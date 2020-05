IAM está a usar “meios administrativos para suprimir liberdade de expressão”, diz Novo Macau

Num comunicado divulgado ontem, a Associação Novo Macau teceu fortes críticas ao cancelamento da autorização para a exposição sobre o massacre de Tiananmen. Para a associação pró-democracia, a decisão do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) foi “obviamente baseada em razões políticas” e tem como objectivo esconder “os crimes históricos da supressão sangrenta” do movimento democrático de 4 de Junho de 1989.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) ter voltado atrás na autorização que tinha concedido à União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia para a realização de uma mostra de fotografias e documentos sobre o massacre de Tiananmen, que aconteceu em Pequim, a 4 de Junho de 1989, também a Associação Novo Macau reagiu. A associação democrata lançou críticas ao organismo liderado por José Tavares e diz que a decisão foi “obviamente baseada em razões políticas” e que o instituto está a usar “meios administrativos para suprimir a liberdade de expressão”.

No comunicado divulgado ontem, a associação começa por se dizer “chocada” com a atitude do IAM. A associação, cujo vice-presidente é o deputado Sulu Sou, explica que a revogação da autorização foi “obviamente baseada em razões políticas”. Para a Novo Macau, o IAM “está a usar meios administrativos para suprimir a liberdade de expressão e para minimizar o espaço da sociedade civil”. Além disso, dizem os democratas, “é também uma tentativa de esconder os ideais do movimento democrático patriótico e os crimes históricos da supressão sangrenta” que aconteceu na praça de Tiananmen a 4 de Junho de 1989.

Assim, a Novo Macau insta o IAM a “corrigir os seus erros” e ainda avisa os outros departamentos governamentais para “não continuarem a suprimir actividades do género, especialmente a vigília do dia 4 de Junho, que também já tem 30 anos de história”.

“Macau é um dos poucos sítios na China em que se pode falar abertamente do incidente de 4 de Junho. Mas o preço da liberdade é a eterna vigilância”, lê-se no comunicado da Novo Macau, que conclui alertando: “Perante a liberdade estar a ser reduzida passo a passo, para que não deixemos a nossa liberdade extinguir-se no ar, a Associação Novo Macau insta a sociedade a prestar mais atenção, a expressar a sua voz e deixar que o espírito do movimento democrático de 1989 continue verdadeiramente vivo”.

Em causa está, recorde-se, o facto de o IAM ter voltado atrás numa autorização que tinha sido dada para que se realizasse uma exposição de fotografias e documentos sobre o massacre de Tiananmen. A autorização tinha sido dada inicialmente à associação dos deputados Au Kam San e Ng Kuok Cheong, a 29 de Abril, mas, a 7 de Maio, o organismo do Governo decidiu retirá-la por, alegadamente, ter havido uma “alteração aos critérios de apreciação para o aluguer de espaços no exterior”. Além disso, José Tavares disse ainda que o organismo estava a seguir linhas gerais dos Serviços de Saúde para que não houvesse aglomeração de pessoas.

Democratas planeiam iniciativa para sessão plenária de sexta-feira

Ao PONTO FINAL, Sulu Sou adiantou que tem estado em contacto com Ng Kuok Cheong e Au Kam San, organizadores da mostra sobre o massacre de Tiananmen, para uma possível iniciativa no hemiciclo, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL) marcada para esta sexta-feira, que expresse o descontentamento dos democratas face à revogação da autorização da exposição. O tipo de iniciativa ainda não está decidido pelos deputados. Uma interpelação oral? “Qualquer coisa desse género, mas sempre dentro dos regulamentos da AL”.

“Talvez use os regulamentos da AL para expressar a minha oposição. Mas eu ainda estou a discutir com os meus dois colegas. Não temos nenhuma decisão até agora”, refere o deputado pró-democracia, reiterando que a Associação Novo Macau, da qual é vice-presidente, “vai discutir e usar todos os meios legais para mostrar oposição ao IAM e apoiar os organizadores”.

Também Sulu Sou não encontra nenhuma justificação para a decisão do IAM: “Nós não encontramos nenhuma razão que não seja uma razão política”. O deputado recorda que “este evento é organizado há muitos anos e tem sido sempre pacífico e seguro” e que “não há nenhuma disputa social acerca deste evento”. Para Sulu Sou, uma das responsabilidades do IAM é “promover a educação cívica e ajudar os cidadãos a compreender eventos culturais no espaço público”.

Sulu Sou diz não saber de quem partiu a decisão de revogação da autorização para a actividade promovida pela União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia. “Mas não penso que seja necessariamente uma decisão tomada pelo Chefe do Executivo”, diz, justificando: “Se fosse o Chefe do Executivo a decidir isto, deveria saber o resultado desta decisão, as notícias chegariam à comunidade internacional”.

O democrata nota ainda que, “este ano, por causa da epidemia, Hong Kong proibiu as aglomerações de pessoas até ao final de Junho, então, isto significa que Hong Kong não deverá realizar nenhuma vigília relativa ao 4 de Junho”. Assim, “Macau, se calhar, vai ser o único sítio na China que poderá, legalmente, fazer uma vigília a 4 de Junho”.

“Nós enfrentamos o risco de haver uma proibição da vigília”, admite Sulu Sou, recordando que o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) negou uma concentração no Largo do Senado, em Agosto do ano passado, contra a violência policial em Hong Kong. Poderá acontecer o mesmo com a vigília de 4 de Junho? “Desta vez é totalmente diferente”, responde, lembrando que, em Agosto, a concentração foi recusada por, alegadamente, ter como objectivo “manifestar apoio a actos que violam a lei”. “Eles fizeram-no porque o tema era, alegadamente, ilegal. Mas eu não encontrei nenhuma ilegalidade”, nota Sulu Sou, acrescentando que agora o CPSP não pode usar o mesmo argumento. “Mas acho que agora é demasiado cedo para prever a decisão da polícia”, diz. E, se não for permitida, estará o deputado no Largo do Senado no dia 4 de Junho? “Nós vamos considerar o que podemos fazer se nos depararmos com essa decisão infeliz. Mas acho que é muito cedo para falar sobre isso”.

A.V.