Empresa de Rita Santos falha entrega de 15 mil ventiladores ao Brasil

A empresa Santos-Produtos do Brasil (Macau), que tem Rita Santos como sócia maioritária, falhou a entrega de 15 mil ventiladores contratualizada com o Ministério da Saúde do Brasil. O contrato, assinado em Abril e avaliado em cerca de 1,5 mil milhões de patacas, estipulava que os ventiladores fossem entregues no prazo de 30 dias, algo que não veio a acontecer. Em declarações à Rádio Macau, Rita Santos justificou o desfecho do negócio com o aumento repentino dos preços dos ventiladores junto dos fornecedores da China. “Na altura [das negociações], os preços dos ventiladores não eram tão elevados. A minha parceira no Brasil [a Bio Ciência Produtos Científicos] conseguiu um colaborador que podia fornecer 15 mil ventiladores pelo preço [unitário] de 13 mil dólares norte-americanos. Hoje, o mesmo modelo custa três ou quatro vezes mais. Como houve atraso no processo, eu falei com a minha parceira de que era impossível fornecer àquele preço”, disse Rita Santos à Rádio Macau. A conselheira das Comunidades acrescentou ainda que informou a parceira que a representa no Brasil para comunicar ao Ministério da Saúde local poder arranjar alternativas. O contrato para a aquisição dos 15 mil ventiladores esteve em destaque numa audiência pública, no final de Abril, com senadores a questionarem o ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, sobre as razões do cancelamento do contrato fechado pelo seu antecessor. Na gravação disponibilizada pelo Senado, o ministro afirmou que havia “alguma suspeita” em relação à forma como o processo tinha sido conduzido, acrescentando que a empresa de Macau teria alegadamente pedido o pagamento adiantado de dinheiro e que fosse depositado numa conta bancária na Europa. Rita Santos garante desconhecer essa situação, alegando que apenas delegou poderes na parceira do Brasil com uma procuração sobre a encomenda.

