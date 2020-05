DICJ: sai Paulo Martins Chan, entra Adriano Marques Ho

Paulo Martins Chan vai deixar a liderança da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) em Junho, avançou ontem o portal Macau News Agency, acrescentando que, para o seu lugar vai Adriano Marques Ho, assessor de Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, desde 2014. De acordo com o portal, foi Paulo Martins Chan quem pediu para deixar as funções de director da DICJ e voltar às funções que exerceu anteriormente, entre 2009 e 2015, de procurador-adjunto do Ministério Público. Adriano Marques Ho deverá entrar em funções em Junho. Adriano Ho é assessor de Wong Sio Chak desde 2014 e anteriormente foi chefe da unidade de investigação de crimes económicos relacionados com o jogo da Polícia Judiciária (PJ), quando o actual secretário era director da PJ. Além disso, o futuro líder da DICJ também chegou a ser membro do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) e da Comissão Coordenadora da Gestão e do Desenvolvimento das Áreas de Jurisdição Marítima.

A.V.