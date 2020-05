Cancelamento de exposição sobre Tiananmen não foi uma “decisão política”, assegura André Cheong

O secretário para a Administração e Justiça justificou com o contexto pandémico para explicar o cancelamento da exposição itinerante sobre o massacre de Tiananmen. À margem da cerimónia de tomada de posse de dois magistrados portugueses, André Cheong assegurou que a decisão foi da “competência exclusiva do Conselho de Administração” do Instituto para os Assuntos Municipais e que não se tratou de uma questão política.

André Cheong não teve qualquer tipo de interferência junto do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) para o cancelamento da exposição fotográfica itinerante sobre o massacre de Tiananmen, garantiu ontem o secretário para a Administração e Justiça, à margem da cerimónia de tomada de posse de dois magistrados portugueses. O representante do Governo assegurou que a decisão do IAM não foi de natureza jurídica nem política.

“Vi os documentos [da decisão do IAM]. A razão [para a decisão] não foi jurídica nem política, e sim por causa da situação especial da epidemia pela qual estamos todos a passar”, disse André Cheong, sobre a revogação da autorização dada à União para o Desenvolvimento da Democracia (UDD), a 29 de Abril, para a exposição fotográfica itinerante em vários espaços públicos de Macau sobre o massacre na Praça de Tiananmen a 4 de Junho de 1989.

Confrontado com o facto de a exposição ter sido autorizada no final de Abril e cancelada no final da semana passada por questões jurídicas, o secretário para Administração e Justiça afirmou que José Tavares, presidente do IAM, explicou “com clareza” as razões para o cancelamento da exposição. Recorde-se que, num primeiro momento, o IAM alegou uma “alteração dos critérios de apreciação para o aluguer de espaços no exterior” para revogar a autorização da exposição, e, mais tarde, José Tavares, acrescentou que a decisão seguiu as “linhas gerais” dos Serviços de Saúde.

“Todos os dias ouvimos e executamos os apelos dos Serviços de Saúde para evitar aglomerações e manter a distância. É uma época especial, acho que todos são testemunhas disso”, justificou André Cheong. Sobre a autorização dada à União para o Desenvolvimento da Democracia (UDD) no final de Abril, quando já estavam em vigor medidas de controlo e prevenção da doença no contexto da pandemia, o secretário referiu apenas que os serviços públicos tiveram de se adaptar à nova realidade e modificar a decisão anterior. “Acho que todos os serviços públicos que tomaram uma decisão e depois verificaram alguma falha podem modificar a decisão anterior. Isto é uma questão de enfrentar a realidade”, disse.

Em relação à revogação da autorização para a exposição sobre o massacre de Tiananmen, André Cheong frisou que foi da “competência exclusiva do Conselho de Administração” do IAM. Sobre a habitual vigília no Largo do Senado para homenagear os estudantes assassinados em Pequim a 4 de Junho de 1989, o secretário remeteu o assunto para o IAM. “Se a vigília vai ser proibida este ano? Não sei se já entregaram o pedido porque continua a ser da competência do Conselho Administração [do IAM]”, afirmou.

“Os locais onde eles querem colocar a exposição são todos locais onde se reúnem muitas pessoas. Quer dizer que, hoje em dia, tentamos, quando for possível, evitar essas aglomerações de pessoas. Volto a frisar que não é uma decisão por causa de alguma preocupação técnica nem política, nesta época especial todos nós contribuímos para manter a segurança e saúde de Macau”, acrescentou.

O secretário para a Administração e Justiça falou à margem da cerimónia de tomada de posse de dois magistrados portugueses. Na presença do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro, juiz presidente do Tribunal Colectivo dos Tribunais de Primeira Instância, assumiu o cargo de juiz do Tribunal de Segunda Instância, enquanto que Jerónimo Alberto Gonçalves Santos, juiz dos Tribunais de Primeira Instância, assumiu o cargo de juiz presidente do Tribunal Colectivo dos Tribunais de Primeira Instância.