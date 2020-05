Fundação Rui Cunha organiza conferência online sobre saúde pública e desconfinamento

No âmbito do ciclo de conferências “Conversas Digitais”, a Fundação Rui Cunha convidou três médicos da linha da frente no combate à Covid-19 para uma troca de experiências sobre saúde pública. Os desafios do desconfinamento e as medidas implementadas em Macau, Portugal e Angola são alguns dos tópicos do ‘webinar’ “Vamos Desconfinar. Saúde Pública – Opções Privadas”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Fundação Rui Cunha e o Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau (CREDDM) organizam amanhã uma conferência online, às 17 horas, sobre Saúde Pública e desconfinamento, com a participação de três médicos de língua portuguesa de Macau, Portugal e Angola. O evento está inserido no ciclo de conferências “Conversas Digitais” e terá como moderador o jornalista Paulo Rego. Para o painel de especialistas, a organização convidou Mónica Pon, médica internista do Centro Hospitalar Conde São Januário, Luís Bernardino, pediatra em Angola, e Mário Freitas, médico especialista em saúde pública e Delegado de Saúde de Braga, Portugal.

“O evento irá servir para trocar experiências entre os três médicos, nomeadamente o está a ser feito em cada um destes países. Uma vez que estamos a falar com médicos, vamos abordar as medidas de desconfinamento, na perspectiva deles, que são técnicos, nomeadamente se estão de acordo, ou se podíamos ir mais além, ou se estamos a andar rápido demais”, começou por explicar Filipa Guadalupe, coordenadora-geral do CREDDM da Fundação Rui Cunha, em declarações ao PONTO FINAL.

Os intervenientes vão ainda analisar algumas investigações científicas em curso sobre a Covid-19, “designadamente as vacinas e os medicamentos que estão a ser testados e que estão a ser desenvolvidos pelos laboratórios”, acrescentou Guadalupe.

“A ideia, no fundo, é ir para além da crise sanitária que esteve inerente à pandemia e perspectivar o futuro no sentido de um regresso à normalidade. Como é que vamos poder retomar a nossa actividade e vida, sabendo que, durante um período grande, vamos ter de conviver com o vírus e com infectados sem que haja ainda uma solução para estarmos descansados”, assinalou a coordenadora-geral do CREDDM.

“NADA VAI SER COMO DANTES”

Ao PONTO FINAL, Mónica Pon, médica especialista em medicina interna, do Centro Hospitalar Conde de São Januário, assumiu que “nada vai ser como dantes”, apesar de Macau não registar novos casos de infecção há 33 dias consecutivos. “O que vai ser abordado terá a ver com as medidas que vão ser implementadas a partir de agora com o desconfinamento. Serão abordados temas relacionados com as vacinas, testes de imunidade, e sobretudo uma partilha de experiências entre colegas situados em diferentes partes do globo. O meu contributo será como médica, como profissional de saúde. E como vemos essas medidas que deverão ser implementadas agora nesta situação de desconfinamento”, referiu Mónica Pon, frisando que, “provavelmente, a questão dos pacientes que recuperaram e voltaram a acusar positivo poderá ser um dos temas abordados”, e que o facto de haver desconfinamento gradual, em alguns países, não deve servir de pretexto para relaxamentos. “Terão de se manter as medidas implementadas até agora e teremos que nos adaptar a uma nova normalidade, mas nada vai ser como dantes, disso não tenho dúvidas”, indicou.

Há quatro anos a trabalhar em Macau, Mónica Pon assinalou o sucesso das medidas aplicadas no território para conter a propagação do novo tipo de coronavírus. “Sabemos que Macau foi um sucesso no controlo da situação pandémica, pelas medidas aplicadas e assertivas que foram tomadas logo, desde o início, pelo Governo, e pela resposta rápida dos Serviços de Saúde de Macau. Enquanto profissional de saúde, se fosse possível, eu preferia que não houvesse desconfinamento, mas existe uma grande pressão económica”, considerou a clínica, dando depois como exemplo os EUA. “Só no mês de Abril, houve uma taxa brutal de desempregados, acho que foram cerca de 21 milhões de desempregados”.

Questionada sobre o desconfinamento gradual no actual contexto pandémico, em países como Portugal e Angola, Mónica Pon assumiu que, perante a situação incerta, talvez fosse melhor não avançar para já para um desconfinamento total das populações.

“Como profissional de saúde, é óbvio que, se pudesse, ficávamos todos fechados em casa enquanto a situação não normalizasse, mas sabemos que a pressão económica mundial é muito forte. Acho que está tudo encadeado, economia, saúde, mesmo a própria questão social. Se não houvesse a pressão da economia iria haver a pressão social, aumento da taxa das pessoas com depressão derivado do isolamento. Há aqui outra série de factores que também entram em conta para além da pressão económica”, disse a médica do São Januário, sem querer entrar em mais pormenores sobre a sua intervenção na conferência.