Como forma de agradecimento, Nélson Rocha pede cartões de consumo também para TNR

Mais de 2.900 pessoas assinaram, até à noite de ontem, a petição que propõe que o cartão de consumo electrónico atribuído pelo Governo aos residentes de Macau possa também ser distribuído pelos trabalhadores não-residentes. Nélson Rocha, o promotor da petição, disse ao PONTO FINAL que a iniciativa serve para agradecer aos TNR pelo seu trabalho e colmatar as dificuldades provocadas pelo vírus.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Macau deve ser um exemplo e deve ajudar os ‘blue cards’ com os vales de consumo, porque eles apoiam esta comunidade e fazem parte da mistura rica da identidade cultural”, lê-se no texto da petição que começou a circular na passada quarta-feira e que, até à noite de ontem, já contava com mais de 2.900 assinaturas. Nélson Rocha, o promotor da petição, contou ao PONTO FINAL que a intenção é apoiar os TNR, que “foram dos primeiros a ser despedidos”, e também agradecer a estes trabalhadores. Nélson Rocha, que é proprietário do restaurante “Mariazinha”, contou que a ideia lhe surgiu em conversa com amigos e funcionários. Nas redes sociais, as reacções têm sido maioritariamente favoráveis, mas há quem critique.

No texto da petição, Nélson Rocha escreve que, “numa altura como esta, em que as pessoas mostram laivos de racismo, temos a obrigação de ser o exemplo”. Sobre os trabalhadores não-residentes, o empresário diz que “são eles que fazem alguns dos trabalhos mais difíceis e têm rendimentos muito baixos”.

Ao PONTO FINAL, Nélson Rocha admitiu que a medida do cartão de consumo electrónico “foi muito boa, muito bem pensada, porque obriga o dinheiro a ficar dentro de Macau”. Porém, depois de conversas com amigos e trabalhadores não-residentes do “Mariazinha”, decidiu avançar para uma petição que instasse o Governo a alargar o âmbito destes cartões de consumo: “Lá acabei por avançar [com a petição], porque são pessoas que sentiram muito a crise do vírus. Foram dos primeiros a ser despedidos, foram dos primeiros a ter cortes nos salários”. “Acho que era uma maneira simpática de ajudá-los com as suas despesas, porque vão poder usar aquilo para comer, para comprar mercearias para casa, acho que fazia sentido”, justificou o empresário, em Macau há quase sete anos. Além disso, lembrou, também pode ajudar a economia. “É para agradecer e estimular a economia”, afirmou.

No “Mariazinha” não houve despedimentos nem cortes nos salários, garantiu: “Nós conseguimos, a muito custo, manter tudo como estava. Estamos a injectar capital na empresa, mas isso tem um limite”. O restaurante tem funcionários TNR e o empresário notou que “eles têm muitos amigos que não têm a sorte deles, que foram despedidos ou que estão em casa mas sem salário”. “Se calhar, este dinheiro, embora não fosse a salvação, já seria uma grande ajuda”, assinalou.

Nélson Rocha não definiu um prazo limite para a recepção de assinaturas. “Quero, quando achar que temos algum peso para sermos ouvidos, levar a petição ao Governo”. “Há que dar algum tempo para esta informação circular”, referiu, ressalvando que, “quanto mais cedo se conseguir algum ‘feedback’ do Governo, melhor”.

O empresário diz não ter qualquer expectativa em relação à reacção por parte do Executivo. Diz apenas que “isto não é, de todo, uma exigência”. “É um pedido de ajuda”, esclarece. “Em última análise, mesmo que o Governo diga que não consegue, eu sei que a comunidade dos trabalhadores não-residentes iria ficar grata por saber que pelo menos as pessoas se preocupam com eles, independentemente da nacionalidade”, afirma, sublinhando que “Macau tem os cofres cheios porque tinha 40 milhões de visitantes anuais, e esses 40 milhões de visitantes anuais só foram possíveis, em grande parte, com a ajuda destes ‘blue cards’”. “Para eles, Macau é a sua casa. Era importante mostrar este tipo de gratidão”, repete.

Nas redes sociais, Nélson Rocha tem lido comentários maioritariamente positivos face à iniciativa. Mas também tem encontrado comentários negativos: “Houve quem me dissesse que já tinha ajudado os seus trabalhadores e que não fazia sentido que o Governo também ajudasse. Ao que eu respondi que também há muita gente que foi despedida e que não teve essa sorte”. “Também houve quem dissesse que os ‘blue cards’ não pertencem aqui. Esses comentários são um bocado tristes”, considera. Os comentários menos positivos têm partido de todas as comunidades, indica, ressalvando que a maior parte das assinaturas têm sido feitas mesmo por trabalhadores não-residentes, “mas também há muitos residentes de Macau que assinaram”.

Questionado sobre a eventualidade de a iniciativa afectar o “Mariazinha”, Nélson Rocha diz esperar que os clientes façam a distinção entre as suas posições pessoais e o restaurante. “As pessoas têm de perceber por si que isto é a coisa correcta a fazer, independentemente de eles serem residentes de Macau ou não”, afirma, concluindo: “Eu acredito simplesmente em fazer o bem. Isto foi simplesmente um humilde pedido de ajuda, porque acho que o Governo tem essa capacidade”.