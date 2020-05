Cidadãos pedem flexibilidade nas contribuições para o FSS

Um grupo de cidadãos entregou ontem, na Sede do Governo, uma petição ao Chefe do Executivo para sugerir a opção de se realizar, numa contribuição singular, o montante exigido para se beneficiar do valor total da pensão para idosos. De acordo com o Regime de Segurança Social, que entrou em vigor em 2011, exige-se uma constribuição para o Fundo de Segurança Social (FSS) de 30 anos, no valor mensal de 90 patacas, para se receber o montante máximo da pensão de 3740 patacas por mês.

Cloee Chao, porta-voz do grupo de residentes, adiantou, em declarações aos jornalistas, que os peticionários, que maioritariamente tinham cerca de 40 ou 50 anos quando imigraram para Macau, depois de 2011, mostraram-se preocupados por não poderem receber esse valor ao cumprirem 65 anos, idade qualificada para receber a pensão para idosos.

“Até agora, eles fizeram apenas dez anos de contribuições para o Fundo de Segurança Social. Com menos de 1,000 patacas de pensão que receberiam, não seria suficiente para sustentarem a vida. Por isso, eles esperam que o Governo lhes permita pagar o valor das constribuições que restam dos 30 anos antes de cumprirem os 65 anos, para que possam receber o valor total da pensão para idosos”, explicou Cloee Chao.

Segundo a porta-voz, cerca de 70 cidadãos, que trabalham em diferentes sectores, pediram ajuda. “A maioria deles não sabia desse regulamento [de contribuição de 360 meses para beneficiar do valor total da pensão para idosos]. Só foram informados disso quando cumpriram quase 65 anos e consultaram o Fundo de Segurança Social”, revelou Chloee Chao aos jornalistas.

M.F.