Aulas do ensino primário recomeçam a partir de 25 de Maio

André Vinagre

Wong Ka Ki, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ), anunciou ontem, na conferência de imprensa do centro de coordenação de contingência do coronavírus, que as aulas do ensino primário vão ser retomadas. Para os alunos do 4.º, 5.º e 6.º anos, as aulas recomeçam a 25 de Maio e, para os alunos do 1.º, 2.º e 3.º anos, as aulas são retomadas a 1 de Junho. Ontem houve mais uma alta hospitalar, o que faz com que, no Centro Hospitalar Conde de São Januário, haja agora três pessoas sujeitas a tratamento na sequência de infecção por Covid-19. Ontem foi o 33.º dia sem novos casos em Macau.

“Após consulta aos Serviços de Saúde e comunicação com diferentes entidades de educação, achamos que já é tempo oportuno para a reabertura das aulas do ensino primário”, começou por dizer o responsável da DSEJ, anunciando, então, o reinício das aulas do ensino primário a partir de 25 de Maio.

Wong Ka Ki esclareceu também que, à semelhança daquilo que acontece com os outros níveis de ensino que vão retomar as aulas, a DSEJ vai adoptar “medidas flexíveis” para que os encarregados possam, “de acordo com as necessidades dos alunos”, apresentar pedidos para justificação de faltas. O responsável da DSEJ disse ainda que as escolas primárias deverão seguir as orientações emitidas pelo organismo, nomeadamente no que toca à higiene e limpeza. Centros de explicação privados também podem retomar o serviço de forma gradual e abrir em pleno a 25 de Maio. Recorde-se que as aulas do ensino secundário geral recomeçaram ontem, e as aulas do ensino secundário complementar foram retomadas na semana passada, a 4 de Maio.

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, fez saber que, ontem, um residente de 22 anos que tinha chegado de Londres a 22 de Março e que tinha sido diagnosticado com Covid-19 no dia 24, teve alta hospitalar. O homem vai agora para o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane para um período de 14 dias em convalescença. Há, actualmente, três pessoas ainda internadas no hospital público, todos casos ligeiros e em situação estável, garantiram ontem os responsáveis dos Serviços de Saúde. Pelo 33.º dia consecutivo não se registaram novos casos de coronavírus em Macau.

Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, recordou que hoje tem início a 12.ª ronda de distribuição de máscaras do Governo. “O Governo consegue garantir o fornecimento de máscaras nesta ronda, por isso, os cidadãos não precisam de correr, nos primeiros dias, para comprar máscaras”, alertou a responsável. Os procedimentos para a compra de máscaras do Governo são iguais às rondas anteriores e os pontos de venda são os mesmos.

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) anunciou, através de um comunicado divulgado ontem, que os estudantes de Macau que prosseguem os estudos do ensino superior no exterior vão poder efectuar o registo para a aquisição de máscaras da nova ronda até amanhã, dia 13 de Maio. As inscrições, que abrem hoje, poderão ser feitas através do portal: https://aeees.dses.gov.mo/mk. Cada estudante terá direito a um pacote de dez máscaras por um preço de oito patacas.

ENTRADAS DE TNR EM CRESCENDO

Também a partir de ontem, os trabalhadores não-residentes de Zhuhai começaram a poder atravessar a fronteira para Macau sem que fossem obrigados a cumprir quarentena. Isto fez com que houvesse um aumento significativo de entradas na fronteira. Segundo o representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Ma Chio Hong adiantou que entraram, entre as 6 horas da manhã e as 16 horas de ontem, 907 TNR de Zhuhai, o que representa um aumento de 15.000% em comparação com o dia anterior. Saíram, durante o mesmo período do dia de ontem, 1.781 TNR de Zhuhai, o que se traduz num aumento de 2.000%.

Ontem, em entrevista ao jornal do interior da China Ta Kung Pao, Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, adiantou que está a ser negociado com o Governo de Macau o levantamento de algumas das restrições de viagem impostas entre as duas regiões. A líder do Governo do território vizinho disse esperar que seja alcançado um acordo até ao final do mês. Questionado sobre as declarações de Carrie Lam, Lo Iek Long respondeu: “Nós também temos mencionado que o Governo da RAEM não só tem comunicado com o Governo da RAEHK como também com Guangdong”.