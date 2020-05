Au Kam San exige resposta do IAM face ao cancelamento da exposição sobre Tiananmen

O deputado e presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia apresentou uma reclamação ao IAM, relativamente à decisão do organismo de revogar a autorização da exposição com fotografias e documentos sobre o massacre de Tiananmen. Ao PONTO FINAL, Au Kam San disse que ainda é cedo para pensar sobre a vigília, prevista para a noite de 4 de Junho.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Au Kam San, presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, apresentou, no dia 8 de Maio, a José Tavares, presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), uma reclamação face à decisão do organismo de revogar, no dia 7 de Maio, a autorização para a “exposição de fotografias e documentos do movimento de 4 de Junho”. Ao PONTO FINAL, o deputado adiantou que o próximo passo “vai depender da resposta do IAM”, acrescentando que ainda é cedo para prever se a vigília de 4 de Junho será proibida.

Na reclamação da associação, Au Kam San solicitou ao IAM para “reconsiderar a sua decisão” de ter retirado a permissão de uso dos locais – como o Largo do São Domingos e o Jardim do Mercado de Iao Hon -, para a realização da exposição de fotografias e documentos sobre o massacre de Tiananmen, que aconteceu em Pequim a 4 de Junho de 1989.

“Nós, enquanto organizadores da exposição, temos colaborado com o IAM. Nunca surgiram situações desagradáveis, nem criámos nenhuma perturbação ao IAM, ao Governo, e aos residentes”, afirmou o deputado no documento, assinalando que, “face a esta proibição repentina, é difícil não ficarmos surpreendidos”.

Na reclamação de Au Kam San, que foi remetida ao IAM na passada sexta-feira, o deputado descreve como “inaceitável” o acto do organismo ter proibido, poucos dias após anunciada a autorização, a realização da exposição, que foi organizada nos últimos 20 anos. “Esta exposição é uma comemoração do movimento de 4 de Junho de 1989, mas a sua função social é a educação cívica“, defendeu.

Ao PONTO FINAL, o deputado e presidente da associação partilhou a razão que terá levado o IAM a decidir pela revogação: “Ouvi dizer que o IAM mudou a sua decisão por causa da Lei Básica, na qual se exige que só sejam autorizados eventos que estejam relacionados com ‘os domínios da cultura, recreio e salubridade pública’. Mas essa não é a resposta oficial do IAM”.

Questionado sobre o eventual cancelamento da vigília, prevista para o dia 4 de Junho, Au Kam San não se mostrou confiante. “Segundo esse princípio [da Lei Básica], de certeza que a vigília de 4 de Junho será classificada como um evento de política, e não do âmbito da ‘cultura, recreio e salubridade pública’. Por isso, suponho que [o IAM] também não vá autorizar [a vigília]”, assumiu o deputado ao PONTO FINAL.

No entanto, Au Kam San considera que ainda não chegou a altura para discutir essa questão: “Vou avisar, de acordo com a Lei n.º 2/93/M, o Corpo de Polícia de Segurança Pública com a antecedência de entre 3 e 15 dias úteis. Mas, para já, ainda não estamos aí – na questão de prever que a vigília de 4 de Junho não será permitida por algumas razões”.