Maxim Bessmertny, jovem realizador radicado em Macau, estreou no fim-de-semana o seu mais recente filme, “The Handover”, na Cinemateca Paixão por ocasião da abertura do Festival Panorama do Cinema de Macau 2020. O filme conta a história humorística de um casal que vive uma corrida contra o tempo para mudar de apartamento e devolver as chaves ao senhorio até às 17 horas.

Mark Phillips

A Cinemateca Paixão tem vindo a apresentar um programa diversificado de produções locais no Festival Panorama do Cinema de Macau 2020, incluindo nas exibições de estreia os vencedores da categoria ‘O Poder do Cinema Local 2018-2019’. No total, 66 propostas foram recebidas pelo júri do Centro Cultural de Macau (CCM) para a edição mais recente de ‘Macau – O Poder do Cinema Local’, tendo 15 projectos sido seleccionados e comissionados para entrar em produção.

Um desses projectos foi a curta-metragem “The Handover”, realizada pelo cineasta local Maxim Bessmertny, tendo inaugurado o Festival Panorama do Cinema de Macau 2020 com exibições na sexta-feira e no sábado à noite.

O filme, escrito em conjunto por Maxim e Jorge Cordeiro dos Santos, conta a história de um jovem casal que necessita de mudar de apartamento e deve rapidamente deixar a antiga habitação arrumada e entregar as chaves ao senhorio até às 17 horas. O que se segue depois é uma série de eventos e problemas em ritmo acelerado com o casal a tentar resolver tudo dentro do prazo, acabando por se distrair frequentemente com uma série de questões não relacionadas com a mudança, uma situação que acaba por ser familiar para muitas pessoas em Macau.

“Quando o Jorge me contou a sua ideia para a história, pensei logo em como todos os dias tantos cineastas precisam de mudar de estúdio ou voltar para casa para editar os seus filmes porque as rendas são muito elevadas aqui, e é difícil encontrar espaços de trabalho”, explica Maxim. “Todos nós já passámos por essa experiência, seja mudando de casa ou espaço de trabalho, e esta história também segue contornos cómicos. É um pouco inspirada no antigo cinema italiano das décadas de 1950 e 1960, a chamada ‘Commedia all’italiana’, com uma sucessão de incidentes acelerados que vão alternando entre a história dele e a história dela ao longo do filme”, prosseguiu.

A comédia mostra uma série de contratempos, incluindo um cão de estimação fugitivo e uma situação de bloqueio numa casa-de-banho, bem como algumas frases engraçadas que foram improvisadas no dia das filmagens pelos actores. Por fim, a história gira em torno do relacionamento entre o casal, Miguel e Sammi, interpretado pelos actores locais Jorge Vale e Mi Lee.

“Adoptámos uma abordagem humorística, com a namorada chinesa local e o namorado português”, explica Maxim. “O Jorge foi perfeito para isso porque a sua mulher na vida real é de facto chinesa, o que facilitou a ligação à personagem que ele desempenha . Descobri a Mi através do meu co-produtor, com quem já trabalhei muitos anos. Quando os vi nos ensaios senti imediatamente que ambos seriam adequados para os papéis. Foi uma óptima experiência descobrir a química entre eles no filme,” acrescentou o jovem realizador local.

Existem, ao todo, 17 membros que fazem parte do elenco e 10 membros que integram a equipa, com uma combinação de actores semi-profissionais, actores de teatro e uma mão cheia de pessoas que não são actores completos. Procurando reflectir na perfeição as realidades da vida quotidiana em Macau, os diálogos entre as personagens acontecem em quatro idiomas diferentes: inglês, português, cantonês e filipino. “O que eu mais gostei do guião é que existem tantas línguas e comunidades representadas, é assim que Macau é para mim”, observa Maxim.

Dois dos membros do elenco pertencem à companhia de teatro local Dóci Papiaçám di Macau. “Fui à peça de teatro em patuá em Maio do ano passado, vi a sua apresentação em palco e pensei que seriam perfeitos para alguns papéis no meu filme”. Enquanto isso, outro dos personagens principais, Kuya, é interpretado pelo músico filipino local Ari Calangi. “Perguntei-lhe se gostaria de ser actor e ele imediatamente disse que sim. Fiquei entusiasmado porque conhecia-o há muito tempo, assisti aos seus espectáculos e sou um grande fã”. A música de Ari também faz parte da banda sonora do filme.

Ao todo, a produção da curta-metragem de 25 minutos levou cerca de um ano, incluindo quatro meses para apresentar a proposta ao júri do ‘Macau – O Poder do Cinema Local’, mais o tempo gasto para terminar o guião de 27 páginas, seguido por quatro dias de filmagens e cerca de três semanas de edição.

“O subsídio para o filme tinha um orçamento baixo, por isso tive que abordar este projecto com uma perspectiva realista. Tive que encontrar uma forma de realizar um filme que levaria um ano da minha vida e, ao mesmo tempo, arranjar um salário para as pessoas envolvidas no projecto, e tentar, como cineasta, não ficar completamente sem dinheiro, algo que já me aconteceu no passado”.

Parte da estratégia de Maxim Bessmertny passou por filmar a preto-e-branco e tentar captar todas as cenas num período muito curto de tempo. “A velocidade do filme ajudou-nos a filmar num estilo muito ‘cinéma vérité’ dos anos 1960”, observa Maxim. “Inspirei-me muito no cinema de Jean-Luc Godard, da década de 1960, e pelo filme “Bicycle Thieves”, de Vittorio De Sica. Sempre quis fazer um filme assim e esta foi a oportunidade perfeita, filmar a preto-e-branco com o nosso director de fotografia, António Sanmarful, foi uma experiência incrível”, concluiu.

A Cinemateca Paixão irá voltar a exibir “The Handover” nos dias 13 e 24 de Maio. O Festival Panorama do Cinema de Macau 2020, por sua vez, irá continuar até ao final de Maio.