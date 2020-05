Sulu Sou pede maior transparência para o público nos trabalhos legislativos 

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau apelou ao Executivo, em interpelação escrita, para que sejam disponibilizadas, na nova plataforma da DSAJ, mais informações relativas aos trabalhos legislativos. Sulu Sou sugeriu ainda que seja valorizada a participação pública na elaboração de regulamentos administrativos.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita que será hoje remetida ao Governo, Sulu Sou solicitou às autoridades que desenvolvam a nova página digital de “Coordenação Legislativa”, lançada pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), de forma a facilitar ao público o acesso aos trabalhos da Assembleia Legislativa (AL), além das propostas de lei em curso. O deputado perguntou ainda se o Executivo vai proceder à revisão do “Código do Procedimento Administrativo”, para viabilizar a participação do público na criação dos regulamentos administrativos.

Em cumprimento aos objectivos das Linhas de Acção Governativa (LAG) deste ano, a DSAJ lançou uma página digital, intitulada “Coordenação Legislativa”, onde se disponibilizam as propostas de lei que se encontram em fase de elaboração, para facilitar ao público as consultas acerca dos trabalhos da AL.

O vice-presidente da Novo Macau assinala o que diz ser uma “consistente falta de transparência” na elaboração dos regulamentos administrativos, pois não se exige uma apreciação da AL para a sua aprovação. Antes da publicação dos regulamentos administrativos, explicou o deputado, o público “só pode adquirir de forma passiva informações bastante limitadas”.

“As autoridades vão acrescentar mais informações nessa plataforma, como estudos nos quais se baseia a elaboração das propostas de lei, pareceres e relatórios? Podem disponibilizar o cronograma do trabalho da AL e as informações apresentadas durante as discussões das propostas de lei, como as questões levantadas pelos deputados e assessores da AL, e as respostas do Governo?”, começou por questionar Sulu Sou.

Com base no desenvolvimento da recente plataforma da DSAJ, Sulu Sou comentou que “ajuda pelo menos a aumentar a transparência relativa aos procedimentos legislativos”. Para concretizar o objectivo geral das LAG de “optimizar o planeamento legislativo”, o democrata perguntou: “O Governo vai incorporar, nessa plataforma, as informações relacionadas com os regulamentos administrativos, incluindo investigações prévias, discussões, versões completas das propostas em fase de elaboração, e a publicação posterior?”

Por outro lado, Sulu Sou criticou o que descreveu como as autoridades terem ignorado, ao longo dos anos, o artigo 108.º, no “Código do Procedimento Administrativo”, o qual confere ao público o direito à participação na apreciação dos projectos de regulamentos administrativos. Esse fenómeno, na opinião do deputado, leva a que o artigo 10.º do mesmo documento, no qual se explicita o princípio de participação pública, “não tenha praticamente nenhum efeito”.

Na sua interpelação, o vice-presidente da Novo Macau indicou que o público não teve nenhuma participação – o que disse originar discussões sociais – na elaboração de alguns fundamentais regulamentos administrativos relacionados com a população e o interesse público. Sulu Sou exemplificou com os “Estatutos da Fundação Macau”, “Estatutos da Macau Renovação Urbana, S.A.”, e o “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”, nos quais diz existirem “muitas irregularidades”.

Para resolver essa “falta de acesso” à expressão de opiniões por parte da população, o deputado perguntou ao Governo: “Quando é que vai reformar o sistema para o estabelecimento dos regulamentos administrativos, sobretudo do ‘Código do Procedimento Administrativo’, de modo a que o público possa exercer, através do regulamento da apreciação pública, os seus direitos à informação e participação, e para que sejam estabelecidos regulamentos administrativos mais coincidentes com as sugestões da população?”.