PJ deteve suspeito de importunação sexual a 38 alunas

Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Judiciária no dia 7 de Maio por suspeita do crime de importunação sexual a várias alunas de uma escola secundária da zona Norte. O indivíduo, de apelido Lok, foi interceptado na zona periférica da escola, à hora de almoço e levado para as instalações da PJ para apuramento dos factos.

Segundo o comunicado da PJ, a denúncia foi feita através da plataforma “Rede de Comunicação das Escolas”. “A PJ recebeu informações de uma escola do ensino secundário na Zona Norte, indicando que desde o reinício das aulas, no dia 4 de Maio, 38 alunas tinham pedido ajuda. As mesmas queixaram-se que durante esses dias, após a saída da escola à hora de almoço, ao passarem nas zonas periféricas da escola tinham encontrado um indivíduo que se aproximava delas, constrangendo-as com contacto físico de natureza sexual, como tocar nas mãos, pernas e traseiro das alunas”, pode ler-se na nota de imprensa.

Perante as queixas, a PJ dirigiu-se à zona periférica da escola, no dia 7 de Maio, onde interceptou um suspeito de 39 anos, de apelido Lok. “Após o interrogatório, o suspeito negou ter cometido o crime mas, através dos sistemas de videovigilância da escola e dos centros comerciais da periferia da escola, verificou-se que o indivíduo, durante esses dias, tinha passado várias vezes naquele local e no período de tempo mencionado, com o propósito de tocar com as mãos nas pernas e nos traseiros de várias alunas que aí estavam aglomeradas e em filas. Estas, no processo de identificação do suspeito, identificaram o suspeito como sendo o autor do crime”, referiu a PJ em comunicado.

Dentro dessas 38 ofendidas sete, com idade entre 15 e 18 anos, manifestaram vontade para que que fosse “efectivada a responsabilidade do autor do crime”. A PJ encaminhou o suspeito ao Ministério Público sob acusação de importunação sexual e irá continuar a investigar os restantes pedidos de ajuda das alunas. De acordo com o artigo 164.º – A do Código Penal, o suspeito incorre numa pena de prisão de até 1 ano ou numa pena de multa até 120 dias.

E.S.