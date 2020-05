IAM retira permissão para exposição sobre Tiananmen. Ng Kuok Cheong fala em “decisão política”

Há duas décadas que o Largo do Senado recebe uma exposição com fotografias e documentos sobre o massacre que aconteceu no dia 4 de Junho de 1989 na praça de Tiananmen, em Pequim. Este ano, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) chegou a dar o aval para a realização desta exposição, mas depois retirou-o. “De repente, descobriram que não deviam dar permissão, por isso, cancelaram-na”, disse Ng Kuok Cheong ao PONTO FINAL. José Tavares argumentou que o IAM está a seguir “linhas gerais” dos Serviços de Saúde.

Texto: André Vinagre*

Fotografia: Eduardo Martins

Na passada quinta-feira, dia 7 de Maio, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) decidiu revogar uma autorização que tinha sido dada, em Abril, à União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia para a realização de uma mostra de fotografias e documentos sobre o massacre de Tiananmen, que aconteceu em Pequim, a 4 de Junho de 1989. Uma exposição que, recorde-se, tem acontecido sempre nas últimas duas décadas. O organismo explicou aos organizadores que houve uma “alteração aos critérios de apreciação para o aluguer de espaços no exterior”. Ao PONTO FINAL, José Tavares, presidente do conselho de administração do IAM, referiu que o objectivo é “seguir as linhas gerais que os Serviços de Saúde têm dado”. Ng Kuok Cheong, membro da associação que promove anualmente a iniciativa, considera que se trata de uma “decisão política”.

Segundo explicou Ng Kuok Cheong ao PONTO FINAL, o IAM foi informado desta exposição – que até já tinha sido apresentada junto ao mercado do Iao Hon e no bairro de Fai Chi Kei – no início de Abril. A 29 de Abril, o IAM aprovou a iniciativa. Porém, na passada quinta-feira, dia 7 de Maio, o organismo voltou atrás na decisão e revogou a autorização dada. Na carta enviada à União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, assinada por Ma Kam Keong, administrador do conselho de administração do IAM, o organismo alega que, face à “alteração dos critérios de apreciação para o aluguer de espaços no exterior”, é revogada a resposta de autorização para a realização da referida exposição.

DECISÃO PREJUDICA “DIREITOS BÁSICOS DOS RESIDENTES”

Face a esta resposta, o deputado Ng Kuok Cheong apresentou, no mesmo dia, uma interpelação escrita ao Governo. “O IAM, que está este ano responsável pela distribuição e utilização de espaços públicos para eventos, tinha autorizado [a exposição]”, constatou o deputado na interpelação, recordando que, “no entanto, no dia 7 de Maio, o organismo anunciou, através de carta, o cancelamento da autorização”.

Segundo o deputado, “a exposição de fotografia do movimento de 4 de Junho, que foi organizada nos últimos anos, teve como objectivo expressar o reconhecimento e o amor pela pátria” e “a exposição deste ano teria o mesmo objectivo”. O deputado diz que a decisão pode ser suspeita de “abuso de poder” e de prejudicar “os direitos básicos dos residentes da RAEM”.

Assim, o deputado questiona: “Existem motivos políticos que possam ser expressos publicamente?”. “O Chefe do Executivo pode agir para mostrar a sua determinação de proteger os direitos básicos dos residentes de Macau?”, perguntou ainda o legislador.

Ao PONTO FINAL, o deputado explicou que, depois de inicialmente a autorização ter sido dada, a exposição arrancou a 4 de Maio, junto ao mercado do Iao Hon, e foi depois para o bairro do Fai Chi Kei no dia 7. Antes do dia 4 de Junho, a exposição seria, então, levada para o Largo do Senado. Porém, ainda no dia 7 de Maio, a decisão foi revogada. “Não esperávamos a resposta. Nos últimos 20 anos, depois de 1999, todos os anos fizemos esta mesma actividade e em nenhuma ocasião foi cancelada a permissão”, disse Ng Kuok Cheong.

“Na carta, eles não dão uma razão concreta, só dizem que de repente descobriram que não deviam dar permissão, por isso, cancelaram-na”, disse o democrata, reiterando: “Eles estão a tentar tudo para acabar com esta actividade. Acho que é uma decisão política”. Questionado sobre quais os passos que o grupo de democratas irá dar no futuro, Ng Kuok Cheong disse apenas que Au Kam San, o presidente da associação pró-democracia, tem estado em diálogo com o IAM. “Passo a passo, o último passo será recorrer aos tribunais”, adiantou.

E estará a vigília da noite de 4 de Junho em risco? “Não sei. Neste momento, não sei”, disse. A vigília terá de ser comunicada ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) com uma antecedência máxima de 15 dias e mínima de três. Para Ng Kuok Cheong, estão em causa limitações à liberdade de expressão: “Acho que essa é uma moda dos últimos anos em Hong Kong e em Macau. Nós temos de enfrentar isso e insistir na liberdade em Macau”.

IAM SEGUE “LINHAS GERAIS” DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Ao PONTO FINAL, José Tavares disse apenas que se trata de uma decisão administrativa e de prevenção do surto. “Os Serviços de Saúde deram sempre indicações de que neste período não deve haver aglomerações de pessoas”, referiu, acrescentando: “Estamos a seguir as linhas gerais que os Serviços de Saúde têm dado”. Questionado sobre se a decisão foi tomada de acordo com uma indicação proveniente da secretaria da Administração e Justiça, que tutela o IAM, Tavares adiantou que a decisão “não teve indicação de ninguém”.

No ano passado, era Ho Iat Seng presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ng Kuok Cheong, Au Kam San e Sulu Sou apresentaram um pedido de emissão de um voto de pesar para assinalar o 30.º aniversário da repressão do movimento estudantil em Pequim. A iniciativa foi recusada pelo agora Chefe do Executivo e também o recurso apresentado pelos democratas foi chumbado no hemiciclo. Ng Kuok Cheong garantiu a este jornal que este ano não apresentará proposta semelhante à AL.

*Com Miguel Fan

Decisões do IAM “não podem sofrer qualquer influência política de quem quer que seja”

O jurista João Manuel Vicente começa por explicar ao PONTO FINAL que, caso tivesse sido detectado que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) não tem atribuições e competências em relação à permissão da exposição sobre o massacre de Tiananmen, “o procedimento devia terminar aí” e, nesse caso, “o processo pára e o organismo público deve reenviá-lo imediatamente para a entidade que tiver competência”.

Além disso, “a RAEM adoptou durante 30 anos um padrão decisório, uma ‘praxis’ decisória uniforme e constante”, o que, na opinião do advogado, “gera uma expectativa de deferimento futuro”. Portanto, “enquanto as circunstâncias de Direito não se alterarem”, a administração “está auto-vinculada a decidir do mesmo modo”. “Qualquer alteração do padrão decisório da administração, enquanto não se alterarem as circunstâncias de facto ou de Direito, carece e exige uma fundamentação reforçada”, nota João Manuel Vicente.

Por fim, o causídico lembra que “o IAM é um órgão puramente administrativo, não exerce qualquer mandato político, não detém competências políticas” e que “as suas decisões, por maioria de razão, não podem sofrer qualquer influência política de quem quer que seja”. Também João Manuel Vicente não coloca de lado a possibilidade de a decisão ter sido tomada por influência política: “Isso é uma daquelas hipóteses que não podemos excluir ‘a priori’. Eventualmente, vamos chegar à conclusão de que essa [justificação] é a única que parece subsistir”.

A.V.

“É um disparate e é uma violação crassa da Lei Básica”

Sérgio de Almeida Correia diz que a decisão do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) “não faz sentido absolutamente nenhum”. A revogação da autorização dada à exposição com imagens e documentos referentes ao massacre de 1989 na praça de Tiananmen “é um disparate e é uma violação crassa da Lei Básica e do direito de reunião e manifestação”.

Para o jurista, “não estamos perante nenhuma das situações que permitisse a revogação” porque “os actos administrativos que sejam concedentes de direitos só podem ser revogados com fundamento em ilegalidade, portanto, se fosse o caso, só poderia ser revogado com fundamento em ilegalidade”. “Anteriormente, já tinham [o IAM] procedido à apreciação do pedido ou da comunicação que lhes foi efectuada e entenderam que não havia qualquer problema e, portanto, seria perfeitamente legal e devia ser permitida” a exposição, o que faz Sérgio de Almeida Correia supor que “terá havido interferência de terceiros”.

“É uma decisão política, é evidente que é uma decisão política”, afirma o jurista, que desvaloriza as competências do IAM: “O IAM, neste momento, não serve rigorosamente para nada, aquilo é um órgão a extinguir. Foram-lhe reduzidas as atribuições que tinha, aquilo não tem representatividade absolutamente nenhuma do ponto de vista dos residentes”. Sérgio de Almeida Correia diz mesmo que o IAM é “um órgão de chancela administrativa, está lá para colocar carimbos e, às vezes, até coloca mal os carimbos, como se vê neste caso”.

O causídico critica a educação patriótica e sublinha que “não é mantendo os residentes na idade das trevas que se vai combater o aparecimento ou o desenvolvimento do fenómeno democrático em Macau”. Para Sérgio de Almeida Correia, episódios como estes servem para “estimular ainda mais que os residentes de Macau, que queiram ter o mínimo de informação e de conhecimento, que o procurem fora”.

A.V.

Motivações políticas? “Concordo inteiramente, não vejo outras razões”

António Katchi disse ao PONTO FINAL que concorda com a leitura feita por Ng Kuok Cheong, de que a revogação da autorização para a exposição com imagens e documentos referentes ao massacre de Tiananmen foi motivada politicamente. “Do ponto de vista legal, não vejo o que é que possa justificar [a decisão do IAM]”, afirmou o constitucionalista.

Para Katchi, “é óbvio que há” motivações políticas na revogação da autorização para a exposição. O docente universitário defende que, caso tivesse sido verificado que a decisão caía fora do âmbito do IAM, o acto deveria ter sido anulado. “Não era revogar a decisão anterior, mas sim declarar a nulidade da decisão anterior”, explicou António Katchi. Porém, “sendo o IAM o responsável pela gestão dos espaços públicos em geral, não se compreende como é que aquilo possa estar fora do âmbito das atribuições, tinha de ser muito bem explicado”, refere.

“Não compete aos organismos da Administração Pública tomarem decisões com base em motivações políticas, porque, se o fizerem, no mínimo, estarão a agir com desvio de poder, ou seja, estarão a agir para finalidades diferentes daquelas com vista às quais a lei lhes dá determinado poder discricionário de autorizar ou não autorizar a realização de determinada actividade”, refere António Katchi.

Sobre a justificação de que a medida tem como propósito cumprir indicações dos Serviços de Saúde, Katchi responde que já esteve na exposição em anos anteriores e “nunca há uma grande aglomeração de pessoas”, e que “provavelmente este ano até haveria menos pessoas, porque as pessoas tendem a evitar grandes ajuntamentos”.

Para Katchi, a vigília do dia 4 de Junho também está em perigo. “Com um novo Governo e com um novo secretário para a Administração e Justiça, talvez possa haver aqui um maior receio de estar a falar de questões dessas, que eles querem apagar da história”, diz, acrescentando: “Nesta ideia de educação patriótica, querem impingir à população e à juventude uma história da China que seja a visão do regime chinês”.

A.V.