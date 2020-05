Ho assume impacto “severo” na economia e exige execução das LAG aos serviços públicos

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, reuniu-se no sábado com todos os representantes dos serviços públicos com o intuito de apresentar todos os detalhes das Linhas de Acção Governativa para o ano de 2020 e de “uniformizar o pensamento governativo”. Nuna sessão no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau, que contou com a presença de 260 pessoas e durou duas horas, Ho Iat Seng exigiu a todos os serviços públicos “a concretização e execução indispensáveis das LAG para 2020” e frisou que “cada serviço deve tomar a iniciativa de, seguindo o plano e as etapas definidas, concretizar os trabalhos nos próximos sete meses, e, caso se deparem com alguma dificuldade durante esse processo, os superiores irão de certeza prestar-lhes apoio”.

Na reunião intitulada “sessão de discussão: execução e seguimento do trabalho governativo em 2020”, Ho Iat Seng trocou impressões com “a chefe do Gabinete do Chefe do Executivo e assessores” assim como com os “chefes e assessores dos gabinetes dos secretários e os dirigentes dos serviços públicos”.

Um dos temas em agenda foi a promoção do Governo electrónico e a poupança das despesas públicas numa altura de crise. Ho Iat Seng afirmou que, “na implementação do Governo electrónico, os diversos serviços públicos registaram alguns avanços”, no entanto, para prevenir situações de “isolamento de informações”, o próximo passo terá de ser “o reforço da partilha e interacção de dados na linha horizontal”, isto é, entre os serviços públicos.

O Chefe do Executivo realçou ainda que o impacto da situação epidemiológica da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus na economia de Macau deste ano vai ser “severo” e, em consequência, “as receitas do Governo irão descer significativamente”. Por isso, os serviços públicos devem “gastar apenas quando precisam”, poupando nas despesas públicas, particularmente as despesas administrativas relacionadas com recepções, lembranças, visitas ao exterior, entre outras.

E.S.