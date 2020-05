Campanha de apoio recolheu mais de oito mil patacas para ajudar comunidades vietnamita e indonésia

Trinta cabazes com bens essenciais foram distribuídos no sábado a trabalhadores vietnamitas que ficaram sem emprego. A angariação de fundos para ajudar 150 trabalhadores não-residentes do Vietname retidos em Macau foi organizada nas redes sociais por Lynzy Valles, ultrapassou todas as expectativas e chegou às 8095 patacas. Com o dinheiro que sobrou, a jornalista pretende agora distribuir 60 cabazes pela comunidade indonésia.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Uma campanha de solidariedade lançada nas redes sociais pela jornalista Lynzy Valles no final do mês de Abril permitiu, no sábado, a distribuição de 30 cabazes com alimentos de primeira necessidade por alguns elementos da comunidade vietnamita. A iniciativa começou com o objectivo de auxiliar 150 cidadãos do Vietname, que perderam recentemente o emprego na sequência da crise económica despoletada pelo surto pandémico, mas acabou por estender-se à comunidade indonésia.

Para Lynzy, a angariação de 8095 patacas superou todas as expectativas, pois a iniciativa arrancou no final de Abril com um objectivo mais modesto. “O meu objectivo inicial era angariar apenas 2400 patacas e, depois disso, parar, mas as pessoas continuaram a querer ajudar e o objectivo foi rapidamente superado, para além das oito mil patacas”, começou por dizer Lynzy Valles, em declarações ao PONTO FINAL, explicando depois a razão pela qual decidiu lançar um apelo nas redes sociais.

“Há cerca de duas semanas, vi uma reportagem na TDM sobre 150 vietnamitas que perderam o seu emprego, e ouvi o líder da comunidade vietnamita a falar da falta de apoio do Consulado do Vietname em Hong Kong e das dificuldades de muitos vietnamitas em regressar a casa depois de terem perdido o emprego, numa cidade em que o nível de vida é simplesmente proibitivo para quem perdeu o salário. Então pensei que, se calhar, era tempo de fazer alguma coisa para ajudar esta comunidade que não está a receber qualquer apoio de um consulado”, referiu.

Depois de receber os donativos em dinheiro e por transferência bancária, Lynzy prosseguiu para a aquisição de bens de primeira necessidade, nomeadamente arroz, massa, bolachas, ovos e enlatados. O custo de cada cabaz foi de cerca de 80 patacas. “Telefonei a um amigo para que me ajudasse a comprar as coisas nos supermercados. Depois trazíamos tudo para casa e fazíamos os cabazes para distribuir. Muitas pessoas perguntaram-me porque não tive esta iniciativa para a comunidade filipina, mas acredito que a comunidade já está a ser ajudada por muitas associações e a diocese local. As Filipinas têm cá um consulado para providenciar auxílio às pessoas da comunidade, os vietnamitas não têm esse apoio”, assinalou Lynzy Valles, frisando também que não teve “auxílio de nenhuma associação”.

“Publiquei simplesmente nas redes sociais que estava a angariar fundos para ajudar estas pessoas da comunidade vietnamita. E pedi que dessem o que podiam para comprar alimentos para estas pessoas que perderam o emprego e que não conseguem regressar a casa”, afirmou.

Apesar da resposta positiva da comunidade de Macau para ajudar os 150 trabalhadores não-residentes do Vietname, Lynzy lamenta ter recebido apenas 30 inscrições para levantar os cabazes de comida no sábado. “Houve apenas 30 inscrições para os cabazes de comida. Como sobrou dinheiro, vou distribuí-lo agora pela comunidade indonésia, que tem cerca de 200 pessoas em dificuldades. Se sobrar alguma coisa, espero tentar distribuí-lo por mais pessoas da comunidade vietnamita. No entanto, com o que nos sobrou, só vamos poder ajudar cerca de 60 indonésios, uma vez que cada cabaz custou-nos 80 patacas.

Em relação à falta de apoio consular aos trabalhadores não-residentes do Vietname, Lynzy tentou entrar em contacto com o Consulado do Vietname em Hong Kong, mas não obteve qualquer resposta. Uma situação criticada pelo líder da comunidade vietnamita local. “Quando os conheci para distribuir os cabazes, o seu líder, Nick, lamentou as dificuldades da comunidade em comunicar com o Consulado em Hong Kong, porque o pequeno gabinete de apoio que há em Macau frisou que não pode prestar este tipo de assistência e que só podem providenciar assistência administrativa, excepto assistência para repatriamento. A solução que lhes foi apresentada foi organizarem uma petição com todos os nomes das pessoas que querem regressar ao Vietname, mas nada mais”.

Consulado da Indonésia em Hong Kong sem medidas de repatriamento

Para a presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, Yosa Wari Yanti, as dificuldades económicas de muitos trabalhadores não-residentes é transversal a todas as comunidades. Questionada sobre o perfil dos 200 indonésios que pediram ajuda, a líder associativa explicou que a maioria são trabalhadores não-residentes afectados pela crise económica. “São maioritariamente pessoas que não têm dinheiro neste momento para todas as despesas, ou porque as empresas obrigaram-nos a tirar uma licença sem vencimento, ou porque simplesmente perderam o emprego e não conseguem regressar a casa”, disse Yosa Wari Yanti, acrescentando ainda que há casos de pessoas que vieram para Macau à espera de uma autorização de trabalho em Hong Kong e que agora não podem regressar.

Sobre que tipo de produtos serão adquiridos com apoio de Lynzy, Yosa assinalou que o mais importante neste momento é: “arroz, ovos, óleos de cozinha, máscaras, desinfectante para as mãos, bolachas, massa, café, sabão, pasta de dentes ou champô”.

De acordo com a presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, outro problema que tem surgido nos últimos meses é a falta de dinheiro e a falta de voos para regressar a casa. “Muitos queixam-se de que não podem ir para casa agora, especialmente as mulheres grávidas e aqueles que ficaram cá depois de perderem o emprego e não têm voo. Pedimos ajuda ao Consulado da Indonésia, mas disseram-nos que, neste momento, não podem pagar bilhetes de avião para ninguém porque está tudo fechado e que Macau não tem indonésios suficientes para uma operação desse tamanho”, afirmou.