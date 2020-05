Autoridades aliviam restrições na fronteira para mais de 20 mil TNR de Zhuhai

Os trabalhadores não-residentes de Zhuhai estão isentos de quarentena a partir de hoje. A medida foi oficializada em despacho do Chefe do Executivo e irá permitir a entrada de 20 mil TNR de Zhuhai no território sem obrigatoriedade de 14 dias de observação médica. Mais de 3000 residentes fizeram teste de ácido nucleico no sábado para atravessar a fronteira, sendo que entrou ontem em vigor o mecanismo de reconhecimento do código de saúde entre Macau e Guangdong. Sem novos casos no território há 32 dias consecutivos, os Serviços de Saúde anunciaram ontem mais uma alta hospitalar.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A partir de hoje, os trabalhadores não-residentes da cidade de Zhuhai estão isentos de cumprir quarentena médica de 14 dias para entrar em Macau, uma medida oficializada no sábado, em Boletim Oficial, num despacho do Chefe do Executivo, e anunciada por um representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) na conferência de imprensa. Ontem, as autoridades revelaram que mais de 20 mil trabalhadores não-residentes de Zhuhai reúnem os requisitos para isenção de quarentena na fronteira, e que 3318 residentes de Macau fizeram o teste de ácido nucleico no sábado.

“Mais de 20 mil trabalhadores não-residentes do Interior da China reúnem os requisitos para passar as fronteiras sem que tenham de fazer quarentena obrigatória de 14 dias”, afirmou Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações Públicas do CPSP, na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

A medida foi anunciada no sábado por Ma Chio Hong, do CPSP, e oficializada por despacho do Chefe do Executivo publicado em Boletim Oficial. “Antes, os TNR do interior da China precisavam de fazer observação médica de 14 dias antes de entrarem em Macau. Agora, os TNR que reúnam as condições, nomeadamente domicílio permanente em Zhuhai, portadores do título de bilhete de identidade de residente da cidade de Zhuhai ou autorização de residência da cidade de Zhuhai, podem circular nas fronteiras”, indicou ontem Lei Tak Fai, acrescentando que “os TNR que não são de Zhuhai têm de fazer observação médica antes de entrar em Macau”.

Em relação à situação dos trabalhadores não-residentes do Sudeste asiático, Leong Iek Hou recordou que esta medida temporária só se aplica aos TNR de Zhuhai. “De acordo com o despacho do Chefe do Executivo, todos os outros TNR não podem entrar em Macau assim como aqueles que vêm do estrangeiro”, afirmou a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.

Ainda no âmbito das novas medidas de controlo e prevenção, as autoridades de Macau deixaram de fazer, esta segunda-feira, observações médicas de oito horas nas fronteiras, e passaram a exigir um novo código de saúde em articulação com as autoridades de saúde de Guangdong, onde já consta o resultado dos testes de ácido nucleico. “O posto de observação médica do Fórum de Macau vai concluir a sua missão [hoje] e será substituído pelo teste de ácido nucleico. Para isso, também contribuiu o aumento da capacidade de testar o ácido nucleico na China e em Macau, pois essa medida de ácido nucleico pode substituir a avaliação médica de 6 a 8 horas. A 9 de Maio [sábado] fizemos 3318 testes de ácido nucleico”, revelou Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, já depois de ter anunciado a 41º alta hospitalar em Macau e de explicar que os restantes quatro pacientes estão numa situação estável.

REVISÃO DO CRITÉRIO DAS ALTAS

Sobre os critérios para as altas hospitalares, Lo Iek Long assinalou que os requisitos de Macau são os mais rigorosos da região, e admitiu uma possível revisão caso haja um novo surto no futuro. “O tempo de internamento em Macau é mais longo em relação a outros territórios. Vamos analisar os sintomas clínicos. Se houve pacientes sem sintomas, não sei porquê, mas devo assinalar que os nossos requisitos para alta são muito rigorosos. Muitas regiões já não seguem esse critério de dois testes negativos seguidos, e nesta altura também não vale a pena fazer alterações aos requisitos para alta. Se houver outra vaga de pneumonia, vamos ponderar fazer alterações”.

Na conferência de imprensa, Leong Iek Hou apresentou ainda alguns detalhes sobre o reconhecimento dos códigos de saúde entre Macau e Guangdong, que entrou em vigor ontem. “Temos o reconhecimento de códigos de saúde entre Macau e Guangdong. A partir de hoje [ontem], na área do interface que distingue as três cores há mais uma coluna para o carregamento do código de saúde de Guangdong. Quando se pressiona este botão, as informações que aparecem no interface devem preencher o número de salvo conduto e declarar que vão entrar no código de saúde de Guangdong, de forma a permitir que os dados sejam enviados. De Guangdong para Macau o procedimento é semelhante. Os requerentes podem preencher o seu estado de saúde nos últimos 14 dias, onde deve constar o historial de viagem e de saúde, e se já tiver um resultado do ácido nucleico feito em Macau o mesmo será transferível para Guangdong e vice-versa”, disse a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.