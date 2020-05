Sulu Sou pede revisão dos regimes de fundos para pessoal docente

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau perguntou ao Executivo, em interpelação escrita, quais as medidas que vai tomar para impedir as escolas de criarem um “fundo de cobertura” com o fundo de previdência para o pessoal docente, para a indemnização aos docentes despedidos sem justa causa. Segundo uma decisão do Tribunal de Segunda Instância, os dois não são substituíveis.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita, o deputado Sulu Sou questionou as autoridades sobre se vão realizar alterações no “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, para proteger a compensação aos docentes despedidos. Segundo uma decisão anunciada pelo Tribunal de Segunda Instância, às escolas particulares não é permitido aproveitar o fundo do pessoal docente como indemnização para estes profissionais, por resolução de contrato sem justificação do empregador.

De acordo com uma decisão anunciada pelo Tribunal de Segunda Instância, em Março de 2020, será proibido que as escolas particulares recorram ao fundo do pessoal docente para a indemnização aos docentes cujo contrato foi rescindido sem uma causa justificada.

Na interpelação, o deputado salientou a diferença de características entre esses fundos destinados aos docentes. O fundo de previdência para o pessoal docente baseia-se no artigo 43º do “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, em que se definem as pensões obrigatórias. A indemnização para o pessoal docente, no caso de rescisão de contrato sem justa causa do empregador, é regulada pelo artigo 70º da “Lei das relações de trabalho”. “São duas iniciativas diferentes que, de maneira alguma, se devem ligar uma à outra”, defendeu.

No entanto, na elaboração do plano para o fundo de previdência para o pessoal docente, muitas escolas incorporaram erradamente regulamentos que permitem a criação do fundo de cobertura, disse Sulu Sou, exemplificando com a escola envolvida no caso judicial em questão. Como essa escola exigiu à seguradora para adicionar em anexo esse regulamento no seu plano original, onde não existia a respectiva definição, os docentes nessa escola só podiam receber, caso fossem despedidos sem justificação, o fundo de pensões ou a indemnização para o pessoal docente. O deputado revelou ainda que algumas das escolas até definem tal circunstância no contrato dos funcionários, de forma a que eles possam beneficiar de uma só dessas compensações.

Segundo a Lei do “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, as escolas particulares devem definir o regulamento do fundo de previdência do pessoal docente, que deve ser entregue à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) para registo. Porém, Sulu Sou criticou que as autoridades tenham “ignorado” o elemento “ilegal”, na lei em questão, que possibilita a criação de um fundo de cobertura.

“Gostaria de perguntar se a DSEJ admite que negligenciou os seus deveres, o que causou a perda de indeminização para imensos docentes? Quando é que as autoridades vão fazer uma reavaliação profunda, conforme a decisão do Tribunal de Segunda Instância, em relação aos planos do fundo de previdência do pessoal docente entregues pelas escolas, exigindo-lhes que resolvam esses regulamentos de “cobertura”, dentro de um determinado prazo?”, questionou o deputado.

Já numa interpelação oral de Sulu Sou, apresentada no mês de Outubro de 2017, o deputado tinha salientado esse prejuízo causado aos docentes despedidos. No entanto, o democrata acusou o anterior Governo de “não ter tratado a sério” do assunto. “As autoridades proclamaram simplesmente que iriam promover a ligação entre o original plano de fundo de previdência do pessoal docente e o da Lei n.º 7/2017 ‘Regime de previdência central não obrigatório’.”, explicou, assinalando ainda que, “com os seminários que organizaram nas escolas, o Fundo de Segurança Social de Macau reconhece implicitamente que não existe incompatibilidade entre esses planos”.

Assim, o vice-presidente da Novo Macau questionou o Governo sobre os detalhes relativos às orientações que, segundo referiu a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, serão divulgadas às escolas particulares: “De que se trata? Que medidas é que as autoridades vão tomar para incentivar às escolas particulares para participarem no ‘Regime de previdência central não obrigatório’?”

Dezoito reclamações desde 2012

Segundo dados disponibilizados pela DSAL, em resposta ao deputado, desde a entrada em vigor da Lei do “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior”, em 2012, até Março de 2020, as autoridades registaram apenas 18 reclamações referentes a indemnização por resolução de contrato e ao fundo de previdência para o pessoal docente.

Em relação ao caso do Tribunal de Segunda Instância, Sulu Sou revelou que o docente envolvido, devido a um alegado tratamento injusto em 2016, tinha tentado recorrer à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Após recusada a sua reivindicação, o docente apelou ao tribunal, que acabou por decidir que as escolas particulares não podem aproveitar o fundo previdência do pessoal docente para indemnização de docentes por rescisão de contrato não justificada.

“Gostaria de perguntar à DSAL se admite que não tinha feito uma interpretação correcta sobre a razão para a legislação do ‘Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior’? Admite que a sua análise imprecisa das denúncias acaba por desmotivar os docentes de pedir ajuda, e resulta numa taxa de denúncias relativamente baixa, ao longo dos últimos anos?”, questionou o deputado.

Segundo afirmou Sulu Sou, a escola envolvida no caso do tribunal defendeu que o “Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares” exige apenas às escolas particulares a criação do fundo de previdência para o pessoal docente. Apesar de não haver definições e limitações específicas sobre esse fundo, o Tribunal de Segunda Instância desvalorizou o apelo da escola em questão, pelo argumento de que a criação do fundo se destina a “proteger os direitos dos empregados em vez dos empregadores”.

Tendo em conta que a lei entrou em vigor há quase oito anos, Sulu Sou estima que existam ainda outras escolas particulares que adoptem o mesmo sistema. O que levou o deputado a perguntar: “As autoridades vão reforçar a clarificação desse quadro para as escolas e docentes? Quando é que a DSEJ vai reavaliar e optimizar os regulamentos desse quadro, de forma a proteger o pessoal docente em termos de segurança na profissão e reforma?”