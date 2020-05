Serviços de Saúde não foram informados sobre reabertura das carreiras para Hong Kong

A decisão de reabrir as carreiras dos autocarros dourados entre Macau e Hong Kong, através da Ponte do Delta, não foi comunicada aos Serviços de Saúde. Apesar de ser um serviço limitado a seis carreiras nos dois sentidos, o Governo não irá fazer qualquer alteração às medidas impostas nas fronteiras. Ontem, 330 residentes transfronteiriços fizeram o teste de ácido nucleico obrigatório para entrar no interior da China.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As autoridades assinalaram ontem que a retoma dos autocarros dourados entre Macau e Hong Kong não foi uma decisão do Governo, e que as medidas de passagem nas fronteiras não vão sofrer qualquer alteração. Lo Iek Long, médico da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, explicou que os residentes de Macau e de Hong Kong vão continuar a ser sujeitos a quarentena obrigatória nos dois lados da fronteira, e que a decisão de retomar a carreira dos autocarros não foi comunicada às autoridades pela empresa que assegura o serviço. “Em relação aos autocarros dourados, as medidas vão-se manter, ou seja, nada muda em relação às restrições de entrada e saída. É meramente mais uma opção de transporte, mas o resto mantém-se”, disse ontem Lo Iek Long, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

A reacção do representante dos Serviços de Saúde surgiu depois de a empresa HZM Bus ter anunciado que o serviço de autocarros comerciais, entre Macau e Hong Kong, através da Ponte do Delta, seria retomado hoje, depois de um mês de interrupção devido às medidas de prevenção e controlo. Segundo informação veiculada pela empresa, o serviço regressa hoje de forma limitada, com apenas seis carreiras nos dois sentidos, entre as 10h30 e as 20h10. “Não recebemos nenhuma informação sobre a retoma do funcionamento do autocarro dourado, não explicaram porque retomaram o funcionamento”, assegurou ainda Lo Iek Long.

Na conferência de imprensa que assinalou o 29º dia consecutivo sem novos casos em Macau, Lo Iek Long fez ainda o ponto de situação sobre o plano de testes de ácido nucleico de Covid-19 obrigatórios para todos os residentes transfronteiriços que regressem ao interior da China. “Hoje [ontem], entre as 09h00 e as 16h00, 330 residentes de Macau fizeram o teste de ácido nucleico e os trabalhos ainda estão a decorrer. Amanhã, as autoridades de Zhuhai vão cancelar o serviço de prestação de teste de ácido nucleico, sendo que Macau irá prestar esse serviço aos residentes transfronteiriços”, explicou o clínico, alertando os residentes “para o facto de que não há mudança de medidas quando entram em Zhuhai, pelo que vão ter de fazer quarentena”.

“Temos de verificar se são pessoas isentas de quarentena, mesmo com o resultado do teste de ácido nucleico podem ter de fazer quarentena em Zhuhai”, referiu Lo Iek Long, reiterando ainda que “o primeiro teste é gratuito, se alguém, por alguma razão pessoal, marcou e depois faltar, vai contar como se tivesse feito”, e que, para se evitar essa situação, os residentes “podem avisar com três horas de antecedência para alterar a marcação”.

Questionado sobre a situação dos estudantes transfronteiriços que vivem em Zhuhai e estudam em Macau, o representante dos Serviços de Saúde assumiu a possibilidade de o Governo pagar os testes de ácido nucleico no interior da China. “Os serviços de educação comunicaram com as autoridades do interior da China, de segunda-feira a sexta-feira o mais conveniente é o teste ser realizado no interior da China com o Governo de Macau a pagar esses testes de ácido nucleico em Zhuhai”.

Na actualização dos números, Lo Iek Long revelou que estão cinco pessoas em tratamento e que Macau registou 40 recuperações. “Cinco ainda estão internadas, mas os casos são ligeiros e não apresentam sintomas graves. São casos ligeiros e não precisam de apoio para respirar com oxigénio. Estão a recuperar na enfermaria de isolamento do Centro Clínico de Saúde Pública no Alto de Coloane, onde estão mais 16 pessoas a cumprir o período de convalescência. Não está ninguém internado no Centro de Isolamento Provisório, situado no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”.

Já Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, falou sobre a possibilidade de haver, no futuro, um reconhecimento mútuo entre o código de saúde de Macau e do interior da China. “Brevemente, vamos ter um reconhecimento mútuo com o código de saúde de Guangdong. O código de saúde de Guangdong é diferente porque as informações recolhidas são diferentes. Estas são as razões porque ainda não podemos apresentar as medidas ao público. De forma a garantir a execução desta política estamos a discutir os detalhes, mas nesta altura não tenho mais informações”, referiu.

Em relação aos cartões de consumo implementados no início do mês, Ma Chio Hong, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, revelou que houve um total de 144 casos de cartões extraviados, sendo que as autoridades conseguiram recuperar 50 cartões.