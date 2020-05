Para Song Pek Kei, ser mulher na política de Macau não é um problema. A deputada acredita mesmo que, no futuro, o número de mulheres na política vai aumentar, até porque “as mulheres se calhar têm a empatia e entendem melhor as dificuldades e contribuições que as mães e as donas de casa podem enfrentar”. Em entrevista ao PONTO FINAL, a deputada desvaloriza o sufrágio universal, porque o importante é o “desenvolvimento da sociedade”, e lança uma pergunta: “Se não estiver garantido o sustento de vida, para quê falarmos de política?”

Texto: André Vinagre e Miguel Fan

Fotografia: Eduardo Martins

Song Pek Kei é deputada ‘full-time’. Com uma licenciatura em Direito tirada na Universidade de Macau, foi eleita para a Assembleia Legislativa (AL) em 2013 através de uma associação que, diz, quer dar voz aos cidadãos de Macau. Porém, o sufrágio universal está fora das ambições da deputada. “O que importa não é que cada pessoa tenha um voto. Devemos focar-nos no desenvolvimento da sociedade”, afirma, em entrevista ao PONTO FINAL. Sobre os protestos de Hong Kong, Song Pek Kei comenta que “há diferenças entre os cidadãos de Macau e os de Hong Kong”, até porque “o desenvolvimento económico deve ser o factor mais importante em Macau”, reitera. “Se não estiver garantido o sustento de vida, para quê falarmos de política? Essas ambições, por mais ideais que sejam, não corresponderiam à realidade”, diz. Sobre ser mulher na política, Song Pek Kei comenta: “No futuro, acredito que em Macau vai continuar a aumentar o número de mulheres na política”.

A Song Pek Kei é das deputadas mais jovens da AL. De onde vem o interesse pela política? Como começou na política?

Quando andava na escola, estava interessada em participar em actividades de diferentes associações. Por isso, durante o período em que estudava na secundária geral e complementar, participei em muitas actividades nas associações, como a Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau, associação de estudantes na escola, Federação de Juventude de Macau, e Associação Geral das Mulheres. E, através dessas experiências, fiquei a conhecer melhor a actualidade de Macau. Por isso, estava interessada e atenta aos tópicos sobre a política da altura. Isso também levou à minha decisão de escolher Direito como meu curso de licenciatura. Depois desse curso de Direito, através das associações em que participei, conheci o senhor Chan Meng Kam. Na altura, ainda não tinha essa intenção de me dedicar à profissão de política. Eu estava simplesmente interessada nos tópicos sociais da actualidade. Fui convidada para pertencer ao grupo [dos candidatos para as eleições legislativas]. Na altura, eu ainda era jovem e queria aproveitar essa oportunidade. Assim, aceitei o convite dele e comecei a candidatar-me e a concorrer para as eleições.

É vice-presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau, associação fundada por Chan Meng Kam. O que defende esta associação?

A Aliança de Povo de Instituição de Macau serve como uma plataforma e uma associação para os residentes de Macau. Habitualmente, dedica-se a trabalho de serviço comunitário. Por exemplo, ajuda os residentes a criar comissões de gestão para os prédios, e trata dos pedidos de ajuda dos residentes sobre as condições de prédios, como infiltrações e assuntos relacionados com a habitação. A associação também funciona como uma plataforma e ponte que pode comunicar ao Governo os problemas que os residentes apresentem, de forma a ajudar a RAEM a implementar as políticas.

Também é presidente da Associação da Visão do Povo. O que defende e quando é que foi formada?

Esta associação foi fundada no ano passado. Nós somos um grupo de jovens de profissões diferentes e assistentes sociais. Temos como objectivo, através dos nossos amigos, que são especialistas de diferentes áreas, apresentar ao Governo sugestões profissionais.

Também é das poucas mulheres na AL. Como é que a sociedade de Macau vê as mulheres que estão no mundo da política?

Acho que isso já começou numa fase inicial do desenvolvimento de Macau. Por exemplo, como podemos ver, a primeira presidente da AL, depois da transferência da soberania de Macau, era uma mulher, a senhora Susana Chou. Nas anteriores legislaturas da AL, também houve deputadas, incluindo Kwan Tsui Hang e Melinda Chan. E, na actual legislatura, há ainda mais deputadas, como eu, as deputadas Wong Kit Cheng, Ella Lei e Chan Hong, que concorreram para a AL em 2013. Por isso, vemos um aumento da proporção. No futuro, acredito que em Macau vai continuar a aumentar o número de mulheres na política. Claro, isso também está baseado no desenvolvimento social de Macau. A atitude aberta da sociedade dá mais espaço e oportunidades para que as mulheres se tornem deputadas.

Mas acha que a sociedade vê como uma coisa negativa, uma mulher entrar no mundo da política?

Neste novo século XXI em que estamos, acho que a igualdade de género só vai ficar cada vez melhor. Os homens e as mulheres vão ser tratados de uma forma cada vez mais justa. Não vai voltar para atrás, como estava no passado. Acho que, na sociedade actual, valoriza-se mais as suas capacidades. Quando pudermos ajudar as pessoas e falarmos por elas é que podemos ganhar o seu reconhecimento. Aqui não está envolvido esse factor de ser um homem ou uma mulher. O importante é que seja competente e, assim, as pessoas reconhecem-no pelo seu trabalho. Claro, os políticos e as políticas também têm as suas próprias vantagens e desvantagens. Talvez as mulheres sejam mais atentas aos pormenores e analisem as questões de forma mais detalhada. Os homens possivelmente vêem as coisas de uma escala mais ampla. Cada um observa aspectos diferentes. Assim é que podem analisar as questões em vários ângulos e reflectir sobre as exigências da sociedade. Por isso, as mulheres, se calhar, têm a empatia e entendem melhor as dificuldades e contribuições que as mães e as donas de casa podem enfrentar. E, assim, conseguem explicar as questões delas de forma mais precisa e detalhada. Os homens podem focar-se mais nos âmbitos profissionais, e, assim, conseguem fazer observações específicas sobre esses aspectos.

Alguma vez sentiu algum tipo de constrangimento ou discriminação entre os deputados na AL por ser mulher? As suas opiniões são valorizadas em igual medida pelos deputados?

Eu, pessoalmente, não tive experiência de ser menos valorizada ou não ser aceite. Na verdade, com base nas políticas, todos os deputados apresentam as suas opiniões e pensamentos. Mas a possibilidade de as minhas propostas não serem aceites não impede que eu continue a falar, nem prejudica o meu direito a expressar as minhas opiniões.

Qual é a sua opinião em relação aos trabalhos do Governo relativamente ao coronavírus?

Com base nos dados sobre o número de infectados, o Governo de Macau tem feito um trabalho relativamente bom na contenção do vírus, sobretudo na prevenção da epidemia. Por exemplo, com o plano de fornecimento de máscaras. Acredito que Macau seja o único sítio do mundo em que o Governo fornece máscaras aos residentes durante um período de tempo tão comprido.

O Governo tem recebido elogios, mas há alguma coisa que tenha ficado por fazer?

Em termos de geografia, Macau é uma cidade que está situada na fronteira da China. Assim, nós temos de colaborar com outros sítios, sobretudo no combate à epidemia, esse trabalho não se pode fazer sozinho. É preciso reforçar a comunicação e colaboração com o interior da China e Hong Kong. Acho que podemos, através do reconhecimento mútuo do código de saúde, voltar a permitir a circulação entre as fronteiras.

Algumas das medidas do Governo implementadas para conter o coronavírus foram vistas por alguns sectores como discriminatórias, como, por exemplo, a proibição de entrada dos trabalhadores não-residentes estrangeiros. Concorda que isto pode ser visto como discriminatório, uma vez que se trata de proibir a entrada a pessoas que trabalham e vivem em Macau?

Quanto à implementação de medidas restritivas nas fronteiras para controlar a epidemia, creio que Macau não é o único sítio que faz isso. Muitos países no mundo também implementaram medidas de restrição de entrada. Por isso, a partir dessa perspectiva, acho que não se deve usar a palavra “discriminação” para descrever as medidas do Governo de prevenção da epidemia. Devemos ver essas medidas lançadas como uma necessidade para prevenir a epidemia. Se não, o nosso trabalho de prevenção não teria tanto efeito. Podia ter havido um risco de surto comunitário. Por isso, acho que devemos entender a justificação pela qual o Governo lançou essas medidas. O Executivo também pediu desculpa muitas vezes a estes amigos trabalhadores não-residentes. Ele teve de tomar essa decisão porque não há outras opções possíveis. Claro, isso afecta muito os nossos amigos trabalhadores não-residentes.

Em relação às medidas de apoio económico, o Governo nunca apresentou nenhum tipo de apoio para os TNR. Os TNR não deveriam também ser apoiados pelo Governo, nesta altura?

De facto, o contributo dos TNR para Macau é muito grande. É verdade que existe uma falta de recursos humanos em Macau e é verdade que os TNR contribuem para a economia de Macau. Em relação a outras políticas dedicadas aos TNR, o Governo tem as suas considerações e naturalmente dá prioridade a assegurar a empregabilidade dos residentes locais. Com os recursos limitados que existem, isso é compreensível.

Mas o Governo tem uma reserva financeira considerável. Não poderia reservar uma pequena parte para os TNR, quer sejam estrangeiros quer sejam chineses do continente?

É verdade que o Governo tem uma reserva financeira grande, mas o Governo também enfatizou muitas vezes que esse dinheiro, que leva muito tempo a poupar e acumular, deve ser aproveitado de forma apropriada. Por isso, em relação às medidas de apoio, vários residentes acham que o Governo pode ainda investir mais para ajudar essas empresas e residentes com necessidades. Mas o Governo age conforme as suas ideias. Aliás, [a reserva financeira] não é para qualquer um que tenha BIR permanente. É necessário ser contribuinte. Com base no princípio de tratar como prioridade os locais, os TNR ficam na posição de trás. Por isso, é verdade que os TNR têm menos benefícios garantidos. Mas, em relação aos direitos laborais, os TNR têm os mesmos direitos que os locais. Eles são protegidos pela Lei das relações de trabalho e pela Lei de contratação de trabalhadores não-residentes.

No passado, a deputada fez algumas declarações polémicas sobre os TNR. Em Dezembro de 2018, na apresentação das LAG da área da Segurança, disse que os TNR podiam ser um “elemento prejudicial à segurança interna de Macau”. Na altura falava sobre os crimes cometidos por TNR em Macau. Mantém essa afirmação? Porquê?

Não sei onde viu essa afirmação. É que eu acho que os TNR contribuem para Macau como uma força complementar para os residentes locais. Por isso, não acho que os TNR constituam um perigo para a segurança de Macau. Eu também tenho muitos amigos que são TNR. Sou amiga de TNR que trabalham nas empresas de alguns dos meus amigos. Por isso, eu não tenho esse ponto de vista. Aliás, se já tinha visto os meus discursos, eu também tinha proposto ao Governo financiar as empresas durante a epidemia, para que elas possam resolver o problema com o alojamento dos TNR, uma vez que, devido às medidas de restrição nas fronteiras, muitos TNR têm de arranjar alojamento em Macau e isso aumenta a carga das empresas. Eu tinha feito essa proposta, mas o Governo não respondeu, e a sociedade criticou-me imenso por causa disso, a questionar-me por que ajudava os TNR e não os locais.

Mas acha que eles são, de alguma maneira, discriminados pelo Governo?

O Governo dá prioridade aos residentes locais, isso é verdade. Os locais têm prioridade em relação ao emprego e segurança. Isso é o princípio que cada país cumpre ao tratar dos cidadãos do seu país. Quanto à questão de um tratamento igual, acho que isso é relativo. É preciso fazer uma comparação em cada um dos regimes e não se pode fazer uma comparação generalizada. Por isso, é preciso analisar essa questão em diferentes perspectivas. Como nos aspectos de direitos dos trabalhadores, os TNR têm os mesmos direitos à segurança e são tratados de forma igual aos locais. Caso haja tratamentos injustos, os TNR podem denunciar. Quanto às políticas em geral, também não há um Governo perfeito. O Governo tem de ter em consideração os locais para cada decisão, isso é compreensível. Na verdade, acho que, na condição de haver recursos suficientes, o Governo pode fazer mais. Por exemplo, pode organizar actividades culturais ou de lazer para os nossos amigos TNR, porque afinal eles vêm de longe para trabalhar em Macau. O Governo deve organizar eventos culturais para eles matarem saudades e para se sentirem mais à vontade em Macau.

Na última vez em que houve um projecto de Lei Sindical votado na AL, a deputada absteve-se, porque disse que queria ver uma proposta da parte do Governo. Quando é que acha que o Governo vai apresentar uma proposta de lei sindical?

Quanto à Lei Sindical, tal como o Executivo e o secretário [André Cheong] já disseram, eles, de momento, já estão a elaborar uma proposta de lei. Isto já está em curso. Quando estiver concluída, vai passar à consulta pública pois, na verdade, é preciso um conhecimento e consenso da sociedade, antes da implementação dessa lei. Enquanto deputados, o que podemos fazer é esperar que o Governo apresente essa proposta de lei, e depois é que podemos fazer a apreciação. Em relação à questão de quando é que vai apresentar, eu não consigo responder pelo Governo. Só o Governo é que pode dar uma agenda concreta. E isso também vai depender do progresso do seu trabalho. E nós, os deputados, vamos continuar a fazer a fiscalização, para garantir que o Governo faz o que prometeu, incluindo a apresentação dessa proposta de lei.

Mas, como deputados, não faz parte do vosso trabalho apresentar projectos de lei, como neste caso? Por que é que há tão poucos deputados a apresentarem projectos de lei?

Na Lei Básica também está explicitado que, em relação aos direitos dos deputados à apresentação de projectos de lei, existem certas restrições. Quanto aos aspectos relacionados com a operação do Governo e a economia, os deputados não têm o direito à apresentação de propostas de lei. Quanto às políticas do Governo, também existem condições para o direito à apresentação de propostas de lei. É preciso a aprovação do Executivo para os deputados apresentarem propostas de lei. Portanto, o âmbito em que os deputados podem apresentar propostas de lei é relativamente pequeno. Mas, claro, isso não impede que os deputados apresentem propostas. Eu própria também já apresentei algumas propostas de lei. Quanto à razão pela qual a proposta de Lei Sindical não foi aprovada depois de tantas vezes ir a votação, acho que, para que uma proposta de lei seja reconhecida pelos deputados, depende muito da preparação de quem apresenta, se ele ou ela incorporou todos os planos apresentados por toda a gente.

As associações que representa têm como objectivo dar voz aos cidadãos de Macau, fazer com que eles sejam ouvidos. Gostava que houvesse sufrágio universal em Macau? Não seria a melhor maneira de dar voz aos cidadãos?

Acho que o Executivo foi claro quando explicou essa resposta, que o sufrágio universal pode ser uma hipótese. Alguns dos cidadãos mostram esse desejo. Mas, tendo em conta o desenvolvimento do regime, as coisas não acontecem logo no dia seguinte. É preciso avançar passo a passo. Se se mudar de repente de sistema, podem surgir efeitos negativos. Por isso, o desenvolvimento das políticas de Macau tem de corresponder ao desenvolvimento da sociedade. Não excluímos a possibilidade de a sociedade expressar uma opinião diferente. Acho que, em relação ao actual desenvolvimento das políticas, é preciso considerar o desenvolvimento e consenso da sociedade. Mas, será mesmo necessário mudar tudo de uma só vez? Também não acho necessário. Isso tem de ser feito de forma gradual. Mesmo no caso dos Estados Unidos, o sistema que tem agora também levou muito tempo na sua concretização. Necessitou de optimizações contínuas. O Reino Unido também, eles até têm monarquia. E nós [na China] não temos. A China tinha imperialismo, e depois abandonou-o. No período da República da China, cada cidadão tinha um voto nas eleições, mas afinal esse sistema não teve sucesso. Por isso, depois de tantas voltas, finalmente voltámos ao sistema socialista. E, progressivamente, tornou-se num sistema socialista com características da China. Criámos um sistema nosso. Por isso, acho que não se deve analisar esse aspecto de uma forma tão simples de forma a considerar que o que os outros têm é sempre bom, o que os outros estão a usar agora também é aplicável ao nosso caso. Nem sempre é assim. A sociedade está a mudar e desenvolver-se demasiado rápido.

Acha que Macau ainda não está preparada para o sufrágio universal? Porquê?

Não é fácil conseguir de imediato um consenso da população. Mesmo que pretenda apresentar essa proposta agora, nem toda a gente concordaria. Só quando se tem os resultados [das opiniões da população] é que se poderia fazer uma análise. Pode ser que agora haja esta tendência, mas depois os cidadãos vão mudar de ideia. A sociedade está a sempre evoluir e a mudar. Devemos observar e analisar o sistema de acordo com a evolução da sociedade. Isso é o importante. O que importa não é que cada pessoa tenha um voto. Devemos focar-nos no desenvolvimento da sociedade. Há muitos países no mundo que não adoptam o sistema de cada pessoa ter um voto nas eleições, mas desenvolvem-se bem. Também há países em que cada um tem um voto, mas isso significa um bom desenvolvimento desses países? Nem sempre. Como os Estados Unidos, no combate à epidemia, o sistema que eles aplicam faz com que todos os seus cidadãos estejam bem protegidos? Não.

Como é que vê os protestos e o movimento pró-democracia dos jovens de Hong Kong? Acha que podem chegar a Macau?

Acho que há diferenças entre os cidadãos de Macau e os de Hong Kong. Os cidadãos de Macau valorizam o desenvolvimento, sobretudo da economia. Nesse aspecto, a situação de Macau é diferente da de Hong Kong. Na altura anterior à transferência da soberania, Macau era relativamente pobre.

Portanto, acha que isto não vai acontecer em Macau?

Por causa disso, os cidadãos de Macau entendem que só quando há estabilidade é que há desenvolvimento económico. Se a cidade estivesse num caos, esse desenvolvimento não seria possível. Os cidadãos iriam perder a segurança no sustento de vida e a empregabilidade. A vida só iria ficar cada vez pior. Por isso é que o Executivo disse que os cidadãos têm uma mentalidade de estabilidade. E, assim, em Macau nunca aconteceu isso. Os cidadãos valorizam muito o desenvolvimento económico, sobretudo depois do surto da epidemia. Depois do acontecimento desses casos em Hong Kong, houve algumas vezes pessoas locais que tiveram a intenção de introduzir esse movimento em Macau. Mas os cidadãos e a sociedade mostraram uma forte oposição. E, por isso, no final, essas pessoas não conseguiram isso. A sociedade estava de acordo que o Governo penalizasse essas pessoas conforme a lei, para prevenir que esses casos aconteçam em Macau.

As manifestações foram proibidas. Concorda que tivessem sido proibidas as manifestações de apoio a Hong Kong em Macau?

Actualmente, o desenvolvimento económico deve ser o factor mais importante em Macau. Claro, os cidadãos de Hong Kong têm as suas opiniões. Mas, enquanto cidadã de Macau, acho que o desenvolvimento deve estar em primeiro lugar. Se não estiver garantido o sustento de vida, para quê falarmos da política? Essas ambições, por mais ideais que sejam, não corresponderiam à realidade. Por isso, é importante sermos práticos. O mais importante agora é a economia. Li notícias sobre a posição do Governo de Hong Kong. O Governo disse que essas manifestações já se transformaram num acontecimento em que os cidadãos não lutam simplesmente pelos seus direitos enquanto cidadãos. Mas já se está a tornar um acto de secessão. [Os protestos] já perderam a essência original e desviaram-se da luta pelos devidos direitos dos cidadãos. Portanto, as medidas que o Governo de Hong Kong tem aplicado, sobretudo a forma como o Governo trata desses envolvidos, recebem em geral o apoio da sociedade.

A juventude de Macau é vista, muitas vezes, como apolítica e desinteressada. Concorda com esta visão?

Na verdade, isso não é um problema que existe só em Macau. Como todos podemos ver, a juventude de cada país deseja desenvolvimento. Isso não é algo mau, que os jovens se foquem no prosseguimento da sua própria carreira. Quanto à escolha [de carreiras], pode ser que alguns dos jovens estejam menos interessados ou atentos aos tópicos da política ou da actualidade. Isso é uma questão de preferência. Acredito que isso também acontece aos jovens em outros países. Mas acho que o caso não é bem assim em Macau, que os jovens de Macau estão desinteressados em relação à política. Como se pode ver, há vários deputados jovens na AL. Será que os jovens de Macau são geralmente apolíticos? Não necessariamente.