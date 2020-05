Governo afasta cobrança de taxa turística devido a quebra no número de visitantes

O impacto da crise epidémica no turismo de Macau e a divergência nas opiniões de vários sectores da sociedade levou o Executivo a dar por terminada a consideração sobre a implementação de uma taxa turística. A hipótese começou a ser equacionada em 2018, mas os resultados de um estudo da Direcção dos Serviços de Turismo e a prioridade do Governo no apoio à recuperação económica afastou, em definitivo, a medida que tinha como objectivo o controlo do fluxo de visitantes.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou ontem, em comunicado, a decisão do Governo em dar como terminada a consideração da cobrança de uma taxa turística, na sequência da crise económica no território, despoletada pelo novo coronavírus, e pela quebra do número de visitantes, no primeiro trimestre, na ordem dos 90%. Os resultados de um estudo de viabilidade da cobrança de uma taxa turística e a prioridade do Executivo em proteger os sectores ligados ao turismo contribuíram para este desfecho.

“Com base nos resultados do estudo de viabilidade da cobrança de uma taxa turística, na análise das características da indústria turística de Macau e perante as mudanças na actual conjuntura, o Governo decidiu dar por terminada a consideração sobre uma eventual cobrança de uma taxa turística”, pode ler-se na nota da DST.

Perante a actual conjuntura económica e o decréscimo do número de visitantes em Macau, o Governo fez questão de assinalar que a grande prioridade nesta altura é a recuperação da indústria do turismo. “Nos últimos meses, registou-se um grande decréscimo do número de visitantes em Macau, que está a afectar em diferentes níveis todos os sectores relacionados com o turismo. Nesta fase, o principal enfoque do Governo é dar apoio à recuperação da indústria”, assinalou a DST.

De acordo com os números veiculados pelo Executivo sobre o primeiro trimestre de 2020, após o surto pandémico, o número de visitantes diminuiu de um total de 2,85 milhões em Janeiro, para 210 mil em Março, registando uma descida superior a 90 por cento. Esta redução do número de visitantes “está a ter um grande impacto na indústria turística e sectores relacionados de Macau”, incluindo os sectores hoteleiro, de restauração, de venda a retalho, entre outros, sendo que esta situação prova que “as características inerentes da indústria turística a tornam susceptível de ser afectada por factores externos”.

O Governo refere ainda que a indústria turística de Macau foi afectada, a partir de meados do ano passado, “pelos acontecimentos ocorridos em Hong Kong”, e que, de “um aumento mensal de dois dígitos durante os primeiros sete meses de 2019, o número de visitantes começou progressivamente a descer”, registando-se um decréscimo na ordem dos dois dígitos no final de 2019, comparativamente com o ano anterior.

Taxa turística proposta em 2018 por deputada Agnes Lam

No ano passado, a DST concluiu um estudo de viabilidade da cobrança de uma taxa turística, cujos resultados mostraram “divergência nas opiniões apresentadas pelas partes interessadas da sociedade”. Nesse estudo foram tomadas como referência 11 estratégias de melhoramento apresentadas pela Organização Mundial do Turismo para o aumento excessivo de visitantes, sendo a estratégia mais usada por outras cidades a “dispersão da distribuição dos visitantes dentro e fora da cidade” e a “melhoria das infra-estruturas e equipamentos urbanos”. Tendo em conta os objectivos do desenvolvimento sustentável da indústria turística de Macau, o estudo concluiu que “controlar o crescimento do número de visitantes através da cobrança de uma taxa turística não é a medida mais adequada e eficaz para Macau”.

Perante a importância da indústria turística no desenvolvimento sustentável económico de Macau, o Governo referiu também que é necessário encontrar soluções para impedir que “factores desfavoráveis” possam afectar “os sectores ligados à área do turismo”.

A possibilidade de ser aplicada uma taxa turística a quem visita Macau começou a ser pensada em Abril de 2018, por sugestão da deputada Agnes Lam. Na altura, o então secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, indicou que a DST ia iniciar um estudo de viabilidade para a medida. Segundo os resultados apresentados no inquérito, 95% dos residentes mostrou-se favorável à taxa turística, enquanto que 80% dos operadores turísticos rejeitou a ideia. Também segundo este inquérito, os residentes sugeriram um valor entre as 100 e as 199 patacas como montante ideal para esta taxa.

Em Março do ano passado, a directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, assumiu, em declarações à Lusa, que estava a ser feito um estudo para a possível aplicação de uma taxa turística em Macau à imagem do que acontece em Itália e no Japão. “Estamos a fazer um estudo de comparação em termos das taxas que estão a ser impostas, por exemplo, por Veneza e pelo Japão”, disse na altura.