Resíduos perigosos vão ser armazenados em ilha artificial na Ponte do Delta

O secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu que a solução para a construção de um armazém de resíduos perigosos passa por uma ilha artificial na Ponte do Delta. Sobre a situação do aterro de materiais de construção junto ao Aeroporto de Macau, Raimundo do Rosário assumiu que o Governo vai encontrar um espaço nas áreas marítimas sob jurisdição de Macau. Questionado sobre a definição da classe sanduíche, o representante do Executivo anunciou uma consulta pública entre Agosto e Setembro.

O Governo vai avançar para a construção de uma estrutura definitiva na ilha artificial da nova Ponte do Delta do Rio das Pérolas para armazenar substâncias perigosas, anunciou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas durante o debate sectorial das Linhas de Acção Governativa (LAG). Em resposta a uma questão do deputado Sulu Sou, Raimundo do Rosário revelou ainda que será realizada uma auscultação pública entre Agosto e Setembro para definir a classe sanduíche, e que há terrenos para construção de habitações. “Reavemos 78 terrenos, 690 mil metros quadrados, pode ficar descansado”, disse o representante do Executivo ao deputado pró-democracia.

Na apresentação das LAG para 2020, Rosário anunciou a intenção do Governo adjudicar, ainda este ano, a obra de expansão da Central de Incineração de Resíduos Sólidos. Na sua intervenção, o deputado Ng Kuok Cheong assinalou a preocupação de vários residentes sobre a eventual construção de um armazém provisório de substâncias perigosas junto à área residencial do Cotai. “Dizem que já está reservado um espaço nos novos aterros e uma zona reservada na ilha artificial, mas não sabemos quando serão finalizadas as obras. Questionei o senhor secretário para a Segurança, mas não nos deram uma resposta clara. Eles não vão tratar daquela questão do depósito de produtos perigosos provisório, já tem alguma novidade?”, referiu o deputado. Na resposta, Rosário admitiu que a ideia do Governo passa agora pela construção de um armazém definitivo na ilha artificial na Ponte do Delta. “Em relação aos armazéns provisórios intermediários de substâncias perigosa pensamos num definitivo. Temos uma localização, mas temos questões a resolver, uma vez resolvidos avançaremos. Vai constar no Plano Director e vai ficar na ilha artificial na Ponte do Delta”, frisou.

Já o deputado Davis Fong questionou o secretário sobre a situação dos resíduos no aterro de materiais de construção junto ao Aeroporto de Macau. “O tratamento de resíduos no aterro está saturado e já tem uma altura de 23 metros. Qual é a solução do Governo para esta situação?”, inquiriu o deputado. De acordo com Rosário, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) vai procurar um espaço nas áreas marítimas sob jurisdição de Macau para depositar esses resíduos. “Através da DSPA temos de encontrar um espaço nas áreas marítimas sob jurisdição de Macau para depositar esses resíduos”, afirmou o secretário, acrescentando que não será pela cobrança de tarifas que o problema será resolvido. “Anualmente há três milhões de metros cúbicos de resíduos, não é pela cobrança de tarifas que será resolvido o assunto. Temos de ser realistas e encontrar soluções realistas”, respondeu Raimundo do Rosário.

Consulta pública para definir classe sanduíche

Durante o debate sectorial das LAG, a deputada Ella Lei acusou o Governo de “reprimir a procura da população” à habitação económica com as exigências de idade e de salário. “Há condições que têm a ver com a composição do agregado familiar, o Governo está a restringir essas condições para o concurso à habitação económica. Um concorrente só pode candidatar-se a um T1 quando o Governo está a encorajar as pessoas a terem mais filhos. Mas com essa política como é que as pessoas vão fazer isso? O Governo recuperou mais de 70 terrenos, vão utilizar esses terrenos para habitação económica de forma a reduzir o tempo de espera?”, inquiriu Ella Lei.

O secretário assumiu que o Governo tem responsabilidade de “tomar conta das pessoas mais carenciadas”. “A habitação privada é cara e por isso o Governo lançou o programa de habitação económica para que, em determinadas situações, as pessoas possam adquirir uma casa. Há uma opção legislativa em sede de comissão, em Novembro de 2018 a lei de habitação económica foi aprovada e já realizámos mais de 10 reuniões, já discutimos esta lei”, indicou Rosário.

Sulu Sou recordou que muitos residentes não têm condições para concorrer à habitação económica e frisou que os preços no mercado privado são demasiado elevados. “A situação é difícil para a população, gostaria de saber também mais sobre a classe sanduíche. Quando é que vai começar a tal consulta pública? A classe sanduíche não equivale aos jovens e o conceito desta classe não ajuda os jovens. Sobre os terrenos destas habitações, para os idosos já existe, mas qual será o lote destinado à classe sanduíche?”, questionou o vice-presidente da Associação Novo Macau. “Sobre a classe sanduíche, o Chefe do Executivo já falou e foi claro. Em Agosto ou Setembro vai haver uma auscultação pública e vamos ouvir a população para podermos definir a classe sanduíche, as pessoas também precisam de saber qual a definição. Vamos avançar com a auscultação pública para isso”, frisou Rosário.

Governo perdeu menos de 1% nos litígios em tribunal

Pereira Coutinho questionou o secretário para os Transportes e Obras Públicas sobre os gastos do Governo em tribunal para resolver litígios relacionados com obras e concessões de terrenos. O deputado acusou o Executivo de falta de transparência na divulgação das despesas com a justiça, levando Raimundo do Rosário a reagir: “Despesas com acções judiciais não são transparentes? Um caso levou centenas de milhares de patacas, é certo, mas se divulgássemos toda a informação sobre o dinheiro gasto pelo Governo com litígios em tribunal os custos foram zero”, começou por responder o secretário. “As acções são feitas pelo nosso pessoal, não contratamos nenhum advogado. Acho que só perdi um caso. Quanto ao caso de concurso de atribuição das obras da habitação social de Mong Há, nós perdemos. Não foi uma falha dos meus colegas, mas tem a ver com a lei. Acho que não houve mais casos, e nas concessões dos terrenos também não perdemos nada. Só houve um caso, em 2015, em que contratámos um advogado. Na altura os honorários custavam centenas de milhares de patacas. “Cerca de 100 acções judiciais foram tratadas pelo nosso pessoal e não perdemos muitos casos, a perda dos casos nem representa 1%. Aquele caso do Parque de Materiais e Oficinas do Metro Ligeiro, sim, é muito relevante. Ainda vamos ter muitos casos”, acrescentou.