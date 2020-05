Raimundo do Rosário simplifica acesso à habitação económica e reforça aposta nas obras públicas

O reforço do investimento no sector da construção civil para revitalizar a economia e a garantia de duas consultas públicas, antes anunciadas, do Plano Director e da Linha Leste do Metro Ligeiro, “projectos de grande importância” para Macau, são alguns dos destaques nas LAG dos Transportes e Obras Públicas. Na área da protecção ambiental, Rosário garantiu que será dada continuidade às obras de prevenção de inundações e que será instalado “um sistema de avaliação integral de tempestades tropicais”.

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o ano financeiro de 2020, o secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu o reforço do investimento público no sector da construção civil, e prometeu uma maior agilização no processo de apreciação de projectos, tendo em vista a revitalização da economia. Raimundo do Rosário anunciou também a simplificação do processo de candidaturas para habitação económica e reiterou a realização, até ao final do ano, da consulta pública de dois projectos “de grande importância” para Macau, o Plano Director e a Linha Leste do Metro Ligeiro.

“Estendemos o prazo de candidatura ao concurso para habitação económica que estava em curso, simplificámos as formalidades, e temos procurado promover mais obras, reforçando o investimento público nesta área e agilizando o mais possível o processo de apreciação de projectos para apoiar o emprego e o sector da construção civil, tendo em vista a revitalização da economia”, disse ontem Raimundo do Rosário, no debate sectorial.

Apesar de reconhecer que os trabalhos na sua tutela foram “inevitavelmente afectados pela pandemia do novo coronavírus”, tal como todos os sectores de Macau, o secretário frisou que o Governo não parou de planear, adaptar e executar “medidas e projectos consoante as necessidades”, e que será realizada, ainda este ano, a consulta pública de “dois projectos de grande importância para o futuro da cidade: o Plano Director e a Linha Leste do Metro Ligeiro”.

“Defini como objectivo prioritário a definição de um planeamento urbanístico de que a cidade carece, no entanto, por razões de vária ordem, não foi possível concluir o Plano Director, mas o projecto preliminar está pronto para ser submetido este ano a auscultação pública”, disse.

Em relação a outros trabalhos não concluídos, Raimundo do Rosário reconheceu que a renovação urbana “tem levado mais tempo do que o desejável a concretizar”. “Como todos sabem, requer consensos, gestão de diferentes interesses e vontades e a cooperação dos proprietários. Em função do relatório final da consulta pública, aprofundaremos o estudo, de modo a definir os próximos passos”, garantiu.

Sobre a expansão da rede do Metro Ligeiro, anunciada pelo Chefe do Executivo nas LAG, Raimundo do Rosário assegurou que o Governo vai “avançar este ano com o processo de adjudicação das obras de ligação a Hengqin e a Seac Pai Van”. “Continuamos empenhados na expansão da rede do Metro Ligeiro, pelo que, além da consulta pública sobre a Linha Leste, que fará a ligação da Taipa às Portas do Cerco, com passagem pelos novos aterros, vamos avançar este ano com o processo de adjudicação das obras de ligação a Hengqin e a Seac Pai Van e daremos continuidade aos trabalhos para a ligação da Linha da Taipa à Barra”, afirmou o secretário da tutela.

Processo de candidatura à habitação económica foi simplificado

Na apresentação do conteúdo programático da sua tutela, Raimundo do Rosário assinalou que as candidaturas para habitação económica vão passar a ter uma natureza permanente. “Com a habitação económica a assumir um papel primordial nas políticas para esta área, foi revisto primeiramente o respectivo regime jurídico, que entrará em vigor no próximo mês de Agosto, passando as candidaturas a ter natureza permanente. Para o efeito, vamos lançar uma plataforma electrónica, garantindo, assim, que a população mais carenciada tem acesso a habitações sociais de forma mais célere e eficiente”.

Ainda no âmbito das medidas para a habitação económica, o secretário assinalou que, para além da revisão legislativa e do concurso para a venda de cerca de 3000 fracções na Zona A, o Governo “vai adjudicar estas obras, ainda este ano”, bem como a primeira fase do projecto para a Avenida Wai Long, que, no total, contará com cerca de 6500 fracções.

Revisão do sinal de chuva intensa a 1 de Setembro

Na área da Protecção ambiental, Raimundo do Rosário referiu também que será dada “continuidade às obras de prevenção de inundações” e instalado “um sistema de avaliação integral de tempestades tropicais”. “O desafio das alterações climáticas que o planeta enfrenta continua a ter efeitos visíveis, nomeadamente na maior frequência e intensidade dos eventos meteorológicos extremos, pelo que apostaremos na melhoria da capacidade de previsão e alerta, estando prevista, para 1 de Setembro, a revisão do sinal de chuva intensa e a instalação de um sistema de avaliação integral de tempestades tropicais. Será dada continuidade às obras de prevenção de inundações para estarmos melhor capacitados perante desastres naturais, e serão instalados cinco postos de transformação nos bairros antigos até ao final do ano e mais quatro até meados do próximo ano”, afirmou o representante do Governo.

Autocarros eléctricos demasiado pesados para ponte Nobre de Carvalho

No debate das Linhas de Acção Governativa para o sector dos Transportes e Obras Públicas, Ng Kuok Cheong questionou o secretário da tutela sobre a situação dos contractos de concessão com as operadoras do serviço público de autocarros, e quis saber sobre a possibilidade de introdução de autocarros eléctricos no próximo contrato. “Temos de exigir a melhoria da qualidade do ar, em Cantão há a promoção de autocarros eléctricos. Vamos ter essa opção nos novos contratos? O Governo deve explicar-se caso não opte por este tipo de veículos”, afirmou Ng Kuok Cheong. Na resposta ao deputado, Raimundo do Rosário assegurou que ainda não há uma decisão sobre a renovação dos contratos de concessão, mas que espera resolver o assunto “antes do dia 15 de Agosto”. “Os autocarros eléctricos são mais pesados do que os tradicionais e não podem passar na ponte antiga [Nobre de Carvalho], mas se estes autocarros passarem nas outras pontes, as pessoas vão logo criticar e questionar a decisão, uma vez que já temos uma ponte exclusiva para transportes públicos e isso iria afectar o trânsito”, frisou.