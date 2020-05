Raimundo do Rosário atira pormenores sobre Zona A dos Novos Aterros para Dezembro

Na sessão de apresentação das linhas governativas da tutela dos Transportes e Obras Públicas, os deputados quiseram detalhes sobre o plano para a Zona A dos Novos Aterros, mas o secretário adiou as explicações para as Linhas de Acção Governativa que serão apresentadas em Dezembro deste ano. O secretário disse apenas que no aterro haverá espaço para galerias de recolha de resíduos.

Aos pedidos dos deputados para saberem mais pormenores sobre os planos para a Zona A dos Novos Aterros, Raimundo do Rosário adiou as respostas até às próximas Linhas de Acção Governativa (LAG), que vão acontecer em Dezembro. Nas LAG apresentadas ontem, o governante fez saber que no local haverá espaço para galerias de recolha de resíduos. Também os planos futuros do Metro Ligeiro ficam adiados para o final do ano.

“Daqui a sete meses, creio que já posso adiantar mais informações em relação à Zona A, sei que os senhores estão ansiosos porque já esperaram muito tempo”, disse Raimundo do Rosário aos deputados. Antes disso, Agnes Lam tinha perguntado ao secretário qual o andamento do concurso para a construção das habitações públicas da Zona A, e Leong Sun Iok levou para o debate as preocupações de “muitos residentes” relativamente à construção de uma ETAR naquela zona.

Raimundo do Rosário respondeu ao deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM): “Em relação à Zona A não dissemos que vai haver uma ETAR, mas vai haver uma na ilha artificial”. “Na Zona A, em Dezembro já terei mais informações a disponibilizar, nomeadamente os trabalhos a fazer na Zona A. Sei que todos estão preocupados, nomeadamente galerias técnicas comuns”, repetiu o secretário. O secretário adiantou apenas que, na Zona A dos Novos Aterros, haverá galerias para a recolha de resíduos.

Agnes Lam também perguntou ao secretário se o Metro Ligeiro se poderá tornar no meio de transporte principal de Macau. O líder da tutela dos Transportes disse: “Em 2023 vai chegar à Barra, esperamos abrir concurso para Seac Pai Van e espero conceber até Hengqin. Não sei se podemos atingir esse objectivo de ser o principal [meio de transporte], mas vamos melhorar. Talvez possa dizer algo mais sobre a Linha Leste em Dezembro”, voltou a adiar Raimundo do Rosário.

Questionado por Chan Chak Mo sobre a situação do Aeroporto Internacional de Macau e sobre as eventuais perdas das companhias de aviação nesta altura de crise epidémica, Raimundo do Rosário lembrou que “esta epidemia está a causar grandes prejuízos às companhias aéreas”, mas que, até agora, ainda não foram feitos cálculos. “Temos de aguentar”, disse. O governante referiu também que ainda não existe uma calendarização relativamente ao futuro segundo terminal do Aeroporto de Macau. Segundo o representante da Sociedade do Aeroporto de Macau, entre Fevereiro e Abril, o número de voos diminuiu 80% e o número de passageiros diminuiu 90%.

“As pessoas têm de comer todos os dias massa instantânea para comprar casa”, alerta Au Kam San

Na sessão de ontem, o deputado pró-democracia Au Kam San chamou a atenção para “um tema que preocupa a população”: a habitação pública. “Há falta de habitações económicas. Como há sempre falta de habitações económicas, há sempre um grande desnivelamento entre a oferta e a procura”, disse Au Kam San a Raimundo do Rosário, acrescentando que a necessidade de construção de habitação económica é um problema “que sempre existiu”. “As pessoas precisam de facto de uma casa para viver e essa é uma responsabilidade do Governo”, disse o deputado, pedindo: “O Governo tem de trabalhar em prol da população, construindo mais e mais habitação económica, nomeadamente 20 a 30 mil fracções”. Au Kam San diz mesmo que “as pessoas têm de comer todos os dias massa instantânea para comprar casa” e que “as pessoas são vítimas de um mercado predador”.

Quase 4.000 queixas de ruído entre Janeiro a Março

Raymond Tam, director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), adiantou que, devido à epidemia, entre Janeiro e Março deste ano, o organismo registou 3.900 queixas relacionadas com ruído. Com isto, “tivemos de ajustar a nossa estratégia para assim termos de fazer mais sensibilização para melhorar a relação entre vizinhos”, disse Tam. O responsável adiantou que o número de queixas relativas a camiões de recolha de lixo é residual, na ordem de 1%. O director da DSPA fez ainda saber que na Zona A dos Novos Aterros será utilizado um sistema automático de recolha de lixo, o que minimizará os problemas de ruído.

Raimundo do Rosário deixa recados às concessionárias de jogo

Na sessão de ontem, o secretário para os Transportes e Obras Públicas aproveitou para deixar um recado às concessionárias de jogo relativamente às alterações que promovem nas plantas das suas obras: “Deixo claro que não podem aproveitar as leis e o regulamentos para causar problemas. Por exemplo, se estão sempre a alterar a planta, têm de nos dar um período razoável [para aprovação dos projectos], não devem fazer este tipo de vaivém com as plantas”. Isto, segundo Raimundo do Rosário, provoca “lentidão nos procedimentos”, já que implica “muito mais volume de trabalho para os nossos serviços”. “Sim, às vezes trabalhamos de forma lenta, mas temos de saber quais as razões”, afirmou.

