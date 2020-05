Governo lança plano de testes de ácido nucleico para residentes transfronteiriços

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem um novo plano regular de testes de ácido nucleico obrigatórios para passagem nas fronteiras. A partir de hoje, os residentes inscritos podem dirigir-se ao Terminal Marítimo da Taipa para a realização do exame, que será feito de sete em sete dias. Ontem, mais um paciente teve alta hospitalar.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Tai Va Hou, coordenador de Exames Médicos dos Postos Fronteiriços dos Serviços de Saúde, anunciou o novo plano regular para testes de ácido nucleico, destinados aos alunos, docentes e residentes de Macau que se deslocarem entre as fronteiras. A partir de hoje, os exames passam a ser feitos, em vez de em Zhuhai, no Terminal Marítimo da Taipa. As autoridades disponibilizam 4000 vagas diárias, entre as 9 e 21 horas, para os residentes agendados para a realização do exame, que será exigido de sete em sete dias.

A partir de 8 de Maio, as autoridades de Zhuhai deixarão de fornecer testes de ácido nucleico, informou o coordenador dos Serviços de Saúde. Para “garantir uma circulação segura para os residentes transfronteiriços” e “colaborar com as medidas de quarentena do interior da China”, as autoridades de saúde criaram, através de uma parceria com a empresa Kuok Kim, de capitais estatais, esse serviço da realização de testes para os residentes transfronteiriços.

O representante informou que, desde as 18 horas de ontem, os residentes podem registar-se para o exame através do código QR dos Serviços de Saúde. Para a marcação do teste de ácido nucleico, são necessários três documentos: bilhete de identidade de residente, passe de viagem entre Macau e o interior da China, e o título de residência de Zhuhai ou o cartão de estudante da escola.

O teste de ácido nucleico, cuja realização será exigida de sete em sete dias, será disponibilizado gratuitamente aos alunos e docentes que se deslocam entre fronteiras para estudar e trabalhar. Para os restantes residentes, a primeira realização do exame será grátis. A partir da segunda vez, o exame terá um custo de 180 patacas.

Segundo Tai Va Hou, o resultado do teste ficará disponível em 24 horas. O representante dos Serviços de Saúde aconselhou ainda aos inscritos que, além de chegarem ao local atempadamente, não tomem refeições pelo menos duas horas antes da realização do teste de ácido nucleico. “Se comeram antes do teste, podem ficar sensíveis à zaragatoa e ter reações de vomito”, explicou.

Questionado sobre a cobrança do teste para os residentes, Tai Va Hou explicou que as autoridades de saúde definem dois grupos de residentes para o plano regular de testes: um grupo que deve fazer o teste, que são os alunos e docentes transfronteiriços, e outro grupo que “quer fazer o teste”, que são os residentes que passam as fronteiras por motivos pessoais. “Por exemplo, alguns dos residentes querem ir ao restaurante a Zhuhai depois do trabalho. Esses indivíduos pertencem ao grupo que quer fazer o teste. Nesse caso, os residentes terão de pagar a realização do teste”, detalhou.

Segundo indicou o responsável, em relação à realização do teste de ácido nucleico, os residentes são divididos em três categorias: o grupo essencial, os residentes que vivem na China continental e os TNR.

Os exames para o grupo essencial, que abrange alunos, docentes das escolas do ensino secundário, assistentes sociais e pescadores, já estão basicamente concluídos, informou Tai Va Hou. Entre eles, 3000 assistentes sociais deram negativo. Os residentes que habitam no interior da China, que pertencem à segunda categoria, podem realizar, a partir de 7 de Maio, os testes de ácido nucleico. O agendamento do exame para os TNR será publicado posteriormente, explicou o responsável.

Segundo o Centro de Coordenação, a definição dos grupos será actualizada de acordo com a evolução da epidemia em Macau e nas zonas vizinhas, de forma expandir a abrangência do novo plano regular de testes de ácido nucleico. As autoridades de saúde adiantaram que o próximo passo será disponibilizar o exame aos que se encontram em instalações com uma alta concentração de pessoas, como hospitais, lares de idosos e prisões. Entretanto, acrescentaram, não descartam a possibilidade da realização do teste para todos os residentes de Macau.

Mais uma alta clínica

Na conferência de ontem, as autoridades anunciaram a alta hospitalar de um paciente, trabalhador não-residente, de nacionalidade indonésia, com 41 anos de idade. Segundo as autoridades de saúde, o doente é o 44º caso confirmado de infecção em Macau, marido da doente do 14º caso e pai da paciente do 17º caso. Actualmente, o paciente encontra-se em fase de recuperação, junto com outras cinco pessoas, no Centro Clínico do Alto de Coloane.

Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, adiantou que actualmente há 88 quarentenados na Pousada Marina Infante. Ontem foi o 28º dia consecutivo sem novos casos confirmados em Macau, confirmou o representante dos Serviços de Saúde.