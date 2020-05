Estados Unidos preocupados com desinformação vinda da China e Rússia

O Departamento de Estado norte-americano disse ontem estar “muito preocupado” com as campanhas de desinformação concertadas entre os governos da Rússia e da China, durante a pandemia de covid-19. Para a diplomacia dos EUA, a Rússia e a China estão a colocar em prática “esforços concertados de desinformação”, para criar “narrativas falsas” e “teorias da conspiração” que fragilizem os países europeus no combate à propagação do novo coronavírus. Washington acredita que Moscovo e Pequim querem criar uma narrativa segundo a qual os países do Ocidente, especialmente os EUA, estão a perder a batalha contra a covid-19, apresentando a China e a Rússia como modelos exemplares na contenção da propagação do novo coronavírus.

Durante uma teleconferência de imprensa, Philip Reeker, embaixador para os assuntos europeus e da eurásia, e Lea Gabrielle, dirigente do Global Engagement Centre, do Departamento de Estado norte-americano, manifestaram a sua “profunda preocupação” com os esforços de Moscovo e de Pequim na guerra da informação. “O risco está a aumentar, à medida que evolui a pandemia, e acreditamos que vai atingir um pico no momento em que se começar a falar da vacina contra o novo coronavírus”, disse Lea Gabrielle, justificando a preocupação com as provas que diz estarem a ser recolhidas sobre esse esforço concertado dos governos chinês e russo.

O embaixador Philip Reeker lembra que esta guerra de desinformação não é nova, por parte de Moscovo, referindo anteriores episódios em que foram lançadas campanhas de ‘fake news’ sobre a rede de telecomunicações 5G ou sobre a campanha presidencial de 2016 nos EUA. “Da parte da China, também há uma campanha de desinformação, com dois objectivos: limpar responsabilidades do Governo de Pequim sobre a origem do vírus; fazer passar a China como país líder no combate contra a pandemia”, disse Lea Gabrielle.

Os dois altos responsáveis do Departamento de Estado norte-americano mostraram-se convencidos de que Moscovo e Pequim estão a fazer um esforço concertado para descredibilizar o comportamento do Governo dos EUA durante a actual crise sanitária.