Programa do Governo para as artes é curto, retraído e cauteloso, apontam agentes culturais

As medidas anunciadas por Elsie Ao Ieong no debate das Linhas de Acção Governativa para o sector da Cultura ficaram aquém das expectativas de criadores e agentes culturais do universo das artes plásticas, teatro e cinema de Macau. Se, por um lado, ficou a ideia geral de um desinvestimento na Cultura por causa da crise epidémica, por outro, houve quem ficasse com a impressão de que a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura “jogou pelo seguro”, ao optar por um plano mais pragmático e exequível.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

O primeiro programa da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ioeng, ficou marcado por considerações genéricas para o sector cultural e medidas de contenção para as artes, afirmaram vários agentes culturais, contactados pelo PONTO FINAL, na análise à estreia da sucessora de Alexis Tam. Depois das críticas de Ho Iat Seng, que apontou despesismo ao ex-secretário, o impacto do surto epidémico na economia e no turismo de Macau terá contribuído para uma maior contenção de despesas num sector que depende dos subsídios do Governo. Das artes plásticas ao teatro, passando pelo cinema, fica a ideia consensual de que o sector cultural não é, para já, uma prioridade para o novo Chefe do Executivo.

Uma das medidas anunciadas por Elsie Ao Ioeng, no hemiciclo, foi a isenção do pagamento de rendas de um ano ao Centro Cultural de Macau, para que as associações culturais e artísticas pudessem ter um reembolso das despesas das actividades canceladas devido à situação epidémica. A secretária referiu também que será implementada a 2.ª fase do “Programa de Lançamento de Espaços Artísticos e Culturais”, no sentido de libertar mais espaços culturais destinados ao público, nomeadamente o Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino, quatro moradias situadas na Avenida do Coronel Mesquita e uma sala polivalente da Biblioteca de Seac Pai Van.

“Creio que não fizeram grande menção às artes plásticas, apenas se referiram à questão dos espaços para artistas, falaram apenas de libertar mais espaços do Governo, mas não foram claros em relação às políticas para o sector ou como vão apoiar os artistas locais”, disse Bianca Lei, artista plástica e membro da Associação Armazém do Boi, acrescentando que o Governo não apresentou “nada a longo termo” e que houve um foco excessivo nas indústrias criativas. “Fiquei com a impressão que tanto a cultura como a arte não estão no mesmo plano das indústrias criativas”.

Uma opinião partilhada por Gigi Lee, membro e curadora da Associação Armazém do Boi. “Do que ouvi no debate sectorial das LAG, o Governo colocou mais atenção nas indústrias criativas em vez de apostar nas Belas-Artes. Este ano creio que cortaram imenso nos subsídios às artes, especialmente no sector das exposições. Pelo que percebi, a intenção deles é apostar nas indústrias criativas em vez de Belas-Artes, ou pelo menos, pretendem fundir as duas áreas numa só, mas não tenho a certeza do que é o Governo pretende fazer em relação às artes”, referiu Gigi Lee, salientando depois que “as indústrias criativas têm uma certa afinidade com as artes, mas não são a mesma coisa”.

Já Tracy Choi, realizadora de Macau, acompanhou uma parte do debate sectorial das LAG, e ficou com a impressão de que houve mais sugestões por parte dos deputados para o sector cultural do que iniciativas do próprio Governo. “Ouvi uma parte do debate sectorial das LAG na rádio enquanto estava a conduzir. Ouvi umas questões dos deputados sobre o reinício dos espectáculos de teatro, sugestões para a utilização de certos espaços para as companhias de teatro assim como algumas sugestões na área dos audiovisuais no contexto do ensino à distância, nomeadamente a possibilidade das pessoas ligadas à produção teatral darem apoio neste período. Mas creio que o Governo deu pouca atenção ao sector cultural, fez apenas uma ou duas menções, mas muito focadas na indústria criativa, porque em termos de divulgação de cultura e de incentivo aos artistas não ouvi muitas sugestões do que será feito”, assinalou Tracy Choi.

Para a presidente da Art For All Society (AFA), Alice Kok, o novo Executivo trouxe uma nova abordagem ao sector cultural e elogiou a questão da disponibilização de mais espaços para as associações. “Em relação à disponibilização de mais espaços artísticos, acho que é o mínimo que eles podiam fazer. Durante este período epidémico houve a percepção de que a vitalidade entre as associações locais seria algo importante a ser destacado, e que, por isso, iriam preferir manter uma posição nos bastidores para garantir o apoio, em vez de tomar acções por si mesmos. Eu acho que isso até pode fazer sentido, mas também significa que as políticas culturais neste momento podem estar um pouco retraídas. E, do meu ponto de vista, precisamos de ver se, quando tomamos alguma iniciativa, o Instituto Cultural pode manter essa promessa de garantir o apoio de que precisamos.

“A política cultural deve orientar as pessoas a entenderem que a arte é uma parte indispensável da vida”

Outro dos sectores muito afectado pela actual crise epidémica foi o teatro. Mok Sio Chong, crítico de teatro, dramaturgo e encenador, assinalou que há cada vez mais grupos artísticos em Macau, e que muitos estão a tornar-se profissionais, pelo que, se o orçamento cultural não aumentar, os recursos terão de ser usados de maneiras diferentes. O presidente do Macao Theatre Culture Institute considera que em Macau ainda há “muitas pessoas que pensam que a arte é inútil”, que se serve “apenas enquanto ferramenta para embelezar a aparência” e que ignoram a importância da arte “como parte da história cultural”. “A política cultural deve orientar as pessoas a entenderem que a arte é uma parte indispensável da vida. No entanto, hoje em dia, sempre que discutimos políticas culturais, vemos apenas a protecção de relíquias culturais, a integração cultural com a indústria do turismo, e ignoramos completamente o valor original da cultura”, referiu o encenador.

Questionado sobre um eventual desequilíbrio entre o sector cultural e as outras direcções sob tutela da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Mok Sio Chong assinalou que, apesar de Macau estar a viver uma crise epidémica, “a cultura deve ter o mesmo estatuto que os cuidados médicos e a educação pois é um direito indispensável na vida das pessoas e não deve ser condicionado por factores económicos e políticos”.

Sem espectáculos de música há vários meses, a Live Music Association, conhecida em Macau por LMA, está a regressar aos poucos à normalidade. Vincent Cheong, responsável pelo espaço de música ao vivo, acredita que a situação está a melhorar depois do cancelamento de vários eventos culturais em Macau. “Creio que o novo Governo teve de se adaptar à nova realidade por causa do impacto do surto epidémico”, disse Vincent Cheong, recordando que o Governo é um elemento fundamental no apoio aos artistas locais.

“Se os espaços dirigidos pelo Governo estiveram fechados e não houver autorização que permita as pessoas juntarem-se, o que resta aos artistas? Com isto, quero dizer que os artistas vão ter de se juntar para organizar eventos por eles próprios. Só a título de exemplo, no último sábado, tivemos um espectáculo no LMA e a casa estava cheia de pessoas. Isso deu-nos a percepção de que as pessoas de Macau estão ávidas por eventos culturais”, disse.

Secretária “jogou pelo seguro”

Apesar das críticas de vários agentes culturais ao programa de Elsie Ao Ieong, o arquitecto e artista Carlos Marreiros tem outra leitura das medidas anunciadas pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura. Na opinião do presidente do Albergue SCM, o novo Executivo foi obrigado a formular um plano pragmático e exequível para o sector cultural de forma a garantir apoio a todos os sectores da sociedade. “Li o relatório das LAG para este ano, e há uma definição genérica e estratégica para o plano do aspecto cultural, que depois se interliga com o turismo também”, começou por dizer Carlos Marreiros.

Apesar de partilhar da ideia de que o programa é curto, Carlos Marreiros assinalou que “não se podia esperar muito mais”, dado que o novo Governo apanhou o início do surto epidémico e faltam poucos meses para o fim do ano. “A partir de agora, o que resta não são mais do que sete meses. Não se podia esperar muito mais e, dado que este novo Governo apanhou logo com a Covid-19, o coronavírus não tem nacionalidades, de epidemia transformou-se numa pandemia, e está a provocar grandes prejuízos a todos os níveis, e também a nível cultural. Não é fácil, neste momento, pôr um plano a funcionar. A secretária teve a sua inauguração como dirigente. Jogou seguro para que, se conseguir desenvolver mais actividades, fica sempre em melhor posição. Anunciar muita coisa e depois não conseguir realizar um terço, tornar-se-ia mais difícil”, afirmou o arquitecto.

Tracy Choi defende cinema de Macau das críticas de deputado

A realizadora de cinema, Tracy Choi, ficou surpreendia com as críticas do deputado Vítor Cheung Lup Kwan à produção cinematográfica de Macau durante o debate sectorial das LAG para os Assuntos Sociais e Cultura. O deputado questionou se alguém no hemiciclo tinha visto um filme produzido localmente. “Que feio”, chegou a dizer Vítor Cheung Lup Kwan, em referência ao cinema local. “Eu não diria que não é uma boa indústria, mas como é que podemos melhorar?”, perguntou, acrescentando que é necessário “pensar como é que o investimento pode ser feito da melhor forma”. Confrontada com as declarações do deputado, Tracy Choi respondeu: “Não creio que ele tenha visto muitos filmes com produção de Macau. Concordo que muitos filmes independentes de Macau podem não ter uma grande produção, e compreendo que as nossas produções não se podem comparar a Hollywood ou mesmo a Hong Kong. Claro que há filmes de Macau que podem não ser tão bons como nessas regiões, onde já há uma indústria desenvolvida, mas uma forma para desenvolver esse sector em Macau é haver investimento”, reagiu a realizadora ao PONTO FINAL, lembrando que “muitos dos filmes de Macau estiveram em destaque em festivais internacionais de cinema e alguns ganharam prémios”. A terminar, Tracy Choi frisou ainda que “resumir a qualidade dos filmes de Macau em tão curtas palavras, como ‘que feio’, não é justo para todos os que trabalham para melhorar o sector cinematográfico local”.

E.S.