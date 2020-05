Pandemia exclui equipas estrangeiras dos Barcos-Dragão 

A edição deste ano das regatas internacionais dos Barcos-Dragão irá ser realizada sem a participação de equipas estrangeiras devido à pandemia da covid-19, tendo ainda sido estabelecido um limite para o número de equipas locais. As inscrições arrancam hoje.

Com agenda marcada para os dias 20, 21 e 25 de Junho, as regatas internacionais dos Barcos-Dragão não irão contar este ano com a presença de equipas internacionais, disse ontem o presidente do Instituto do Desporto (ID), Pun Weng Kun. A decisão, justificada pela situação actual da pandemia da covid-19, impõe também um limite de equipas locais, bem como várias medidas preventivas durante o período de treinos e do próprio evento.

“Este ano, e de acordo com a situação da epidemia, vamos diminuir o número de equipas. Em comparação com o ano anterior vamos ter cerca de mil atletas a menos, e esperamos que possa vir aliviar a situação”, disse Pun Weng Kun. Sobre os atletas, o presidente do ID referiu que têm que usar máscaras, fazer medição corporal e ter os códigos de saúde válidos, descartando, pelo menos para já, outras medidas, como testes de ácido nucleico. “A prova que vamos organizar este ano tem diferentes medidas a serem implementadas, cada fase tem medidas diferentes e isto tem a ver com o desenvolvimento da situação”, acrescentou o dirigente.

Também as bancadas do Centro Náutico da Praia Grande irão ser alvo de atenção por parte da comissão organizadora, que pretende reduzir a concentração de pessoas no espaço. “Antigamente era um local cheio de multidão, mas este ano vamos implementar medidas diferentes para diminuir o ingresso das pessoas. Vamos pensar qual o número adequado para a bancada pública, ainda temos muito tempo”, disse Pun Weng Kun.

As inscrições da primeira fase para as regatas dos Barcos-Dragão arrancam hoje e terminam a 12 de Maio. A segunda fase irá decorrer entre 13 e 25 de Maio, enquanto que a terceira fase será apenas a 29 de Maio. O orçamento para este ano é de 10 milhões de patacas.

Acumular experiência para eventos internacionais

À margem da conferência de apresentação da próxima edição das regatas internacionais dos Barcos-Dragão, o presidente do Instituto do Desporto confirmou contactos com diversos organismos para organizar provas internacionais em Macau, no seguimento das declarações da secretária Elsie Ao Ieong durante o debate sectorial das Linhas de Acção Governativa. “Temos planeado um conjunto de eventos, mas algumas provas foram suspensas por causa da epidemia. Estamos a ter contactos com diversos organismos para no futuro podermos organizar provas em Macau”, disse Pun Weng Kun. O dirigente deu como o exemplo a experiência recente com a equipa nacional da China de pingue-pongue e do estágio realizado em Macau. “Temos boas instalações e cinco modalidades a usufruir nessas instalações. A equipa nacional da China de pingue-pongue também escolheu Macau como local de treino, acharam que é um bom local para treinos e isto é uma boa experiência para Macau, para termos como base para convidar equipas nacionais para virem cá treinar”, acrescentou.