Leong Sun Iok pede reforço de medidas para proteger consumidores

Em interpelação escrita, o deputado perguntou ao Governo se vai reforçar a fiscalização dos negócios para estabilizar os preços de produtos e assegurar os direitos dos consumidores. Desde a entrada em funcionamento dos cartões de consumo electrónicos, no dia 1 de Maio, o Conselho dos Consumidores afirmou ter recebido, até ao dia 3 deste mês, cerca de 200 denúncias acerca da afixação dos preços, tendo sido a maioria delas relacionada com supermercados.

Para inibir infracções como o aumento de preços e a discrepância entre o preço marcado e o vendido, o deputado da FAOM perguntou às autoridades se vão considerar, face aos comerciantes que recusam colaborar – apesar dos repetidos avisos -, medidas como colocar essas lojas numa lista negra, publicar essa lista, e desqualificar essas lojas do “Plano de subsídio de consumo”.

Com vista a reforçar a fiscalização e actualização dos preços dos produtos durante a implementação dos cartões de consumo, Leong Sun Iok sugeriu a hipótese de disponibilizar, além das existentes plataformas para denúncias no Facebook, Wechat e Whatsapp, outras alternativas aos residentes, de modo a que estes possam ajudar a detectar irregularidades relativas à afixação dos preços nas lojas.

O deputado considera que o “Plano de subsídio de consumo” em vigor não define os deveres para as lojas aderentes e carece de um mecanismo de penalização. Segundo explicou o membro da FAOM, o regulamento em questão proíbe apenas a troca do subsídio de consumo por dinheiro e limita os serviços em que se aplicam os cartões de consumo. Para combater o “caos” de aumento indevido de preços, Leong Sun Iok perguntou às autoridades se vão proceder a uma revisão desse plano e definir as responsabilidades básicas para esses estabelecimentos, como a manutenção dos preços dos produtos.

M.F.