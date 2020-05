GGCT recebeu cinco pedidos de ajuda de portugueses que querem voltar a Portugal

Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), informou ontem que o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) recebeu cinco pedidos de ajuda por parte de cidadãos portugueses que querem voltar a Portugal. O Governo poderá ajudar com o transporte até Hong Kong, anunciou a responsável.

O Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) recebeu cinco pedidos de ajuda de cidadãos portugueses que estão em Macau e querem regressar a Portugal, informou ontem Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). A responsável disse que o Governo poderá ajudar relativamente ao transporte até Hong Kong. Na conferência de imprensa dos Serviços de Saúde, Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, indicou que está garantido o fornecimento de máscaras para a 13.ª ronda.

Inês Chan começou por dizer que o GGCT tem recebido pedidos de ajuda por parte das representações diplomáticas de Portugal, Itália e Indonésia. “As pessoas se quiserem sair de Macau e quiserem voltar aos seus locais de origem, têm de recorrer aos seus consulados”, esclareceu a responsável.

Além dos cinco cidadãos portugueses que se dirigiram ao Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, estão na mesma situação dois italianos e três indonésios. “Alguns deles vão sair de Macau em meados de Maio”, adiantou Inês Chan. Porém, os restantes “vão ficar por um período mais longo”, acrescentou a responsável. O Governo de Macau poderá ajudar “ao nível dos transportes” para Hong Kong. Recorde-se que, no mês de Março, o Governo garantiu um corredor especial a partir de Hong Kong para facilitar o regresso de residentes que estavam noutras zonas do mundo, sem que estes tivessem de cumprir um período de 14 dias de isolamento no território vizinho.

A articulação do novo código de saúde de Macau com o interior da China também está a ser trabalhada. “Temos contactado com as autoridades do interior da China para ver como o reconhecimento pode ser feito”, disse Leong Iek Hou, acrescentando que, em breve, serão reveladas mais informações sobre o andamento das reuniões com as autoridades do continente.

Na apresentação das linhas governativas da tutela dos Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong já tinha dito que o plano de máscaras iria continuar pelo menos até ao final do mês de Maio. Ontem, na conferência de imprensa, Lo Iek Long adiantou que o ‘stock’ de máscaras está garantido até, pelo menos, à 13.ª ronda. Actualmente a distribuição de máscaras do Governo vai na 11.ª ronda. “Este plano de fornecimento de máscaras continua dependente da evolução da pandemia”, disse Lo Iek Long.

Também presente na conferência, Wong Ka Ki, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), continuou sem avançar uma data para o reinício das aulas para o ensino primário e infantil. Recorde-se que as aulas do ensino secundário complementar começaram na passada segunda-feira.

Ontem foi o 27.º dia em que Macau não registou novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Actualmente, há seis pessoas em tratamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Consulado esclarece que não está em curso uma operação de repatriamento de portugueses

Numa nota informativa divulgada durante a tarde de ontem, após a conferência de imprensa dos Serviços de Saúde, o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong esclareceu que não está em curso uma operação geral de repatriamento de cidadãos portugueses que se encontrem em Macau e que não está a ser criado um corredor humanitário entre a RAEM e o Aeroporto Internacional de Hong Kong.

Depois de Inês Chan, responsável da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), ter adiantado, na conferência de imprensa, que o Consulado português tinha pedido ajuda em nome de cinco cidadãos portugueses que querem regressar a Portugal, a representação diplomática portuguesa em Macau esclareceu que a RAEHK poderá isentar da quarentena os viajantes que apresentarem “razões de ordem humanitária, razões de saúde ou razões que sirvam o interesse público de Hong Kong”, e que, nesse contexto, “cada caso que é submetido ao Consulado Geral de Portugal deve ser considerado individualmente e com base nos seus méritos próprios”.

Assim, “o Consulado Geral de Portugal gostaria ainda de esclarecer não estar em curso uma operação geral de repatriamento de cidadãos portugueses que no presente se encontrem em Macau e desejem regressar a Portugal, nem tão pouco está a ser criado um corredor humanitário entre a RAEM e o Aeroporto Internacional de Hong Kong”, lê-se na nota. O Consulado ressalva que “continuará a desenvolver todas as ações possíveis que estejam ao seu alcance para prestar assistência à comunidade portuguesa no pleno respeito do Estado de Direito e das leis das duas Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong”.

