Dependência dos jovens em videojogos continua a aumentar

Em resposta a Lam Lon Wai, o director da DSEJ referiu que o organismo tem colaborado com o IAS e os Serviços de Saúde para prevenir o vício da juventude em videojogos. As autoridades de saúde revelaram que, para já, não houve necessidade de recorrer a consultas médicas devido ao vício em jogos de vídeo.

Lou Pak Sang, director da Direcção dos Serviços da Educação e Juventude (DSEJ), revelou, numa resposta à interpelação escrita do deputado Lam Lon Wai de 19 de Dezembro de 2019, que a DSEJ, em colaboração com o Instituto de Acção Social (IAS) e a direcção dos Serviços de Saúde, tem ajudado os jovens a aproveitar a tecnologia de forma adequada, prevenindo assim que cultivem um vício em videojogos.

Em 2019, na 11ª edição da “The International Satistical Classification of Diseases and Related Health Problemas (ICD-11), a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o vício em jogos de vídeo como um “transtorno de videojogos” (Gaming Disorder). Na sequência da declaração, informou Lam Lon Wai, a direcção dos Serviços de Saúde afirmou que iria seguir o critério de diagnóstico da OMS, o que implicaria uma série de medidas, como a definição das respectivas orientações clínicas e a formação de profissionais, docentes e pais das crianças. No entanto, tem-se verificado um baixo registo de pedidos de ajuda, pois os jogadores viciados receiam associar-se ao rótulo de “doente mental”, explicou o deputado.

Essa tendência, referiu, resulta em poucas investigações nesse âmbito, e provavelmente num grande número de casos ocultos na sociedade. “Quantas consultas por dependência de videojogos se registaram nestes últimos anos? O Governo vai avançar com inquéritos e estudos?”, questionou o vice-presidente da FAOM.

Em resposta, foi revelado que os Serviços de Saúde estão actualmente a preparar esses inquéritos em questão, cujos resultados serão disponíveis aos pais e instituições académicas e comunitárias para análise posterior acerca de transtornos de videojogos. Segundo a pesquisa periódica dos Serviços de Saúde relativa à saúde dos alunos do ensino secundário, os resultados preliminares demonstraram que a taxa de actividade que envolve jogos virtuais, durante pelo menos três horas, subiu de 62,4%, em 2013, para 75,8%, em 2018.

Quanto à questão de consultas médicas, os Serviços de Saúde afirmaram que, até ao momento, não há registo de casos relevantes de jovens a tomarem iniciativa de recorrem a instituições de saúde públicas para tratamento. Os pais, acrescentam, também estão menos dispostos a levar os filhos ao médico por problemas relacionados com transtornos de videojogos. “São apenas ocasionalmente mencionados em consultas de outras doenças, como depressão, e problemas de excesso de actividade com videojogos”, lê-se na resposta da DSEJ.

China, Coreia do Sul e Japão são exemplos

Em relação às medidas lançadas por diferentes países para prevenir o vício por videojogos, Lam Lon Wai referiu-se ao caso da China, que adoptou estratégias como impedir aos menores de 18 anos o acesso aos jogos virtuais online e exigir o registo dos assinantes dos jogos. Exemplificou também com países como a Coreia do Sul e o Japão, onde foram implementadas medidas como a proibição de fornecimento de serviços de internet a menores, e a instalação de um alerta nos softwares dos jogos, para avisar sobre o número de horas utilizadas. Com base nessas referências, o deputado perguntou ao Governo se iria considerar aplicar essas medidas em Macau, para prevenir a possibilidade de os menores desenvolverem o vício em videojogos.

Segundo a DSEJ, os Serviços de Saúde têm aproveitado folhetos promocionais e programas educativos televisivos para divulgarem informações sobre o transtorno de videojogos e os possíveis danos causados pelo uso inadequado dos produtos com ecrãs electrónicos. Essas medidas, defenderam, são semelhantes às que foram implementadas nas regiões vizinhas.

Para Lam Lon Wai, a dependência de videojogos em Macau é um tema que “muito preocupa os encarregados de educação” e “prejudica a harmonia familiar”. Assim, o deputado questionou ao Governo sobre que medidas iria tomar para reforçar a divulgação das informações sobre a dependência dos videojogos, para que os pais, as escolas e as associações estejam melhor informados sobre o assunto e “orientem melhor” os menores sobre a forma correcta de contacto com os jogos virtuais online.

A DSEJ afirmou que organiza anualmente actividades de formação para os agentes de aconselhamento de alunos e pessoal docente. Os temas incluem a prevenção do vício dos jovens na internet e a identificação de problemas dos alunos. Além disso, realiza-se também, anualmente, uma sessão de partilha sobre a educação moral e cívica, de que faz parte o tema “Qualidade dos meios de comunicação online”. Essas actividades, explicou o director da DSEJ, contribuem para aprofundar o conhecimento dos profissionais sobre o vício em jogos virtuais e as estratégias de prevenção.

Relativamente à educação parental, a DSEJ afirmou que tem desenvolvido diferentes tipos de actividades educativas, como “Plano de Incentivo 100% Pais” e “Plano de Aprendizagem para Pais”, para os progenitores conhecerem o “desenvolvimento físico e mental” das crianças. A DSEJ acrescentou ainda que o IAS irá assistir as equipas de intervenção comunitária para jovens na organização de actividades promocionais referentes ao tema de abuso e dependência de videojogos, com objectivo de os ajudar a “criar bons hábitos, aumentar o auto-conhecimento e o auto-controlo”.