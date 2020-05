Treze mil alunos regressaram às escolas no primeiro dia de retoma das aulas

Cerca de 13 mil alunos do ensino secundário complementar voltaram ontem às aulas, segundo dados facultados pela DSEJ. Leong Iek Hou, dos Serviços de Saúde, informou que alguns dos residentes tiveram dificuldade em aceder ao novo código de saúde nas fronteiras. Ontem foi o 26º dia consecutivo sem novos registos de infecção em Macau.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção de Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, avançou ontem, na conferência de imprensa diária, que alguns residentes tiveram dificuldades em fazer o registo do código de saúde nas fronteiras devido a um problema de recepção da rede local. Segundo Wong Ka Ki, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), verificou-se “uma boa ordem” no primeiro dia do retomar das aulas nas escolas do ensino secundário complementar, com o regresso de cerca de 13 mil alunos.

Lo Iek Long, médico adjunto do Centro Hospitalar Conde de São Januário, confirmou o dia de ontem como o 26º consecutivo sem novos casos confirmados em Macau. De momento, assinalou, o número de altas hospitalares totaliza 39, sendo que seis doentes, casos ligeiros, ainda estão internados, sendo 20 as pessoas em fase de recuperação. Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, afirmou que houve ontem 80 pessoas a realizar observação clínica na Pousada Marina Infante, o único hotel designado actualmente para a quarentena.

Cerca de 13 mil alunos do ensino secundário complementar regressaram ontem às aulas, informou o representante da DSEJ. Wong Ka Ki informou que 44 das 46 escolas já retomaram ontem as aulas, sendo que as restantes duas voltam hoje ao funcionamento. “Hoje [ontem] de manhã, mais de 60 pessoas da DSEJ visitaram todas as escolas. Verificámos uma boa ordem. As escolas disponibilizam equipamentos, como a mediação de temperatura, tapete de desinfecção e gel desinfectante. Os alunos também usam máscaras”, detalhou.

Sobre a possibilidade de os alunos do quarto, quinto e sexto anos regressarem às aulas, a DSEJ afirmou que irá anunciar os detalhes no futuro, mas provavelmente não com 14 dias de antecedência. Na conferência, Wong Ka Ki apelou aos alunos e docentes que se encontrem fora de Macau – a não ser que habitem em Zhuhai e Zhongshan -, para voltarem a Macau com a maior brevidade possível, uma vez que é obrigatório cumprir a quarentena de 14 dias antes de regresso às escolas.

Tendo sido ontem o primeiro dia do reinício do ensino secundário complementar, Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia de Segurança Pública, adiantou que as autoridades reforçaram a distribuição de agentes policiais nas zonas das escolas e nas estradas, com o intuito de manter a ordem rodoviária. Além disso, as autoridades policiais afirmaram já ter estabelecido, nos postos fronteiriços, uma via reservada aos alunos transfronteiriços.

Em correspondência com o aumento do número de alunos que recorrem ao serviço de autocarros para as deslocações, as duas empresas de autocarros de Macau também acrescentaram turnos, noticiou a Rádio Macau. A Transportes Urbanos de Macau (Transmac) aumentou o número de autocarros em 5-8% nas paragens frequentadas por estudantes, e abriu a linha 25AX. A Sociedade de Transportes Colectivos de Macau (TCM) adicionou turnos em 21 das suas linhas de autocarros e recuperou a linha 3AX.

Dificuldades com novo código de saúde na fronteira

Na conferência de imprensa, Leong Iek Hou referiu que foram ontem registadas 21,6 mil pessoas na aplicação do novo código de saúde. No posto fronteiriço das Portas do Cerco, houve residentes que não receberam o código de verificação necessário para o registo do código de saúde. “Na primeira vez que preencher a declaração, vai receber um código de verificação por telemóvel”, explicou a responsável, acrescentando que “algumas pessoas não conseguiram receber esse código a tempo porque os seus telemóveis não apanharam a rede de Macau”.

Segundo indicou a responsável dos Serviços de Saúde, dezenas pessoas foram afectadas no registo do código de saúde, mas as interrupções foram curtas. “Afinal, receberam o código com sucesso. Só que o processo acabou por ficar um pouco mais lento”, disse. As autoridades adiantaram ainda que iriam considerar ajustar o sistema do código de saúde, de modo a que se exija o código de verificação só no registo seguinte. Entretanto, Leong Iek Hou aconselhou aos requerentes para completarem a declaração com antecedência.

Quanto ao período longo de recuperação dos pacientes da segunda fase da infecção, Lo Iek Long explicou que as autoridades de saúde decidiram prolongar o processo para a realização dos testes de ácido nucleico. “O estado de saúde dos pacientes não é grave. Mas, por motivos de segurança e saúde, estendemos de propósito esse período, para assegurar que eles estão em condições estáveis”, revelou o clínico, salientando que, “nesse caso, é melhor fazer mais do que menos”.

Referindo-se ao caso de intoxicação alimentar de 53 funcionários em vários hotéis da SJM, que decorreu no último domingo, Leong Iek Hou afirmou que as autoridades de saúde já contactaram o Departamento de Segurança Alimentar, relevando ainda que cerca de 20 pessoas envolvidas foram ontem ao médico. “Já tínhamos contactado os responsáveis, fornecedores de alimentos, para examinar a origem desses produtos”, afirmou.