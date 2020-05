Secretária garante reforço dos serviços sociais e revela contenção na cultura  

O reforço dos apoios sociais aos residentes e o aperfeiçoamento do mecanismo de prevenção e controlo de doenças dominaram a apresentação das Linhas de Acção Governativa de Elsie Ao Ieong, que relegou a cultura para segundo plano. Plano piloto de atribuição de subsídio para prestadores de cuidados será implementado este ano.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura assumiu que a melhoria dos serviços sociais e o combate eficaz ao surto epidémico da Covid-19 são algumas das prioridades do Executivo para 2020. Na apresentação das Linhas de Acção Governativa da sua tutela, Elsie Ao Ieong assinalou que o Governo tem como tarefa prioritária o combate eficaz da epidemia através “dos sistemas de saúde”, e que o próximo passo será “desenvolver trabalhos relacionados com o bem-estar da população e o incentivo ao consumo”.

No debate sectorial das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2020, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura começou por admitir que o novo Executivo, liderado por Ho Iat Seng, tem a obrigação de apresentar “novas ideias e objectivos de trabalho” e que, mesmo com a actual conjuntura, o Governo vai optimizar os serviços sociais e apostar na “formação de quadros qualificados”, no sentido de criar “uma base sólida para o desenvolvimento sustentável de Macau”.

“Será aperfeiçoado o sistema de segurança social de dois níveis, promovendo a transição do regime de previdência central não obrigatório para o obrigatório. Haverá actualização da pensão para idosos e da pensão de invalidez de 3.630 patacas em 2019, para 3.740 patacas, sendo que os outros subsídios vão ser ajustados numa percentagem aproximada. Ademais, será atribuída a verba de incentivo básico, única, de 10.000 patacas e, a título de repartição extraordinária de saldos orçamentais, uma verba de 7.000 patacas aos residentes da RAEM habilitados”, afirmou Elsie Ao Ieong.

No âmbito do apoio social aos residentes de Macau, a secretária reforçou a atribuição de um subsídio adicional de dois meses às famílias beneficiárias e a distribuição de vales de saúde adicionais no valor de 600 patacas a todos os residentes permanentes. “Destacamos o apoio à população idosa, às pessoas com deficiência, às mulheres e crianças, entre outros grupos sociais em situação vulnerável. Para o efeito, iremos estabelecer dois centros diurnos e um centro de serviços integrados para idosos, assim como o primeiro centro de serviços integrados para pessoas com demência. Iremos implementar um plano piloto de atribuição de subsídio para prestadores de cuidados, com vista a prestar assistência às famílias mais carenciadas”, revelou.

Aperfeiçoar mecanismos de controlo e prevenção de doenças

Sobre o plano de controlo e prevenção da crise epidémica, Elsie Ao Ieong garantiu que o Governo irá reforçar os trabalhos de higiene e de protecção de saúde nos postos fronteiriços, assim como desenvolver medidas de rastreio, isolamento e acompanhamento da doença. “Continuaremos a acompanhar de perto a evolução da situação epidémica e a desempenhar um papel de coordenação e de resposta, bem como, a partir de controlo da epidemia, diagnóstico e sensibilização da comunidade, tomar medidas de prevenção e controlo epidémico, de forma atempada e eficaz, nomeadamente continuar a reforçar os trabalhos de higiene e de protecção de saúde nos postos fronteiriços e em determinados estabelecimentos e meios de transporte, desenvolver medidas rigorosas de rastreio, isolamento e acompanhamento da doença”, explicou.

A secretária disse também que o Governo vai fazer um “balanço geral da experiência obtida” e das insuficiências verificadas no âmbito dos trabalhos de prevenção e controlo desta epidemia, no sentido de aperfeiçoar “as medidas de tratamento dos pacientes e os planos preparatórios”, de modo a reforçar o mecanismo de prevenção e controlo de grandes doenças transmissíveis.

Cultura em tempo de crise

Com as LAG sectoriais da tutela dos Assuntos Sociais e Cultura dominadas pelo contexto da crise epidémica, o sector cultural foi remetido para um plano inferior na discussão. Elsie Ao Ieong fez poucas referências a uma das pastas que dá nome à sua secretaria. “Será implementada a 2.ª fase do ‘Programa de Lançamento de Espaços Artísticos e Culturais’, no sentido de libertar mais espaços culturais destinados ao público, incluindo o Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino, quatro moradias situadas na Avenida do Coronel Mesquita, a sala polivalente da Biblioteca de Seac Pai Van, entre outros”, afirmou a secretária na sua apresentação aos deputados.

Em relação a apoios para o sector, Elsie Ao Ieong disse apenas que “será concedido apoio ao desenvolvimento das indústrias culturais”, e que irá dar início à apresentação das candidaturas à 1.ª edição do incentivo para as indústrias culturais e criativas, “por forma a encorajar o desenvolvimento de projectos culturais ou criativos com potencialidade”.

“O Instituto Cultural (IC) irá isentar o pagamento de rendas de um ano ao Centro Cultural, permitindo às associações culturais e artísticas locais o reembolso das despesas das actividades que foram efectuadas, em consequência do cancelamento com a situação epidémica. Além disso, será dada prioridade às obras das instalações culturais, desportivas e educacionais”, referiu ainda a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

Consulta pública sobre proibição da venda de álcool em 2020

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura anunciou que a proposta do Governo para proibir a venda de bebidas alcoólicos a menores de 18 anos vai estar em consulta pública no segundo semestre de 2020. A medida já tinha sido anunciada pelo anterior

Governo, mas só agora irá estar sob escrutínio público. “Já fizemos uma apresentação junto do Conselho Executivo, mas temos o processo um bocado atrasado, visto que temos outras tarefas com a epidemia. Em princípio, no segundo semestre deste ano vamos já lançar o documento para consulta pública”, garantiu Elsie Ao Ieong, acrescentando ainda que a taxa de jovens fumadores “baixou de 14 por cento, em 2014, para 11 por cento, no ano passado”, depois de ser questionada sobre a eventual proibição dos cigarros electrónicos.

Residência para idosos na Areia Preta vai ter serviços ao domicílio

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura garantiu que o projecto de residência para idosos no terreno do antigo empreendimento “Peal Horizon” vai incluir serviços ao domicílio e equipamentos inteligentes para auxiliar os cidadãos de terceira idade. “A residência para idosos é um bairro com serviços ao domicílio e também equipamentos inteligentes para ajudar os idosos. Há ainda instalações sociais mais adequadas para os idosos”, disse Elsie Ao Ieong, sobre o projecto anunciado por Ho Iat Seng no mês passado e que prevê a construção de duas mil fracções. A secretária acrescentou ainda que estas casas são destinadas a idosos que habitam em prédios de cinco andares sem elevador. “Podem arrendar as casas e ir viver na residência de idosos pagando a respectiva renda”.

Gastronomia macaense em base de dados ainda este ano

As receitas da gastronomia de Macau vão estar disponíveis na internet ainda este ano, numa base de dados criada pela Governo, garantiu ontem Elsie Ao Ieong, durante o debate parlamentar das LAG sectoriais. “Macau é uma cidade gastronómica, a base de dados da culinária macaense estará disponível na internet brevemente, nem todos vão conseguir ler bem algumas receitas porque estão escritas à mão. Fizemos a digitalização das receitas para disponibilizar essas informações, que depois podem ser recriadas em vídeo para que as pessoas possam fazer os pratos da gastronomia macaense”, indicou Elsie Ieong. Recorde-se que o projecto de criação de uma base de dados já tinha sido anunciado em 2018 pelo anterior Governo.

