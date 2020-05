Saldo do Fundo de Segurança Social sobe para os 87,7 mil milhões de patacas

Até ao final de 2019, o saldo do Fundo de Segurança Social era de 87,7 mil milhões de patacas, adiantou ontem, durante o debate das Linhas de Acção Governativa da tutela dos Assuntos Sociais e Cultura, Iong Kong Io, presidente do conselho de administração do organismo. No ano passado, o valor dos activos do FSS era de 79,8 mil milhões de patacas.

Iong Kong Io, presidente do conselho de administração do Fundo de Segurança Social (FSS) adiantou ontem que o valor dos activos do organismo era, até ao final de 2019, de 87,7 mil milhões de patacas. Este valor representa um aumento de 7,9 mil milhões de patacas em comparação com o que tinha sido registado em 2018. Na sessão de debate sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) da área dos Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, secretária da tutela, disse ainda que, no próximo ano, o Governo vai estudar se mantém o regime de previdência como não obrigatório ou se passa a ser obrigatório. Na área da cultura, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), limitou-se a dizer que é necessário formar quadros para o sector e o deputado Vitor Cheung Lup Kwan aproveitou para criticar a produção cinematográfica de Macau, dizendo mesmo que o cinema de Macau é “feio”.

“Até finais de 2019, o saldo do fundo é de 87,7 mil milhões, por isso está numa situação muito estável”, notou Iong Kong Io. Recorde-se que, no final de 2018, o FSS registava activos líquidos no valor de 79,8 mil milhões de patacas, o que significa que em 2019 se registou um salto de 9,8%.

O deputado Ip Sio Kai falou sobre o regime de previdência não obrigatório, alertando: “Temos de ter contribuições suficientes a longo prazo e o lucro tem de ser melhor do que a inflação”. “Todos têm de contribuir mais, mas será que todos estão disponíveis para contribuir mais?”, questionou o deputado eleito pela via indirecta. Na resposta, a secretária fez saber que, em Janeiro de 2021, o Governo vai proceder a um estudo para analisar a possibilidade de tornar obrigatório este regime de previdência. “Ainda não sabemos, se calhar, vamos manter este regime como não obrigatório, mas precisamos de ouvir opiniões”.

Ho Iat Seng já tinha anunciado que este ano não iria ser aplicado o Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, após as críticas apontadas pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) relativamente ao uso fraudulento do dinheiro concedido pelo Governo. Davis Fong questionou Elsie Ao Ieong acerca do futuro do plano e José Pereira Coutinho disse mesmo que a inexistência deste plano pode levar a que instituições de formação declarem falência e que os formadores fiquem no desemprego. “Quando é que pode acelerar este novo programa para essas instituições poderem sobreviver?”, questionou o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM). Elsie Ao Ieong indicou que o regulamento administrativo referente ao novo programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo “já está mais ou menos concebido”. “Espero que em breve possamos voltar a organizar o programa”, disse a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

Elsie Ao Ieong disse também que ainda este ano será apresentado um regulamento administrativo para a revisão do regime do ensino especial. “O conteúdo abrangerá os alunos com necessidades especiais de estudo, especialmente alunos sobredotados, [e vai ter como objectivo] proporcionar-lhes os melhores recursos”. “O projecto será submetido ao Conselho Executivo ainda este ano”, anunciou a secretária.

Na sessão de ontem, a secretária referiu ainda que a sua tutela irá, após a epidemia do novo coronavírus, fazer um balanço “mais aprofundado, para ver se o sistema de saúde pode ter capacidade para enfrentar incidentes desta ou de maior envergadura”.

CULTURA SEM PROGRAMA

No que toca à área da cultura, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), indicou apenas que é necessário formar quadros qualificados. “Assim é que podemos assegurar que a cidade de Macau é uma cidade rica em termos de cultura”, disse, sem adiantar mais detalhes. A presidente do IC destacou que “o Governo da RAEM tem dado importância à promoção da cultura da leitura e aconselhado a população a ler boas obras”. “Neste momento, registámos um aumento frequente em todos os campos: número de livros emprestados, numero de leituras e utilização da plataforma electrónica”, referiu Mok Ian Ian, acrescentando que, em Fevereiro, os acessos à plataforma de leitura online aumentaram cinco vezes, comparando com o mês de Janeiro.

O deputado Vítor Cheung Lup Kwan criticou a produção cinematográfica de Macau e questionou se já alguém, no hemiciclo, tinha visto um filme produzido localmente. “Que feio”, comentou o deputado, em referência ao cinema de Macau. “Eu não diria que não é uma boa indústria, mas como é que podemos melhorar?”, perguntou, acrescentando que é necessário “pensar como é que o investimento pode ser feito da melhor forma”.

Au Kam San diz que professores não podem “dar um pio” e denuncia despedimentos sem justa causa

O deputado democrata alertou Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, e Lou Pak Sang, director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), para os alegados despedimentos de professores sem justa causa. Segundo Au Kam San, há escolas que despedem professores por estes não seguirem as exigências das instituições e que, por isso, os professores têm receio de se opor àquilo que as escolas lhes pedem. “Temos de impedir que os professores sejam despedidos sem justa causa. Os docentes têm de ter autonomia no ensino e garantias para não serem despedidos sem justa causa”, salientou Au Kam San, afirmando que os professores nem podem “dar um pio”. “Espero que o Governo, ao proceder à revisão do quadro geral dos professores, tenha em consideração a minha sugestão”, apelou o democrata. Na resposta, Lou Pak Sang disse apenas que a DSEJ vai “continuar a auscultar as opiniões dos docentes”. O director da DSEJ lembrou, no entanto, que, com o pretexto de “Amar a Pátria e Amar Macau”, terá início este ano um programa de formação de professores na China continental, que inclui a educação patriótica, e que vai abranger mil professores de Macau. A formação será feita na East China Normal University, em Xangai, e terá a duração de um ano.

Helena de Senna Fernandes anuncia porto na Barra para passeios de barco no início de 2021

Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), esteve ontem na Assembleia Legislativa (AL) na apresentação das LAG da área dos Assuntos Sociais e Cultura. A responsável pelo turismo indicou que vão começar a sair do cais provisório da Barra barcos de recreio a partir do primeiro trimestre de 2021. Segundo Helena de Senna Fernandes, uma das estratégias para promover o turismo de Macau passa pelos produtos marítimos. “Sobre passeios de barco, agora houve suspensão devido à epidemia, mas a DSAMA [Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água] também está a encontrar novos cais. Por exemplo, na Barra, há um porto provisório e prevê-se que, no primeiro trimestre de 2021, vai haver um porto provisório para passeios de barco, o que faz com que este produto possa ser mais atractivo”, notou a directora da DST. A.V.