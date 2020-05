Elsie Ao Ieong aposta em competições internacionais desportivas para impulsionar o turismo local

O alargamento do calendário desportivo de Macau e novos roteiros turísticos para residentes, são algumas das medidas anunciadas pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, durante o debate sectorial das Linhas de Acção Governativa, para estimular o sector do turismo. Elsie Ao Ieong revelou que o Governo está a trabalhar para organizar uma prova internacional de ping-pong no próximo mês, e deixou em aberto a possibilidade de trazer selecções europeias para jogar no Estádio de Macau.

Eduardo Santiago

O Governo quer organizar uma competição desportiva internacional por mês e transformar Macau numa plataforma de intercâmbio de futebol entre a China e os países lusófonos para estimular o turismo local, anunciou ontem Elsie Ao Ieong, durante o debate sectorial das Linhas de Acção Governativa (LAG). A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura garantiu também que serão adoptadas outras medidas para promover a recuperação do sector de turismo, nomeadamente o apoio aos operadores turísticos locais e a realização de planos de incentivo de excursões à cidade, específico para residentes.

“Serão organizadas em 2021, em Macau, actividades de intercâmbio de futebol entre a China e os países de língua portuguesa, a fim de desempenhar plenamente o papel de plataforma de intercâmbio desportivo entre a China e esses países”, disse Elsie Ao Ieong no seu discurso no hemiciclo, acrescentando que será “reforçada a formação de talentos do desporto” através de uma “cooperação com as associações desportivas e do aperfeiçoamento do sistema e do mecanismo de formação de quadros de atletas”.

Apesar do impacto negativo do surto epidémico nas competições desportivas, Elsie Ao Ieong considerou que as metas propostas pelo Instituto do Desporto para os próximos meses serão alcançadas, e frisou que o Governo tem como objectivo organizar “uma competição internacional todos os meses”, de forma a incentivar o turismo desportivo.

“Espero que o Instituto do Desporto consiga essa meta. Com Hengqin poderemos ter mais espaços para provas de desporto aquático. Recordo que a Maratona Internacional, o Grande Prémio, o Torneio de Voleibol e os Barcos Dragão são já eventos de grande sucesso em Macau. Vamos também continuar com o Open de Golf. Não sei se é possível, mas estamos a tentar organizar em Junho uma competição internacional de ping-pong, e a pensar convidar selecções europeias para virem competir no Estádio de Macau”, referiu a secretária, frisando que a “selecção nacional de ping-pong está, neste momento, a trabalhar nas nossas instalações”.

Turismo local subsidiado

No debate sectorial das Linhas de Acção Governativa, Elsie Ao Ieong revelou que a Direcção dos Serviços de Turismo vai adoptar uma série de medidas para promover a recuperação do sector e apostar num turismo especializado para os residentes. Para além disso, as autoridades vão dar apoio aos operadores turísticos locais e realizar planos de incentivo às excursões a Macau, assim como o reforço da promoção do mercado turístico das regiões vizinhas ou a organização de excursões gratuitas de meio-dia aos visitantes que residem em hotéis locais. “Em relação ao turismo especializado, temos um projecto de visitas aprofundadas à cidade para residentes que já conhecem as Ruínas de São Paulo ou outros pontos do centro histórico. Os Serviços de Turismo já têm dois itinerários previstos, que vão ser subsidiados com 200 patacas por pessoa”, disse Elsie Ao Ieong. Ainda no âmbito destas excursões especializadas, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura adiantou também que o sector das indústrias criativas e culturais vai ter uma oportunidade para “embelezar os espaços, organizar mais performances e actuações e, assim, atrair os moradores de Macau ou, futuramente, os turistas para visitarem esses locais”.

O deputado Leong Sun Iok pediu legislação para o combate aos guias turísticos ilegais. “A protecção aos guias é insuficiente, precisamos de uma revisão legislativa que combata os guias turísticos ilegais”, assinalou o parlamentar. “Serão promovidos os trabalhos de apreciação e os trabalhos legislativos da proposta de lei relacionados com as matérias dos estabelecimentos hoteleiros e de agências de viagens e da profissão de guia turístico, pretendendo, através da implementação do novo regulamento, acelerar o procedimento da emissão de licenças, optimizar o mecanismo de fiscalização e o ambiente de negócios”, garantiu Elsie Ao Ieong.

Educação patriótica pode condicionar “pensamento independente” dos alunos, diz Sulu Sou

O deputado Sulu Sou levantou ontem dúvidas sobre a aposta de Elsie Ao Ieong na educação patriótica, e questionou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura sobre que versão da história será contada aos alunos de Macau quando estes visitarem a Praça de Tiananmen. Na apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2020, Elsie Ao Ieong anunciou a criação de uma “Base de Educação do Amor pela Pátria e por Macau” para a introdução da educação patriótica, de forma faseada, para o final de 2020. “Falou que há muitas vantagens em formar jovens com pensamento independente e com um horizonte internacional e indica depois que tem de fornecer-lhes uma acção de formação mais sistemática do ‘Amar pela Pátria e por Macau’. Será que isto é adequado e não está em contraste com um pensamento independente? Quando os alunos forem visitar a Praça de Tiananmen, será que os professores vão explicar-lhes o que realmente aconteceu ali, sobre a revolta dos estudantes em Pequim? Os docentes vão apresentar os factos?”, questionou o deputado pró-democracia. Sem fazer qualquer referência ao massacre de Tiananmen, Elsie Ao Ieong limitou-se a defender que a educação patriótica e o princípio “Amor pela Pátria e por Macau não é apenas um lema ou um slogan”. “No que diz respeito aos jovens, através dos seus próprios olhos e dos próprios ouvidos vão sentir Macau e assim vai surgir um sentimento de amor a Macau e à pátria. Através do içar da bandeira e da aprendizagem do hino nacional, incentivamos os jovens a deslocarem-se ao interior da China para realizarem estágios ou visitas de estudo, para que possam conhecer o desenvolvimento do país e, também, a forma de gestão. Através dessas actividades, acredito que os jovens estudantes têm os seus próprios pensamentos e sentimentos”, afirmou a secretária.

Residentes com seguro de saúde no interior da China

O Governo pretende que todos os residentes de Macau com cartão de residente da China possam adquirir seguro médico em qualquer província chinesa, garantiu Elsie Ao Ieong, durante o debate das LAG sectoriais. “O que pretendemos, com o nosso regulamento administrativo, é que os residentes de Macau possam, tendo o cartão de residente da China, adquirir o seguro médico na China – independentemente da cidade ou da província. Por exemplo, os portadores de deficiência poderão usufruir dos mesmos serviços gratuitos que têm em Macau do outro lado da fronteira, não é só em Zhuhai, esta medida abrange outras províncias”. Já em relação ao regime de previdência obrigatório, a secretária referiu que o actual sistema facultativo está a ter bons indicadores. “Em relação às PME, o ritmo de adesão é mais lento. Mas as vantagens são muitas: mantêm o pessoal e conseguem atrair mais quadros qualificados”, indicou, frisando que as seis concessionárias de jogo já aderiram.

