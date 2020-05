BNU e Banco da China emitem nova série de notas com mais protecção anti-falsificação

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) e o Banco da China foram autorizados pelo Governo a emitirem uma nova série de notas, de modo a elevar o nível das características anti-falsificação, explicou o Conselho Executivo, que apresentou ontem os respectivos regulamentos administrativos. O Conselho Executivo também apresentou uma proposta de lei para alteração do regime de curso e estágio para o ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público.

O Conselho Executivo apresentou ontem dois regulamentos administrativos que dão autorização ao Banco Nacional Ultramarino (BNU) e ao Banco da China para emitirem uma nova série de notas de patacas com um maior nível de anti-falsificação. A quota total de emissão de cada banco, para esta série, é de 37,7 mil milhões de patacas. O organismo do Governo apresentou também uma proposta de lei para alterar o regime de curso e estágio para o ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público. O ingresso passará, depois, a ficar dependente da experiência profissional de dois anos após a conclusão do curso de Direito.

O Conselho Executivo alertou para o facto de as notas emitidas pelo Banco da China e pelo BNU estarem em circulação “há já muitos anos”. “Tendo em atenção o aperfeiçoamento constante e as inovações no âmbito da técnica de impressão e das características de anti-falsificação, o Governo da RAEM concordou com a emissão pelos dois bancos emissores de uma nova série de notas”, informou o Conselho Executivo. Estas novas notas irão “elevar o nível de características de anti-falsificação das notas de pataca”. No comunicado do organismo lê-se que “o Governo da RAEM uniformizou a configuração de anti-falsificação das notas, tendo adoptado os elementos coerentes de características de anti-falsificação”.

O Banco da China e o BNU vão emitir, cada um, 80 milhões de notas de dez patacas, 120 milhões de notas de 20 patacas, 50 milhões de notas de 50 patacas, 80 milhões de notas de 100 patacas, 24 milhões de notas de 500 patacas e 12 milhões de notas de 1000 patacas. A quota total de emissão de cada banco emissor é de 37,7 mil milhões de patacas, informa o Conselho Executivo. Após a entrada em vigor dos regulamentos administrativos, os dois bancos serão instruídos pelo Executivo a procederem aos trabalhos de emissão e lançamento da nova série de notas.

A emissão desta nova série de notas decorrerá à margem do processo de renovação do acordo do BNU com a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) para que o banco continue a ser um banco emissor de moeda. Este acordo expira em Outubro deste ano e o banco tem estado em negociações com a AMCM para a renovação. Numa entrevista ao PONTO FINAL, publicada a 9 de Abril, Carlos Cid Álvares, presidente executivo do BNU, dava conta de que as negociações estavam “bem encaminhadas” e que, “para o BNU, era interessantíssimo continuar a ser um banco emissor da pataca”.

ALTERAÇÕES AO REGIME DE CURSO E ESTÁGIO PARA INGRESSO NOS TRIBUNAIS E MP

Também ontem foi apresentada pelo Conselho Executivo a proposta de alteração à lei do regime do curso e estágio de formação para ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público. O organismo do Governo explica que quer “dar mais um passo no aperfeiçoamento do regime actual de recrutamento, formação e provimento dos magistrados”.

O novo diploma prevê que seja expressamente especificado que a licenciatura em Direito seja composta por, pelo menos, quatro anos lectivos. Passa também a ser exigida experiência profissional em Macau, após a obtenção do grau de licenciatura em Direito, por um período de, pelo menos, dois anos. É proposto também que seja introduzida a entrevista profissional, sem carácter eliminatório, nos métodos de selecção para admissão ao curso e ao estágio de formação.

Além disso, propõe-se que “seja consagrado um dever de disciplina para os estagiários, segundo o qual os mesmos devem nortear a sua conduta de acordo com a dignidade das funções de magistrado”. “Quando o estagiário manifeste desinteresse evidente ou conduta incompatível com a dignidade das funções de magistrado, poderá ser-lhe aplicada a pena de exclusão”, lê-se na nota do Conselho Executivo. É ainda proposto que os candidatos que terminarem o curso e estágio de formação sejam nomeados em comissão de serviço por três anos. Por fim, a proposta prevê que quem não tiver frequentado o curso e estágio de formação e quiser ser magistrado judicial ou do Ministério Público tenha de ter dez anos de experiência profissional, ao contrário dos cinco exigidos actualmente.