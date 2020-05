Ministério Público investiga burla de um milhão que envolve centro de educação

O Comissariado contra a Corrupção identificou um caso suspeito de burla relacionado com subsídios atribuídos a um centro de educação no âmbito do “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”. O caso envolve três responsáveis de um centro de educação local e cerca de 200 residentes, suspeitos de crimes de burla, falsificação de documentos e falsificação informática.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os responsáveis de um centro de educação de Macau e cerca de 200 residentes estão sob investigação num caso suspeito de burla e falsificação de documentos relacionado com subsídios atribuídos no âmbito do “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo”, e que lesou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) em um milhão de patacas. A informação foi avançada pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC), que, entretanto, encaminhou o resultado das investigações para o Ministério Público.

De acordo com a informação veiculada pelo CCAC, o centro de educação terá incentivado mais de uma centena de residentes à inscrição nos diversos cursos a troco de dinheiro. “O centro de educação em questão, ofereceu dinheiro em troca aos indivíduos envolvidos para se inscreverem nos diversos cursos ministrados pelo referido centro. Desta forma obtinha, com sucesso, os respectivos subsídios atribuídos pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), sendo o valor envolvido de cerca de um milhão de patacas”, pode ler-se na nota do CCAC.

Depois de receber uma denúncia sobre a situação, o CCAC procedeu a uma “investigação profunda” e identificou “pelo menos 192 residentes de Macau” que se inscreveram nos cursos ministrados pelo referido centro de educação no âmbito do “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo” da DSEJ.

Segundo os dados recolhidos pelo CCAC, a maior parte dos formandos nunca marcou presença nas aulas. “Os residentes inscritos limitavam-se a providenciar os dados de identificação pessoal ao referido centro de educação para receber, em troca, 2.000 a 2.500 patacas em dinheiro”. Simultaneamente, os três responsáveis do referido centro de educação terão requerido “apoios financeiros à DSEJ servindo-se dos dados dos formandos com inscrições e frequências de cursos falsificadas”.

No decorrer da investigação, o CCAC descobriu ainda que alguém terá instruído, antecipadamente, alguns dos formandos “sobre a forma como deveriam responder na interrogação às questões do pessoal do CCAC”, nomeadamente decorando os nomes dos cursos e dos professores e “afirmando, fraudulentamente, ter frequentado as aulas, entre outras questões”, com a intenção de interferir e de se furtar à investigação do CCAC.

O caso envolve crimes de burla, de falsificação de documentos e de falsificação informática e foi encaminhado para o Ministério Público. Recorde-se que, ao abrigo deste programa da DSEJ, cada portador de Bilhete de Identidade de Residente teria direito a um subsídio de 6000 patacas para gastar, em três anos, nos cursos de formação. O “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo” terminou no final do ano passado e não teve continuidade com o novo Executivo, liderado por Ho Iat Seng.