Ho Iat Seng apelou à união de patrões e trabalhadores 

No discurso das comemorações do Dia Internacional dos Trabalhadores, o Chefe do Executivo elogiou a capacidade de adaptação dos residentes de Macau para ultrapassar as dificuldades, e fez um apelo à união de esforços entre trabalhadores e patrões “para transformar a crise em oportunidades”. Sem fazer referência à lei sindical, Ho Iat Seng defendeu que a construção de um “Macau feliz” vai depender da “união de esforços entre todos”, pelo que deseja que “as partes laboral e patronal possam ser mais compassivas e compreensivas” no sentido de ultrapassar este período difícil “imbuídas de um espírito pioneiro, para transformar a crise em oportunidades”.

O Chefe do Executivo incentivou também os trabalhadores a “acompanharem a evolução dos tempos e a participarem com ideias inovadoras na construção de Macau, a par com o Governo”, e assinalou que todos os trabalhadores que se encontram a trabalhar a partir de casa ou que têm de acompanhar os estudos dos filhos nos seus domicílios “entendem perfeitamente as alterações e desafios que os primeiros meses do ano de 2020 trouxeram à vida humana e à prática profissional”.

Ho Iat Seng elogiou “a capacidade de se adaptar a novos cenários e ultrapassar dificuldades” dos residentes de Macau, e realçou o empenho dos trabalhadores de todos os sectores para assegurarem o “funcionamento eficiente da sociedade e a sua estabilidade”.

O líder do Governo fez igualmente votos para que todos os trabalhadores e sectores sociais possam, para além de cumprirem as suas tarefas, “adquirir conhecimentos novos e inovadores, para participarem conjuntamente na construção do território” de forma a promoverem a “diversificação da economia e das ofertas de emprego” e acelerarem o “ajustamento da estrutura económica de Macau”.

Por sua vez, o Governo irá “continuar a proteger os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores, a aperfeiçoar constantemente a situação de empregabilidade e a reforçar o regime jurídico relacionado de forma a garantir que todos os trabalhadores em Macau são respeitados e continuam a receber os frutos do desenvolvimento económico”.

E.S.