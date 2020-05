Governo vai criar regime uniformizado para atribuição de subsídios

Em resposta a Sulu Sou, a coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos concordou que é preciso uma reavaliação dos mecanismos que regulam a publicação das contas por parte das entidades financiadoras. Sónia Chan adiantou ainda que o Executivo vai juntar fundos autónomos com funções semelhantes e criar um regime jurídico uniformizado para a apreciação e concessão de financiamento.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Sónia Chan, coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos (GPSAP), reconheceu, em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, remetida ao Governo a 2 de Abril, que o despacho 54/GM/97 e a lei que regula o Direito de Associação já não correspondem ao estado actual da sociedade relativamente à fiscalização das entidades financiadas. Trata-se de dois documentos legais que exigem ao beneficiário enviar trimestralmente um relatório sucinto sobre a aplicação do subsídio recebido, e que as associações subsidiadas divulguem anualmente as suas contas.

No relatório de acompanhamento sobre a atribuição de apoio financeiro a cada associação pela Fundação Macau, divulgado no dia 23 de Março de 2020, foi indicado pelo Comissariado de Auditoria (CA) que, por parte da fundação, se tinha registado uma “flagrante insuficiência” no acompanhamento e fiscalização seguidos à atribuição dos subsídios, conforme é exigido o despacho n.º54/GM/97 (Regras gerais a que deve obedecer a atribuição de apoios financeiros a particulares e a instituições particulares), no “Regulamento Interno sobre Critérios de Análise e Concessão de Subsídios” da própria fundação.

Nos termos do artigo 19º da Lei n.º 2/99/M, que regula o Direito de Associação, as associações têm de publicar anualmente as suas contas no mês seguinte àquele em que elas forem aprovadas, no caso de esses contributos que recebem de entidades públicas serem em montante superior ao valor fixado pelo Chefe do Executivo. Na interpelação de Sulu Sou, o vice-presidente da Associação Novo Macau referiu-se ao facto de os anteriores Executivos não terem exercido o dever de definir esse valor, o que disse equivaler a excluir essas associações da responsabilidade legal. Desta forma, o deputado perguntou às autoridades quando iria aplicar esse aspecto do referido artigo.

Sulu Sou criticou ainda o que disse ser a natureza vaga dos elementos abordados no despacho n.º53/GM/97, o qual impede também a exigência de publicação de contas completas nos termos da lei que regula o Direito de Associação. Assim, questionou o Governo sobre quando iria alterar o despacho 54/GM/97, para que as entidades públicas que concedem apoio financeiro divulguem trimestralmente, de acordo com o exigido na lei que regula o Direito de Associação, os relatórios de actividades apresentados pelas associações.

Em resposta, a responsável do GPSAP admitiu que esses dois documentos legais em questão, que entraram em vigor já há mais de 20 anos, “já não correspondem à actual situação social”, razão pela qual se mostrou favorável à necessidade de uma “revisão profunda” desses mecanismos destinados à fiscalização dos beneficiários e ao acompanhamento dos beneficiados com subsídios.

Outro aspecto referido na interpelação de Sulu Sou está relacionado com o facto de os fundos autónomos pertencerem a diferentes entidades tutelares do Governo, e a falta de um regime uniformizado de funcionamento e de gestão. Para evitar as possíveis consequências, como a sobreposição de funções entre os fundos e a repetição de apoios financeiros, o democrata perguntou às autoridades se iriam estabelecer “instruções para a divulgação de informações pelos fundos autónomos”, bem como criar um regime jurídico uniformizado para a apreciação de pedidos e a concessão de apoio financeiro.

Segundo as funções atribuídas ao Gabinete por despacho do Chefe do Executivo n.º195/2019, explicou Sónia Chan, as autoridades encontram-se actualmente na fase de recolher dos fundos autónomos as informações relacionadas com as suas operações e gestão, que serão analisadas posteriormente.

Com o objectivo de aperfeiçoar a fiscalização no financiamento e fazer um aproveitamento adequado de activos públicos, o GPSAP adiantou que irá unificar os fundos autónomos que assumam funções semelhantes, de modo a minimizar a coincidência de cargos. Sónia Chan prometeu ainda proceder ao trabalho de criação de um regime jurídico uniformizado, com vista a regularizar esses fundos autónomos relativamente a aspectos como “as formas de financiamento, o procedimento de inscrição, os processo e critérios da apreciação, o sistema de fiscalização, a penalização, e a publicação das contas e das actividades”.