Covid-19 atrasa reconhecimento facial e projecto de novo estabelecimento prisional

Segundo explicou na passada quarta-feira Wong Sio Chak, a terceira fase de construção do novo estabelecimento prisional foi atrasada devido à pandemia. As obras deverão estar concluídas em 2022, indicou o secretário para a Segurança. Além disso, também os trabalhos relativos ao sistema de reconhecimento facial ficam adiados devido à Covid-19.

Wong Sio Chak apresentou, na passada quarta-feira, as Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela da Segurança. Aos deputados, o secretário adiantou que os trabalhos de construção da terceira fase do novo estabelecimento prisional foram adiados para 2022 devido ao novo coronavírus. Também os testes para o uso do sistema de reconhecimento facial na videovigilância foram prejudicados devido à pandemia, referiu Wong Sio Chak.

A Covid-19 fez atrasar os testes para a utilização de novas tecnologias de reconhecimento facial, disse o secretário. Wong Sio Chak referiu que a sua tutela vai manter a comunicação com o Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP), mas “o andamento dos trabalhos está a ser prejudicado pela situação epidémica”.

No relatório das LAG da área da Segurança lê-se que os contactos com o GPDP terão como objectivo “assegurar que a forma operacional do recurso à função de reconhecimento facial e às técnicas de identificação por visualização de imagens captadas pelos ‘Olhos no Céu’ [sistema de videovigilância em espaços públicos] conseguem garantir a protecção da privacidade dos cidadãos, ao mesmo tempo que auxiliam a polícia, de forma legal e eficaz”.

De acordo com as LAG, serão seleccionadas 50 câmaras da 1.ª à 3.ª fases e outras 50 câmaras na 4.ª fase, para que seja aplicada às suas imagens a tecnologia de reconhecimento facial. Estes testes deverão estar concluídos no final do ano. A conclusão da instalação das 800 câmaras da 4.ª fase do sistema “Olhos no Céu” está prevista para o segundo trimestre de 2020. As últimas fases do sistema Olhos No Céu vão entrar em funcionamento, respectivamente, entre 2022 e 2023. Actualmente, há 1.620 câmaras de videovigilância em espaços públicos e, em 2023, Macau contará com um total de 2.600.

Na sessão de quarta-feira, Wong Sio Chak defendeu o programa de videovigilância dizendo que, em 2018, cerca de 1.600 casos foram resolvidos devido às imagens das câmaras de videovigilância. O secretário disse que “os resultados são mais do que evidentes”.

O novo tipo de coronavírus também está a atrasar o projecto de construção da terceira fase do novo estabelecimento prisional de Coloane. “Segundo as previsões, muito provavelmente, a terceira fase só vai ser concluída em 2022 devido à epidemia”, disse Wong Sio Chak aos deputados, acrescentando que espera que uma parte dos atrasos nas construções devido ao novo coronavírus possa ser compensada quando as obras retomarem a normalidade.

As duas primeiras fases de construção do novo estabelecimento prisional já estão concluídas. A terceira fase foi iniciada em Junho do ano passado e estava previsto que estivesse concluída em Maio de 2021. Recorde-se que as obras do novo estabelecimento prisional tiveram início em 2010 e a projecção inicial apontava para a conclusão das obras em 2014. Wong Sio Chak disse ainda que o actual estabelecimento prisional acolhia, até meados de Abril, cerca de 1.600 reclusos. O secretário admitiu que “há uma grande falta de espaço” no estabelecimento prisional actual. O novo complexo deverá ter capacidade para 2.700 reclusos.

Na sessão de apresentação das linhas governativas da área da Segurança, Wong Sio Chak adiantou também que o Governo quer testar a capacidade de resposta a tufões através de um simulacro, que está marcado para o segundo trimestre do ano. O exercício, a que foi dado o nome de “Peixe de Cristal”, terá como objectivo rever o estado de preparação dos membros da estrutura da Protecção Civil e reforçar a comunicação com os cidadãos, indicou Wong Sio Chak.

“Como achei que foi um desrespeito ao trabalho dos deputados, decidi sair em protesto”

A sessão de quarta-feira ficou marcada pela saída de Sulu Sou da sala de plenário, em protesto contra Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa (AL), e Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, que apresentava as Linhas de Acção Governativa (LAG) da sua tutela. Em causa esteve a resposta a uma intervenção do deputado sobre as horas de trabalho extraordinário dos profissionais das forças policiais. Wong Sio Chak sugeriu que o deputado tinha levado o tema a debate para angariar votos. Ao PONTO FINAL, o deputado queixou-se do “desrespeito” do presidente da Assembleia Legislativa, que não permitiu que Sulu Sou respondesse.

Sulu Sou decidiu questionar Wong Sio Chak sobre as horas de trabalho extraordinário a que os profissionais das forças policiais são sujeitos. Na resposta, o secretário acusou o deputado de trazer o tema ao hemiciclo para angariar votos, o que fez com que Sulu Sou quisesse protestar verbalmente. Pedido, esse, que foi recusado por Kou Hoi In. Depois da recusa, Sulu Sou abandonou a sala: “Vou ausentar-me do plenário para protestar, não é justo”.

“Preparei-me para usar o poder de protesto para pedir esclarecimentos ao senhor Wong. Como deputado, eu tenho direito a que me expliquem. Infelizmente, o presidente, senhor Kou Hoi In, recusou-me esse direito”, disse Sulu Sou ao PONTO FINAL, afirmando: “Como achei que foi um desrespeito ao trabalho dos deputados, decidi sair em protesto”.

Sobre as acusações do secretário, Sulu Sou disse-se “surpreendido” e acrescentou que “não foi a atitude certa por parte do Governo”. O deputado pró-democracia indicou que recebeu, no seu gabinete, mais de 50 queixas por parte de profissionais de forças de segurança. “Muitas pessoas pedem ajuda aos deputados. Acho que há um problema no sistema, nomeadamente no sistema de queixas dentro dos departamentos, por isso eles escolhem e confiam nos deputados para que possam expressar as suas reivindicações sobre o problema da carga de trabalho. Essa foi a razão pela qual eu fiz as perguntas e dei voz às suas reivindicações”, explicou Sulu Sou.

O deputado solicitou ao secretário um pedido de desculpas público. “O pedido de desculpas é necessário, mas não posso forçá-lo a fazê-lo, ele é que devia ter essa responsabilidade política”.

Sulu Sou disse ainda esperar que este episódio possa motivar os funcionários públicos a fazerem-se ouvir. “Alguns funcionários públicos preocupam-se ao manifestarem as suas opiniões nos seus departamentos, têm medo de serem punidos depois de falarem. Espero que este assunto possa inspirá-los a fazerem-se ouvir e a não terem medo”, afirmou.

