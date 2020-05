Autoridades receberam mais de três centenas de queixas relacionadas com aumento de preços

O Conselho dos Consumidores recebeu 382 queixas relacionadas com o aumento de preços no comércio após a estreia dos cartões de consumo, mas não identificou qualquer irregularidade. Entre 1 e 2 de Maio, os residentes de Macau gastaram 125 milhões de patacas em compras efectuadas com os cartões electrónicos. Os supermercados e a restauração foram os locais com maior volume de transacções no dia 2 de Maio.

O chefe de departamento da Direcção dos Serviços de Economia, Kong Son Cheong, desvalorizou ontem as queixas apresentadas por vários residentes de Macau sobre o aumento de preços em vários estabelecimentos comerciais, e defendeu que o elevado volume de trabalho pode ter sido a causa para justificar as falhas registadas em diversos supermercados. O presidente do Conselho dos Consumidores, Wong Hon Neng, garantiu também que não foram identificadas irregularidades nas inspecções efectuadas e vincou que Macau “é um mercado livre e as variações ou a diferença de preços é natural”.

Na conferência de imprensa de actualização dos números do novo coronavírus, Kong Son Cheong frisou que os lojistas devem “colaborar com o Governo” para manter os preços dos produtos, mas assumiu também que houve “variação de preços que não foram devidamente informados” aos consumidores. “Houve variação de preços que não foram devidamente informados aos clientes, uma vez que, normalmente, no dia 1 de Maio muitas lojas acertam o preço e lançam promoções e saldos dos produtos. E o elevado volume de trabalho pode ter causado a falha dos trabalhadores dos supermercados”, disse Kong Son Cheong, acrescentando que a DSE já entrou em contacto com vários comerciantes. “Já tivemos conversas com eles e garantiram-nos que vão rever a situação”.

Em relação às queixas apresentadas pelos consumidores, Wong Hon Neng revelou que, entre 1 e 3 de Maio, o Conselho dos Consumidores recebeu 382 queixas, sendo que quase 80 por cento foram referentes a preços nos supermercados. “O Conselho dos Consumidores tem vindo a intervir e já tratámos de 110 casos”, afirmou, assinalando que as inspecções aos supermercados vão realizar-se semanalmente e que, apesar das queixas, não foram identificadas irregularidades nos últimos três dias.

“Por enquanto ainda não detectámos nenhuma infracção. Macau é um mercado livre e as variações ou a diferença de preços é natural. Claro que se a diferença de preço for exageradamente grande iremos investigar. Creio que estas falhas devem-se à falta de recursos humanos, pois isto não acontece só agora, uma vez que já verificámos esta situação na véspera do Ano Novo Chinês, por exemplo”, reforçou.

Questionado sobre o volume de transações em Macau com o cartão de consumo nos primeiros dias, Kong Son Cheong revelou que, entre 1 e 2 de Maio, foram gastos 125 milhões de patacas num total de 929 mil transações e 325 patacas por transação. “Em relação aos locais de uso dos cartões de consumo, no dia 2 de Maio, o volume de transações nos supermercados foi de 23%, restauração 21%, sendo que a restante percentagem é relativa aos sectores de vestuário, venda a retalho, óculos, electrodomésticos”, indicou.

Número de infectados continua a baixar

Macau registou ontem uma alta clínica ao 25º dia consecutivo sem registo de novos casos, anunciou Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, sendo que estão agora seis pessoas internadas a receberem tratamento para a Covid-19. “O paciente que recebeu alta trata-se do 39º caso, um homem de 35 anos, trabalhador não-residente filipino, que agora vai cumprir mais um período de observação médica. Vai pagar a conta do internamento depois de ter alta”, explicou Lo Iek Long.

Já Leong Iek Hou, do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, garantiu que os dados clínicos usados no novo código de saúde não são partilhados com outras entidades ou serviços. “Devo dizer que no nosso sistema temos os dados introduzidos pelos Serviços de Saúde que são geridos e introduzidos pelos funcionários dos Serviços de Saúde. Ninguém pode ter acesso a essas informações, como os dados pessoais. Quando o cidadão apresenta o código de saúde só apresenta o nome e o sexo, não apresenta data de nascimento nem os dados do BIR. Essas informações estão no ‘backoffice’ do sistema e não serão partilhadas, nem com outros serviços públicos”, referiu.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) revelou ontem que 19 estudantes de Macau com residência em Zhuhai não vão ser sujeitos a observação médica na passagem da fronteira. A informação foi avançada por Wong Ka Ki, do departamento de Ensino da DSEJ. “Macau vai dispensar estes alunos do exame médico de seis a oito horas no posto fronteiriço das Portas do Cerco” depois de negociações com Zhuhai, disse o representante da DSEJ.

Postos fronteiriços retomam horário normal

Os horários dos postos fronteiriços com Zhuhai nas Portas do Cerco e na Ponte do Delta regressaram ontem ao normal. A informação foi avançada no sábado por um representante dos Serviços de Alfândega. “Tendo em conta a atenuação da situação epidémica, e depois de várias negociações com Zhuhai, a partir das 06h00 do dia 3 de Maio, o Posto Fronteiriço das Portas do Cerco vai voltar a funcionar das 06h00 até às 01h00 do dia seguinte, enquanto o posto fronteiriço da ponte entre Macau e Zhuhai vai recomeçar a funcionar entre as 08h00 e as 22h00”, disse Ian Chan Un, citado pela Rádio Macau, reforçando que os horários normais vão apenas ser retomados para as fronteiras com Zhuhai e não com Hong Kong.