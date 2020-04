Sulu Sou quer protecção para denunciantes de corrupção

Numa interpelação escrita apresentada ontem ao Governo, o deputado Sulu Sou pediu que o Executivo avance com medidas para a protecção de denunciantes de casos de corrupção. Sulu Sou diz que o sistema em vigor “não parece honesto”. Já na apresentação das Linhas de Acção Governativa, vários deputados pediram a André Cheong mecanismos mais rigorosos de responsabilização de titulares de cargos públicos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Aquando da apresentação das linhas governativas da área da Administração e Justiça, vários deputados pediram a André Cheong que apertasse os mecanismos de responsabilização de titulares de cargos públicos. Um dos deputados que questionou o secretário foi Sulu Sou, e agora, através de uma interpelação escrita, o democrata voltou ao tema. Sulu Sou diz que o sistema de denúncias em vigor é insuficiente e que, além disso, “não parece honesto”. O deputado quer mais medidas para a protecção dos denunciantes de situações de corrupção.

Para Sulu Sou, o mecanismo em vigor “não permite que o público exponha casos de corrupção sem que não seja afastado [dos cargos que desempenha], especialmente em casos de relações de trabalho”. O regime de gestão do tratamento de queixas apresentadas por trabalhadores dos serviços públicos, em vigor desde Setembro de 2017, “provavelmente levará a que seja reduzido o combate anti-corrupção por parte de toda a sociedade”, considera o vice-presidente da Associação Novo Macau.

O regime de gestão do tratamento de queixas apresentadas por trabalhadores dos serviços públicos não permite que as queixas sejam apresentadas de forma anónima, e Sulu Sou questiona como é que o Governo garante a confidencialidade de quem apresenta as denúncias. “Como é que o Governo, de acordo com a Convenção das Nações unidas contra a Corrupção, pode dar uma plataforma anónima [para apresentação de denúncias] e garantir o seu tratamento de forma imparcial?”, pergunta Sulu Sou ao Executivo. Numa segunda questão apontada ao Governo, o deputado fala da responsabilidade de proteger os denunciantes: “O Governo reconhece que o sistema legal de Macau em vigor não parece honesto e que não existe uma lei para proteger entidades denunciantes?”

“Muitos países já promulgaram legislação específica para proteger os denunciantes de entidades públicas e privadas”, nota o deputado, alegando que denunciantes já foram prejudicados nas suas carreiras por terem feito uma denúncia. Sulu Sou pergunta, então, quando é que o Governo vai iniciar os trabalhos legislativos para a protecção dos denunciantes, “para que o público tenha a coragem de denunciar e promover uma sociedade de Macau com tolerância zero à corrupção”.

Na sessão plenária com André Cheong, Sulu Sou disse ao secretário: “Temos de lutar contra todos os tipos de corruptos, trabalhadores da Função Pública ou titulares de cargos importantes”. O deputado pediu, então, “um mecanismo exequível” de responsabilização de titulares de cargos públicos. Na sessão, o secretário respondeu que o público desconfia dos métodos de responsabilização dos dirigentes, mas não avançou com propostas concretas para melhorar a situação.