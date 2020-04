Macau com menos 93,7% de visitantes em Março

“Macau registou menos 93,7% visitantes em Março, em relação a igual mês de 2019, devido ao impacto da Covid-19. “Em Março do corrente ano chegaram a Macau 212.311 visitantes, tendo diminuído significativamente, 93,7%, face ao mês homólogo de 2019, devido ao contínuo impacto gerado pela epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”, disse a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

No entanto, o número de visitantes aumentou 35,9% em comparação com o do mês de Fevereiro, em que foi registada a entrada no território de 156.394 pessoas, de acordo com um comunicado da DSEC. Com os vistos turísticos da China para Macau suspensos, o número de visitantes provenientes do interior da China caiu em Março: 88.890, “tendo baixado 96,3%, em termos anuais”, referiu.

A DSEC destacou ainda que o número de visitantes da China com visto individual (6.813) diminuiu 99,4%, enquanto o número de visitantes de Hong Kong (111.347) baixou 81,5%, em termos anuais, ao passo que o decréscimo do número de visitantes provenientes dos outros principais países e territórios foi superior a 90%.

Em Março, os números de turistas (125.896) e de excursionistas (86.415) baixaram 92,0% e 95,2%, respectivamente, em termos anuais. O período médio de permanência dos visitantes foi de três dias, mais 1,8 dias, em termos anuais, enquanto o período médio de permanência dos turistas (4,7 dias) aumentou 2,5 dias e o dos excursionistas (0,2 dias) se manteve, acrescentou a mesma nota.

De acordo com a DSEC, no primeiro trimestre deste ano chegaram ao território 3.219.170 visitantes, menos 68,9%, relativamente ao trimestre homólogo do ano anterior. Em 2019, Macau recebeu mais de 39 de milhões de visitantes, um aumento de 10,1% em relação ao ano anterior e um novo recorde para a cidade.