Macaense lançou campanha de angariação de fundos para combater Covid-19 no Algarve

A campanha SOS Algarve Covid-19 foi criada a 20 de Março para aquisição de equipamento de protecção individual para os profissionais de saúde na região do Algarve. A iniciativa de Isabela Lobo angariou, até ao momento, cerca de 43 mil patacas e garantiu um reforço deste equipamento nos centros de saúde de Portimão, no Serviço de Radiologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e em dois lares de idosos. A responsável pela campanha assume que esperava alguns donativos de Macau, mas que tal “ainda não aconteceu”.

A escassez de equipamento de protecção individual para os profissionais de saúde no Algarve levou Isabela Lobo, neta de Pedro José Lobo e filha de Pedro Hyndman Lobo, a lançar uma campanha de angariação de fundos para ajudar trabalhadores da linha da frente de Portimão no combate à crise epidémica. A iniciativa SOS Algarve Covid-19 já distribuiu cerca de 43 mil patacas em equipamento por centros de saúde e lares de idosos de Portimão, mas o objectivo de alcançar as 215 mil patacas em donativos ainda está aquém do esperado.

A viver há várias décadas entre Macau e o Algarve, Isabela Lobo decidiu lançar esta campanha de angariação de fundos para compra de equipamento de protecção para ajudar os profissionais da linha da frente. “Surgiu, em primeiro lugar, da vontade de ajudar, minimizando assim a escassez de equipamento de protecção individual para profissionais de saúde, de forma directa e a nível local”, começou por contar Isabela Lobo ao PONTO FINAL, acrescentando ainda tratar-se de “um pequeno gesto de reconhecimento” para com os profissionais do Serviço Nacional de Saúde português, na sequência de um “internamento hospitalar” recente.

De acordo com Isabela Lobo, a iniciativa SOS Algarve Covid-19 angariou, até ao momento, cinco mil euros (cerca de 43 mil patacas), que, entretanto, foram utilizados na aquisição de equipamentos. “Todo o equipamento adquirido foi entregue inicialmente à Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) II do Barlavento, Portimão, e posteriormente distribuído aos seus profissionais de saúde, conforme as necessidades prioritárias. Até ao momento, foram distribuídos 800 fatos e 250 batas de protecção, 2500 toucas, 160 óculos, 200 viseiras, entre outros”, assinalou Isabela Lobo.

Isabela adiantou, porém, que, recentemente, por decisão e concordância dos destinatários iniciais, que quiseram assim partilhar e alargar o âmbito de protecção à população e profissionais de saúde, “foram doadas protecções oculares ao Serviço de Radiologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (Portimão) e também doados vários fatos, batas, óculos e viseiras a dois lares de idosos, nomeadamente em Monchique e Alcantarilha (Silves)”, para colmatar as dificuldades de acesso a estes equipamentos e tentar minimizar o eventual risco de contaminação.

Ainda sobre a campanha, Isabela Lobo revelou que o valor de cinco mil euros teve origem em donativos de pessoas singulares, sendo na sua maioria proveniente da comunidade estrangeira residente no Algarve, e que o valor inicialmente proposto de 25 mil euros (cerca de 251.000 patacas) está aquém das expectativas. “Esperava alguns donativos vindos de Macau, mas tal ainda não aconteceu. Não perco, no entanto, a esperança de ver acontecer, uma vez que a campanha irá prolongar-se no tempo, pois, as perspectivas de resolução a curto prazo desta crise sanitária não são optimistas”, afirmou ao PONTO FINAL. Os donativos para a campanha SOS Algarve Covid-19 podem ser entregues na plataforma GoFundMe, através do endereço https://www.gofundme.com/f/sos-algarve-covid.

“Conjuntura socioeconómica de Portugal é muito diferente de Macau”

Com residência em Portugal há três décadas, Isabela Lobo mantém a sua ligação a Macau com deslocações regulares ao território para visitar familiares, a última das quais em Dezembro, na véspera do surto epidémico. Na opinião de Isabela Lobo, as medidas implementadas pelo Governo de Macau foram determinantes “para a contenção da disseminação comunitária”, e que Portugal deveria tirar algumas ilações, apesar de reconhecer que a “conjuntura socioeconómica de Portugal é muito diferente de Macau”. “É sempre benéfico tirar ilações e aplicar medidas positivas que tiveram impacto favorável, mas temos que observar sempre as premissas das devidas escalas, económicas, sociais, demográficas e territoriais”, disse. Já em relação às consequências das sequelas causadas pela doença, Isabela Lobo acredita que “levarão o seu devido tempo a serem conhecidas” e que “teremos que conviver com o incerto durante mais algum tempo”. “Todas as medidas adoptadas pelos países afectados e que resultem na protecção de populações por contenção da disseminação e subsequente infeção por SARS CoV 2 serão, na minha opinião, bem-vindas e terão que ser encaradas como um ‘mal menor’ para que, num futuro próximo, seja possível retomarmos uma ‘normalidade’ que, por certo, será diferente. A suspensão de algumas liberdades por prazos alargados, o impacto económico, bem como a reorganização política e social que possa daí advir, continuam a ser as grandes questões e incógnitas. O ‘Vamos Todos Ficar Bem’ não é líquido”.

