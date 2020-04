Governo vai fazer testes de ácido nucleico nos hospitais, lares de idosos e estabelecimento prisional

O Executivo vai dar continuidade ao programa de despistagem da Covid-19 na comunidade. Lo Iek Long anunciou que serão feitos testes de ácido nucleico a trabalhadores de lares de idosos, de hospitais e da prisão, por exemplo. Porém, o responsável não se comprometeu com uma data para a realização destes testes. Ontem, registou-se mais uma alta hospitalar, são agora 12 os pacientes internados devido ao coronavírus.

Funcionários de hospitais, de lares de idosos e do estabelecimento prisional vão ser sujeitos a testes de ácido nucleico, anunciou ontem Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, na conferência de imprensa diária sobre o coronavírus. O responsável não se comprometeu com uma data para a realização dos testes nesses locais. Ontem houve mais uma alta hospitalar, restando agora 12 pessoas internadas devido ao novo coronavírus. Este foi o 20.º dia consecutivo em que não se registaram novos casos em Macau. Ontem ficou a saber-se também que Hong Kong vai manter a quarentena obrigatória para todos os visitantes até ao dia 7 de Junho. O Governo de Macau disse não prever medidas semelhantes.

Lo Iek Long anunciou: “Vamos reforçar o nosso trabalho de testes”. O Governo vai, então, realizar o teste de ácido nucleico “em grupos específicos, incluindo pessoas que se encontram em recintos fechados, hospital, prisão ou lares de idosos”. Recorde-se que já tinha sido anunciado um plano de despistagem para professores e funcionários das escolas. A medida serve, justificou Lo Iek Long, “como forma de garantir a segurança das pessoas que recebem os seus serviços”.

Também os pescadores que regressarem a Macau, a partir de hoje, terão de realizar um teste de ácido nucleico. Além disso, terão também de fazer uma quarentena de 14 dias, que pode ser cumprida na embarcação ou nos hotéis designados pelo Governo, conforme a vontade de cada profissional do sector.

O clínico indicou ainda que serão feitos testes de ácido nucleico a cinco mil alunos. Já foram feitos testes a 1388 profissionais da área da educação, todos os resultados deram negativo, anunciou Lo Iek Long.

MAIS UMA ALTA HOSPITALAR

Ontem foi também anunciada mais uma alta hospitalar. Trata-se de um homem, residente, de 58 anos que tinha regressado da Tailândia. O homem esteve internado durante 25 dias. Segundo os representantes dos Serviços de Saúde, o residente está em situação estável e vai agora ficar em isolamento no Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane durante mais 14 dias. Há agora 12 pessoas infectadas com a Covid-19 no hospital público.

Na conferência de imprensa também esteve presente Ho Chi Meng, presidente da Comissão de Saúde Mental. O responsável indicou que a crise epidémica pode criar impacto na saúde mental da população. “Temos casos que precisam do nosso apoio por causa da pressão causada pela epidemia”, disse Ho Chi Meng, não adiantando dados relativamente ao eventual aumento no número de pedidos de ajuda recebidos pela comissão que lidera durante a epidemia. Choi Pui Ying, representante do Instituto de Acção Social, indicou que as creches subsidiadas pelo Governo vão manter-se fechadas: “Ainda não estão reunidas as condições para o reinício das aulas”.

Ontem, o Governo de Hong Kong anunciou que vai prolongar, até ao dia 7 de Junho, a quarentena obrigatória para todos os visitantes que quiserem entrar no território. Sophia Chan, secretária para a Saúde do Executivo de Carrie Lam, fez saber que as restrições impostas a quem entrar no território, incluindo aqueles oriundos do interior da China e de Macau, serão mantidas e prolongadas por mais um mês. Recorde-se que a medida de quarentena obrigatória de 14 dias para todos os visitantes estava em vigor até 7 de Maio. Questionado sobre a medida da região vizinha, Lo Iek Long disse apenas que o Governo de Macau não pensou em medidas semelhantes.