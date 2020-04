Governo e empresas têm a responsabilidade de ajudar TNR despedidos, indicam juristas

Quase quatro mil trabalhadores não-residentes perderam o emprego nos primeiros meses do ano e muitos ainda não sabem como regressar a casa, uma vez que as rotas aéreas comerciais estão interrompidas e não há ligações para Hong Kong. O Governo assegurou a extensão de vistos, mas a falta de legislação adequada e a inoperância dos consulados estão a acentuar as dificuldades de vários trabalhadores não-residentes no desemprego.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Governo, operadoras de jogo e Consulados têm a responsabilidade social de ajudar os 3980 trabalhadores não-residentes que foram despedidos durante o primeiro trimestre de 2020, e que não têm forma de regressar aos países de origem devido às medidas de prevenção e contenção da pandemia, consideram os juristas contactados pelo PONTO FINAL. Sem o apoio dos Consulados, muitos dos trabalhadores não-residentes estão agora dependentes das entidades patronais para sobreviver no território, enquanto aguardam pelo regresso a casa. Para o advogado Sérgio de Almeida Correia, estas situações deviam estar “acauteladas”, mas não há legislação laboral em Macau que assegure os direitos destes trabalhadores. Já um especialista em Direito do Trabalho, que não quis ser identificado, explicou ao PONTO FINAL que a “lei não se aplica aos trabalhadores não-residentes” e que deviam ser os Consulados a prestar o devido auxílio, algo que não está a acontecer, no caso dos cidadãos do Vietname e das Filipinas, por exemplo.

“Estes trabalhadores estão numa situação de total desproteção, porque não existe quem defenda os seus direitos. São pessoas que não têm voz, não têm capacidade reivindicativa, não têm poder reivindicativo, e, portanto, estão sujeitos a estas situações se não lhes for dada alguma protecção por parte do Governo ou das próprias entidades patronais. Estas situações têm de ser acauteladas”, referiu Sérgio de Almeida Correia, em alusão às dificuldades que centenas de trabalhadores-não residentes estão a enfrentar, desde que foram despedidos, para regressar a casa.

Sérgio de Almeida Correia assinalou ainda que tanto o Governo como as entidades patronais têm a responsabilidade social de ajudar os trabalhadores não-residentes despedidos. “É evidente que o Governo também tem responsabilidade social, porque são pessoas que estão ao serviço da região, só podem entrar e trabalhar em Macau com o apoio do Governo da região, que, de outra forma, não poderiam cá estar”, indicou o advogado, acrescentando que, por outro lado, há “falta de legislação adequada” para “regular as relações de trabalho”.

“As entidades patronais são obrigadas a fazer aquilo que está na lei. Agora, se a lei é insuficiente, é evidente que há responsabilidade por parte do Governo, no sentido de a alterar e de ter instrumentos jurídicos adequados, que sejam reconhecidos e aceites pela comunidade jurídica e pela comunidade internacional”, frisou Sérgio de Almeida Correia.

Para o advogado, a ausência de uma legislação laboral que salvaguarde os direitos de todos os trabalhadores faz pouco sentido numa sociedade “com um grau de desenvolvimento e de grande riqueza como Macau”. “Era conveniente que fossem tomadas as medidas necessárias, de que pudesse ser conferida uma maior dignidade ao próprio trabalho que é prestado”, assinalou o causídico.

“Não vivemos numa sociedade esclavagista”

De acordo com uma notícia avançada pela TDM-Canal Macau, duas operadoras de jogo despediram 150 trabalhadores não-residentes vietnamitas, que agora não têm forma de regressar ao Vietname. Questionado sobre esta situação, Sérgio de Almeida Correia afirmou que, “se houvesse responsabilidade social por parte dos empregadores, essas situações não aconteceriam”. “Não podemos, num território com esta dimensão, numa região com esta dimensão, com o grau de riqueza gerado pela actividade dos casinos, dar-nos ao luxo de tratar as pessoas da forma que elas estão a ser tratadas, que, do ponto de vista humano, é absolutamente inaceitável. Não vivemos numa sociedade esclavagista, as coisas não podem continuar a funcionar desta maneira, e se houvesse responsabilidade social por parte dos empregadores, das entidades patronais, essas situações não aconteceriam”, referiu o advogado, antes de apontar o dedo ao Governo.

“Vão andar a mendigar, vão andar a pedir? Não têm dinheiro para comer, não têm dinheiro para o mínimo e indispensável enquanto estão cá? Isso é uma vergonha. Eu se fosse Governo teria vergonha de ter cá gente nessas situações, pessoas que vieram produzir, pessoas que pagaram os seus impostos, as suas contribuições, aquilo que tinham de pagar, e, portanto, cumpriram e ajudaram a região, engrandeceram-na, e as pessoas não podem ser tratadas dessa forma indigna como têm estado a ser tratadas, há muita responsabilidade por parte do Governo em mudar as coisas”, considerou ainda Sérgio de Almeida Correia.

Parte dos problemas são os Consulados, diz especialista em Direito laboral

As entidades patronais têm a responsabilidade de garantir o transporte para casa aos trabalhadores não-residentes que foram despedidos. No entanto, perante o cenário de crise epidémica, cabe aos consulados encontrar soluções para os seus cidadãos, indicou um especialista em Direito do Trabalho ao PONTO FINAL, com críticas à forma de actuação dos consulados das Filipinas e do Vietname durante a crise epidémica. “Não faz sentido que os consulados das Filipinas ou do Vietname não façam nada. Mesmo dentro das suas possibilidades, estes consulados deviam fornecer ajuda nem que fosse comida e uma cama. Os consulados é que têm de dar soluções para isso. Se os países têm representações diplomáticas com direitos e estatutos, têm de respeitar isso. Vão ficar com as pessoas cá, autorizar um voo fretado? O que se calhar deveria existir era uma maior abertura de diálogo entre os consulados”, referiu o advogado da área laboral, que não quis ser identificado.

Apesar de pagarem imposto profissional e de os patrões serem obrigados a pagar uma taxa social por cada trabalhador contratado, os trabalhadores não-residentes não têm direito ao fundo de desemprego. “Não podemos sequer ir pela questão do fundo de desemprego porque não estamos a falar de trabalhadores residentes e a lei não se aplica aos trabalhadores não-residentes. Nem a subsídio de desemprego têm direito. Não se aplica a segurança social aos não-residentes”, explicou o causídico, assinalando que as entidades empregadoras, nomeadamente as operadoras de jogo, não estão a respeitar a questão da responsabilidade social. “Se tiverem de despedir alguém começam pelos não-residentes, em vez de ser pelos residentes. Os residentes fazem barulho, os não-residentes é mais fácil mandá-los embora”, salientou.

Yosa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, tem acompanhado de perto vários casos de trabalhadores não-residentes afectados pela crise económica e defendeu que o Governo poderia implementar uma série de medidas de apoio neste contexto específico. “Gostaríamos que os trabalhadores não-residentes tivessem acesso a um subsídio de manutenção enquanto não conseguissem regressar a casa depois de terminado o contrato de trabalho. Temos conhecimento de muitos trabalhadores não-residentes que estão a atravessar muitas dificuldades nesta fase, porque têm falta de dinheiro para pagar a renda e sobreviver”, revelou a líder da associação.