Taxa de desemprego sobe 0,4%. Número de TNR diminui

No final de Março, a taxa de desemprego em Macau situava-se nos 2,1%, o que representa um aumento de 0,4% face aos números de Março de 2019, revelam os dados divulgados no domingo pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). A taxa de desemprego dos residentes é agora de 2,9%, o que se traduz numa subida de 0,6% comparativamente ao mesmo período do ano passado. Há agora menos quase quatro mil trabalhadores não-residentes (3.980) em comparação com o início do ano.

A DSEC fez as contas à taxa de desemprego entre Janeiro e Março deste ano. Segundo o organismo, a taxa de desemprego geral é agora de 2,1% e a taxa de desemprego dos residentes de Macau é de 2,9%. No final de Março de 2019, a taxa de desemprego geral era de 1,7% e a taxa de desemprego dos residentes era de 2,3%.

Os dados da DSEC revelam também que a taxa de actividade é de 70,5%, isto é, manteve o mesmo nível do período compreendido entre Dezembro de 2019 e Fevereiro de 2020. Há um ano, a taxa de actividade era de 70,4%. A taxa de actividade dos residentes é agora de 63,4%, quando, no primeiro trimestre de 2019 era de 64%.

A maior parte da população empregada, 24,3%, faz parte do ramo das actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços; logo seguida dos trabalhadores de hotéis, restaurantes e similares, onde trabalha 12,8% da população de Macau.

No final de Março, a mediana de rendimento mensal do emprego da população empregada fixou-se nas 16 mil patacas, menos mil patacas em termos trimestrais. Já a mediana do rendimento mensal do emprego dos residentes cifrou-se nas 20 mil patacas.

A Direcção dos Serviços dos Assuntos Laborais (DSAL) também revelou esta semana que, no final de Março, havia menos quatro mil trabalhadores não-residentes em Macau, em comparação com o mês de Janeiro deste ano. Em Janeiro deste ano havia 193.498 trabalhadores não-residentes no total, 118.667 originários do interior da China. No final de Março havia 189.518 trabalhadores não-residentes, dos quais 115.226 da China continental. Em Março de 2019, havia no território 189.515 trabalhadores não-residentes.

Segundo os dados da DSAL, a grande maioria dos trabalhadores não-residentes (53.164) trabalha no sector dos hotéis, restaurantes e similares. Os empregados domésticos são a segunda maior fatia de trabalhadores não-residentes (30.986).

A.V.