Secretário aponta consulta pública sobre Lei Sindical para o terceiro trimestre

O secretário para a Economia e Finanças anunciou que será feita uma consulta pública sobre a Lei Sindical no terceiro trimestre deste ano. Na sessão de ontem de apresentação das Linhas de Acção Governativa da sua tutela, Lei Wai Nong disse que a estratégia de recuperação económica passa por atrair mais turistas a Macau.

Apesar de nas Linhas de Acção Governativa (LAG) apresentadas por Ho Iat Seng, na passada semana, só por uma vez haver referência à Lei Sindical – quando se diz que o Governo fará o acompanhamento do assunto para a elaboração do diploma legal – Lei Wai Nong anunciou ontem, na apresentação das linhas governativas da sua tutela aos deputados, que será feita uma consulta pública sobre o tema no terceiro trimestre do ano. O secretário para a Economia e Finanças falou ainda dos projectos para o futuro, dizendo que o plano do Governo é atrair mais turistas após a epidemia, e deixou a diversificação da economia para segundo plano: “Depois da epidemia podemos recuperar os turistas e depois avançamos com a diversificação da economia”.

O último projecto de Lei Sindical apresentado na Assembleia Legislativa (AL) foi da autoria de Lam Lon Wai e de Lei Chan U. Na altura, o projecto foi chumbado e a maioria dos deputados pediu que a iniciativa fosse apresentada directamente pelo Governo. Agora, Lei Chan U questionou o Executivo sobre o tema. Na resposta, Lei Wai Nong anunciou: “O Governo vai lançar um projecto de lei, e esperamos que no 3.º trimestre possamos lançar o documento de consulta junto do público”.

“NÃO QUEREMOS MANDAR UM CHEQUE CARECA”

Joey Lao pediu detalhes sobre as perspectivas económicas do Governo. O deputado e economista quis saber qual será o cenário da economia de Macau para este ano, qual será a taxa de desemprego no final do ano e quais são as previsões para o número de turistas. Na resposta, o secretário não se comprometeu: “É muito difícil comprometermo-nos para os próximos oito meses e com quais os trabalhos que podemos concluir”. “Não queremos passar um cheque careca a todos, estamos a acompanhar a evolução no exterior”, disse Lei Wai Nong.

O secretário acabou por dar algumas pistas sobre a recuperação económica pós-coronavírus: “A minha ideia é, o mais rápido possível, depois de controlada a epidemia, atrair mais turistas e tentar prolongar a sua estadia em Macau. Se só pernoitarem uma noite, tentamos através de diferentes eventos de entretenimento e actividades”. “Temos confiança de que, depois da epidemia, podemos recuperar os turistas e depois avançamos com a diversificação da economia”, afirmou. Também questionado por Joey Lao, no hemiciclo, sobre o papel da medicina tradicional chinesa na recuperação económica de Macau, o secretário indicou: “A indústria tradicional chinesa, a tecnologia e outros tipos de indústria são as nossas apostas para o futuro”.

RESERVAS COM SALDO POSITIVO

Na reunião plenária, Benjamin Chan, presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) garantiu aos deputados que os investimentos da reserva estão seguros: “Não queremos que a reserva financeira tenha um salto negativo, pelo que prevemos que, até final do ano, ainda poderemos ter um pequeno saldo positivo”. O responsável indicou ainda que, até agora, as reservas registaram um prejuízo nominal de 1,7 mil milhões de patacas, acrescentando que 55% das reservas financeiras de Macau estão aplicadas em obrigações com poucos riscos. De acordo com Benjamin Chan, cerca de 10% das reservas financeiras de Macau estão aplicadas no mercado bolsista.