Quase 1600 trabalhadores residentes perderam o emprego até 14 de Abril

O impacto da crise epidémica em Macau levou ao despedimento de 1593 trabalhadores residentes nos primeiros meses do ano, revelou Lei Wai Nong, ontem, na apresentação das Linhas de Acção Governativa para a tutela da Economia e Finanças. Apesar da subida da taxa de desemprego e da quebra nos números do turismo, o secretário defendeu que a base económica de Macau “está firme e saudável”, com uma “robusta resiliência para resistir a eventuais riscos”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, afirmou ontem que 1593 trabalhadores residentes perderam o emprego até 14 de Abril, na sequência da crise económica despoletada pelo surto epidémico no território no início de 2020. Um dia depois da divulgação dos números do desemprego no primeiro trimestre do ano, Lei Wai Nong foi questionado pelos deputados sobre o aumento da taxa de desemprego entre os residentes, durante a reunião plenária da Assembleia Legislativa de apresentação das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2020.

Na primeira intervenção da tarde, o deputado Au Kam San mostrou-se preocupado com a dependência de trabalhadores não-residentes no mercado laboral de Macau, e questionou o Governo sobre medidas para inverter essa situação. “Cerca de 40% da população activa são trabalhadores não-residentes. Como é que podemos aliviar esta situação, uma vez que os patrões contratam trabalhadores não-residentes porque em muitos sectores não conseguem contratar locais. Temos de delimitar o número máximo de trabalhadores não-residentes”, começou por dizer o deputado eleito pela via directa.

Já Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, mostrou-se preocupado com os recentes dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos sobre o aumento do desemprego. “A taxa de desemprego aumentou para mais de 2%, há mais de 8 mil pessoas no desemprego. Alguns já estavam no desemprego antes da epidemia, e agora continuam sem emprego. Muitos deles foram despedidos e não têm direito ao fundo de desemprego porque não tinham contribuído para o fundo de segurança social. Quantos casos já houve de trabalhadores que foram obrigados a aceitar licença sem vencimento?”, questionou o parlamentar.

“Até 14 de Abril foram despedidos 1593 trabalhadores. Receberam a carta de despedimento e foram à DSAL para obterem um certificado para o subsídio de desemprego. Queremos uma recolocação e já conseguimos ajudar 769 trabalhadores a mudarem de postos de trabalho, desde a construção civil à venda a retalho. De Janeiro até 31 de Março, se tiverem declarado os seus impostos, têm 15 mil patacas de apoio para fazer face às dificuldades da vida”, respondeu Lei Wai Nong, acrescentando que “três empresas e 137 pessoas foram alvo de layoff”, sendo que “a licença sem vencimento só tem lugar depois de um consenso entre as duas partes”.

Base económica “firme e saudável” com apoio da “Mãe-Pátria”

Na apresentação das LAG, Lei Wai Nong assumiu que a economia está a passar por “tempos difíceis” a nível global, mas que, perante as dificuldades, Macau tem de manter a confiança, “uma importante ferramenta para apoiar o desenvolvimento económico e superar todos os perigos”.

Para ultrapassar a conjuntura desfavorável, o secretário para a Economia e Finanças disse que a sua tutela irá “cooperar” com outras secretarias e serviços, “para enfrentar as dificuldades encontradas”. “Perante a futura conjuntura económica local, teremos que manter a nossa confiança inabalável. A nossa base económica está firme e saudável e com robusta resiliência para resistir a eventuais riscos, reforçada com os factores de maior importância que são o forte apoio proveniente da Mãe-Pátria e o apoio proporcionado por toda a população local solidária e unida”, frisou.

Lei Wai Nong assinalou também que “o cenário favorável registado no interior da China, no que concerne à prevenção e controlo da situação epidémica, tende a tornar-se cada vez mais solidificado”, e que isso proporciona uma “forte garantia” para a “plena recuperação da ordem sócio-económica do País”.

O secretário da tutela da Economia e Finanças recordou ainda que a sociedade de Macau adquiriu uma “certa resiliência” ao longo dos anos, o que lhe permite “não apenas fazer face aos impactos provocados pela epidemia, mas também retomar rapidamente a sua vitalidade e dinamismo após a epidemia”. Para alcançar essa meta, Lei Wai Nong afirmou que “os serviços públicos sob a alçada da área da Economia e Finanças irão continuar a efectuar os seus trabalhos de forma ordenada, implementando eficazmente as diversas medidas e planos entretanto traçados nas Linhas de Acção Governativa”.