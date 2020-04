Lei Wai Nong garante consulta pública sobre jogo “até ao final do ano”

O Governo vai realizar uma consulta pública sobre o concurso para a obtenção das licenças dos casinos “até ao final do ano”, revelou o secretário para a Economia e Finanças. Apesar de ainda não ter sido concluída a integração da Direcção dos Serviços de Turismo na Secretaria da Economia e Finanças, Lei Wai Nong salientou também que a terceira fase de revitalização da economia irá passar pela captação de turistas e pelo aumento do consumo interno nos próximos meses.

Eduardo Santiago

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, afirmou ontem, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) da sua tutela, que o Executivo pretende realizar uma consulta pública “até ao final do ano” para a elaboração da nova lei do jogo. Os contratos de concessão para a exploração de casinos em Macau terminam em 2022 e o Governo considera que é necessário “aproveitar bem o tempo para estudar e acompanhar os trabalhos inerentes ao lançamento do novo concurso”.

“Os contratos de concessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar vão terminar em Junho de 2022, um assunto de grande interesse para a sociedade local. Portanto, iremos aproveitar bem o tempo para estudar e acompanhar os trabalhos inerentes ao lançamento do novo concurso”, disse Lei Wai Nong na Assembleia Legislativa durante a apresentação das LAG aos deputados. “Assim, em relação às questão sobre concurso para a obtenção das respectivas licenças, elementos relacionados com as actividades correlativas não jogo, responsabilidade social das concessionárias de jogos, apoio prestado pelas concessionárias de jogos a favor das PME e das microempresas, entre outras, iremos auscultar as opiniões da sociedade, lançando em tempo oportuno toda a documentação para a realização da consulta pública respectiva, recolhendo opiniões e conjugando ideias construtivas para a elaboração da nova lei do jogo”, acrescentou.

Nas questões dirigidas aos representantes do Governo, o deputado Fong Ka Chio levantou dúvidas sobre o tempo de preparação para a consulta pública, enquanto que Au Kam San advertiu Lei Wai Nong para a necessidade de ouvir toda a população sobre este assunto. “Queremos ir até aos pormenores porque, como sabe, o diabo está nos detalhes. No futuro temos de saber como estabelecer as relações com as concessionárias, nomeadamente nos direitos e deveres”, disse Au Kam San.

“Hoje [ontem] contam-se 129 dias desde que eu e a minha equipa tomamos posse, mas nunca nos esquecemos desta matéria. Até ao final do ano vamos começar com esta consulta pública”, garantiu Lei Wai Nong. Já a deputada Ella Lei considerou ser necessário “mais tempo para discutir” a consulta pública. “Foi referido que a proposta de lei entra em consulta pública no fim do ano, precisamos de ter mais tempo para discutir isto”, frisou. “Espero que não façam uma calendarização muito apertada, porque pode haver outras incertezas que afectem este processo”, completou Fong Ka Chio.

Recuperação económica passa pelo consumo interno

No debate sobre as LAG, os deputados questionaram também o Governo sobre a estratégia a adoptar para combater a crise económica. Lei Wai Nong assumiu no hemiciclo que, “nos próximos oito meses, temos de aumentar o consumo interno”. “São mais de 13 mil milhões para 216 projectos que visam o aumento do consumo interno e das infra-estruturas. O Governo precisa de ser mais proactivo e tem de lançar medidas eficazes para que o mercado ganhe confiança, temos de ter uma cadeia de abastecimento e fornecimento destas medidas para o bem da população. Já o começamos a fazer com a atribuição da compensação pecuniária. Por outro lado, temos outras medidas para a estabilização da economia, e assegurar a execução orçamental”, disse o secretário para a Economia e Finanças.

Para além das medidas de impulso ao consumo, o secretário adiantou também que estão a ser preparadas acções para atrair mais turistas após o fim da crise epidémica. “Iremos, igualmente, empenhar-nos no desenvolvimento de acções tendentes à atracção de turistas, nomeadamente promover estudos de medidas específicas, tendo em conta factores como a estrutura dos mercados de turistas, suas características de consumo, situação de pernoitar ou não dos mesmos, entre outros, no sentido de procurar injectar novas forças dinâmicas dirigidas ao tecido económico de Macau”, referiu Lei Wai Nog.

O representante do Governo vincou a necessidade de “diversificar o turismo”, e referiu que serão feitos “estudos para promover a cooperação entre os operadores do sector cultural e criativo e os do turismo de Macau, procurando, através desta parceria, incentivar os visitantes a pernoitar e consumir em Macau. A nossa meta é: permanecer mais uma noite, gozar mais um dia divertido”. Para além disso, Lei Wai Nong assumiu que, depois da estabilização da situação pandémica mundial, e depois da reabertura das fronteiras, o Governo equaciona implementar “medidas benificiárias” para os turistas, como “taxas de acomodação mais baixas, ofertas para os restaurantes”, de forma a atrair o maior número de turistas, dinamizar a economia e o consumo.