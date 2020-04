IAM reforça controlo dos preços da carne de porco e promete investigar abusos

O presidente do IAM disse ter recebido denúncias sobre o desequilíbrio nos preços da carne de porco, que terá sido causado por abusos de alguns vendilhões de mercado, e que o organismo vai investigar. O IAM vai ainda implementar um “controlo apertado dos preços”, que têm disparado devido à escassez da oferta, em resultado da gripe suína na China continental. José Tavares assumiu que dificilmente avançará este ano com o projecto do crematório, uma vez que, depois de escolhido o local, será necessária uma consulta pública.

José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), prometeu ontem que o organismo irá proceder à investigação e combate de alegados abusos de alguns vendilhões que, apesar de manterem fechadas as suas lojas, continuam a abastecer-se de carne de porco no mercado grossista e a distribuir a outros lojistas. O responsável do IAM, que falou à margem do programa “Fórum Macau” da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, confirmou que será pouco provável concretizar ainda este ano o projecto do crematório, uma decisão que disse requerer uma consulta pública para alcançar o consenso da população.

José Tavares disse que o organismo recebeu denúncias sobre vendilhões que estarão a abusar da distribuição de carne de porco junto de lojistas para obter lucros. “Verificámos algumas irregularidades na venda de carne nos mercados. Alguns deles não abrem as suas lojas, mas têm comprado carne de porco no mercado grossista e distribuído a outros lojistas. Isso afecta muito o mercado. Também há alguns vendilhões que sub-alugam as suas lojas”, revelou José Tavares, acrescentando que, “assim, vamos considerar, no futuro, fazer um ajuste na distribuição de forma ‘inclinada’. Favoreceremos os bons vendilhões, que não vendem mais caro durante esta altura que é difícil para todos os residentes”. O presidente IAM adiantou que vai considerar aumentar o preço da venda a grosso, de modo a fortalecer a sua competitividade de compra e assegurar o abastecimento de porcos vivos.

Por outro lado, José Tavares assinalou a escassez de porcos vivos como um problema nacional, e descreveu como “a única maneira” de o resolver, o recurso aos fornecedores de porcos vivos de outras províncias do interior da China. Tavares assinalou também a dificuldade na procura, uma vez que esses fornecedores têm de assumir a responsabilidade por aspectos como o transporte e a logística.

Em relação aos problemas dos preços da carne de porco, o presidente do IAM reconheceu a colaboração das duas empresas envolvidas, incluindo a Sociedade do Mercado Abastecedor de Macau Nam Yue, Lda. e a Companhia de Nam Kwong, Lda. (Nam Kwong Group Company Limited), defendendo ainda que essas não devem ser as culpadas. Desde o último mês de Janeiro, explicou, essas empresas não aumentaram o preço de venda a grosso nem receberam subsídios do Governo. Ao contrário, José Tavares criticou o facto de alguns dos vendilhões abusarem da situação ao subirem os preços de venda da carne, prometendo reforçar o combate a essas infracções.

“CONTROLO APERTADO DOS PREÇOS”

Devido à gripe suína na China continental, que tem resultado em quebras na oferta e no aumento da procura de carne de porco, os preços da venda a grosso têm estado mais elevados. Assim, o IAM vai implementar um “controlo apertado dos preços” da carne de porco. Medida que se destina, explicou José Tavares, a reduzir a disparidade entre os valores da venda a grosso e a retalho, bem como das diferenças no preço de venda, que se verifica nos nove mercados da cidade. Através dessa estratégia, o presidente do IAM espera ainda melhorar a transparência relativa aos preços dos produtos alimentares, com o intuito de suprimir a inflação. Entretanto, o IAM apela aos vendilhões para baixarem os preços consoante a sua situação, para ajudarem a população nestes tempos difíceis.

José Tavares disse estar convencido que as autoridades irão conseguir, antes do próximo mês de Maio, exigir aos vendilhões de carne de porco que mostrem de forma clara, no local de venda, os preços relativos às diferentes partes do corpo do animal. Para facilitar a consulta de preços, o IAM irá actualizar diariamente, às 8h00, os preços dos alimentos na página oficial do Conselho de Consumidores, onde se disponibilizam informações dos preços de produtos à venda nos mercados.

CREMATÓRIO SEM AVANÇOS ESTE ANO

Segundo a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, o presidente do IAM confirmou que provavelmente não haverá avanços este ano relativos à construção do crematório. Tal questão, disse José Tavares, só será analisada depois de uma etapa de sensibilização da população e de estudos de avaliação do impacto ambiental no local escolhido para o crematório. O responsável do IAM referiu que só depois da etapa de sensibilização serão analisados potenciais espaços para o crematório, a que se seguirá uma consulta pública.

José Tavares justificou dizendo que é preciso garantir o “consenso” da população antes da concretização do projecto, referindo-se à realização da consulta. “É muito importante ter um consenso em relação a qualquer grande investimento”, explicou.